Clip khiến nhiều mẹ đứng tim: Em bé dùng xe tròn tập đi bị ngã lăn xuống 13 bậc cầu thang

Đây là lời cảnh báo đắt giá cho các gia đình có trẻ nhỏ trong việc sử dụng loại vật dụng này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tai nạn nghiêm trọng của một em bé tại nhà riêng.

Theo nội dung clip, em bé đang ngồi trong chiếc xe tập đi tròn loại có bánh xe, tự di chuyển ở khu vực tầng trên.

Do không có rào chắn và thiếu sự giám sát sát sao của người lớn trong vài giây, chiếc xe cùng em bé đã lao thẳng ra khu vực cầu thang.

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe tập đi mất đà, lộn nhào nhiều vòng rồi lao dốc xuống các bậc bậc thang đá cứng. Cú ngã cực mạnh khiến chiếc xe bị vỡ, văng ra xa, còn em bé bị văng khỏi xe, nằm trên bậc nghỉ cầu thang và khóc thét lên vì đau đớn và hoảng sợ.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trong nhà (được cho là người mẹ hoặc người trông trẻ) mới hoảng hốt từ trong phòng lao ra, hớt hải chạy xuống ôm lấy đứa trẻ.

Hiện chưa rõ tình trạng chấn thương cụ thể của em bé, nhưng cú ngã từ trên cao với lực va đập mạnh như vậy mong rằng không gây tổn thương nhiều đến cơ thể non nớt của trẻ, đặc biệt là vùng đầu và cột sống.

Chiếc xe tròn tập đi: "Trợ thủ" hay "Sát thủ" giấu mặt?

Từ lâu, nhiều gia đình Việt Nam vẫn có thói quen cho trẻ ngồi xe tập đi dạng tròn với suy nghĩ giúp con nhanh biết đi và người lớn có thời gian rảnh tay làm việc nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và an toàn trẻ em đã nhiều lần cảnh báo: Xe tập đi kiểu này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cực kỳ cao.

Những mối nguy hiểm rình rập khi cho trẻ dùng xe tập đi:

Tốc độ di chuyển khó kiểm soát: Thiết kế bánh xe xoay 360 độ giúp xe di chuyển rất nhanh. Trẻ nhỏ chưa có ý thức và khả năng phản xạ để hãm phanh, xe dễ dàng lao vào các khu vực nguy hiểm (cầu thang, bậc thềm, nhà bếp...).

Nguy cơ lật xe cao: Khi gặp vật cản nhỏ trên sàn (dây điện, gờ cửa, đồ chơi), chiếc xe rất dễ bị lật, khiến trẻ ngã đập đầu xuống đất.

Không giúp trẻ nhanh biết đi hơn : Thực tế, xe tập đi nâng đỡ toàn bộ cơ thể trẻ, khiến hệ xương và cơ chân không được rèn luyện đúng cách, thậm chí có thể gây ra tật đi bằng nhón chân hoặc chân vòng kiềng.

Đây lại 1 lần nữa là lời cảnh báo không bao giờ thừa cho các bậc cha mẹ. Sự việc trong đoạn clip trên là một bài học mà không 1 người mẹ nào muốn con mình phải trải qua.

Để tránh những tai nạn thương tâm tương tự có thể xảy ra, các bậc phụ huynh cần nghiêm túc lưu ý:

Tuyệt đối không lơ là giám sát : Trẻ nhỏ hiếu động và chưa nhận thức được nguy hiểm. Chỉ một giây phút chủ quan của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Lắp đặt rào chắn an toàn : Đối với các ngôi nhà cao tầng, khu vực cầu thang, nhà bếp hoặc ban công bắt buộc phải có cửa rào chắn kiên cố, có chốt khóa an toàn ngoài tầm với của trẻ.

Cân nhắc việc sử dụng xe tập đi: Nhiều tổ chức y tế trên thế giới (như Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ - AAP) đã khuyến cáo không nên cho trẻ sử dụng xe tập đi dạng tròn có bánh xe. Thay vào đó, hãy tạo không gian an toàn trên thảm để trẻ tự bò, lẫy và tập đứng tự nhiên.

Tai nạn đối với trẻ nhỏ luôn xảy ra bất ngờ và chớp nhoáng. Đừng để sự chủ quan của người lớn phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con trẻ.