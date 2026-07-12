Trẻ sơ sinh xuất hiện vết đỏ trên da: Khi nào lành tính, khi nào cần đưa đi khám?

Không ít cha mẹ phát hiện trên da trẻ sơ sinh xuất hiện những mảng hoặc nốt đỏ và cho rằng đó chỉ là bớt bẩm sinh.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải mọi vết đỏ đều giống nhau. Có loại chỉ cần theo dõi vì có thể tự biến mất, nhưng cũng có loại cần được phát hiện sớm để được bác sĩ đánh giá và điều trị khi cần thiết.

U máu và bớt đỏ là hai tình trạng khác nhau

Các chuyên gia cho biết, hai dạng tổn thương da thường bị nhầm lẫn nhất là u máu trẻ sơ sinh và bớt rượu vang (bớt đỏ).

U máu trẻ sơ sinh thường không xuất hiện ngay khi chào đời hoặc chỉ rất mờ. Sau vài tuần, vùng da này bắt đầu đỏ hơn, nhô cao khỏi bề mặt da và có thể phát triển nhanh trong những tháng đầu đời. Đa số là khối u lành tính và sẽ dần thoái triển theo thời gian.

Trong khi đó, bớt rượu vang đã có từ khi trẻ mới sinh. Vết bớt thường phẳng, không gồ lên, không phát triển nhanh mà chỉ lớn lên tương ứng với sự phát triển của cơ thể và hầu như không tự biến mất. Một cách phân biệt đơn giản là quan sát và sờ trực tiếp. Nếu vùng da đỏ phẳng, không nổi gồ thì nhiều khả năng là bớt đỏ.

Ngược lại, nếu nốt đỏ nổi cao, bề mặt sần hoặc có cảm giác lổn nhổn, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

U máu không phải do mẹ ăn uống hay chăm sóc sai trong thai kỳ

Nhiều phụ huynh lo lắng việc xuất hiện u máu là do chế độ ăn uống hoặc sinh hoạt khi mang thai. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết u máu trẻ sơ sinh thông thường không liên quan đến thực phẩm mẹ ăn, không phải bệnh lây nhiễm và cũng không phải do cha mẹ chăm sóc sai.

Đây là sự tăng sinh lành tính của các tế bào nội mô mạch máu trong quá trình phát triển của thai nhi. Trẻ sinh non hoặc có cân nặng khi sinh thấp có nguy cơ gặp tình trạng này cao hơn, nhưng nhìn chung tiên lượng khá tốt.

Phần lớn u máu có thể tự thoái triển

U máu thường trải qua ba giai đoạn gồm tăng sinh, ổn định và thoái triển.

Trong khoảng 6 tháng đầu sau sinh, khối u phát triển nhanh nhất.

Từ 6-12 tháng tuổi, tốc độ phát triển chậm lại.

Sau 1 tuổi, u bắt đầu nhỏ dần và nhạt màu theo thời gian.

Đa số u máu nông sẽ gần như biến mất khi trẻ khoảng 3-5 tuổi, mặc dù một số trường hợp có thể để lại vùng da nhạt màu hoặc hơi chùng.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu không chắc vết đỏ là bớt hay u máu, hoặc khi tổn thương có dấu hiệu lớn nhanh, nổi gồ rõ, chảy máu, loét hoặc nằm ở những vị trí như mắt, mũi, miệng, tai hay vùng sinh dục vì có thể ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan này.

Việc được bác sĩ chuyên khoa đánh giá sớm sẽ giúp xác định chính xác bản chất của tổn thương, đồng thời quyết định có cần theo dõi hay điều trị, tránh bỏ sót những trường hợp cần can thiệp.

Nguồn: Sohu