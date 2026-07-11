Con quấy đêm liên miên, thường là do 2 nguyên nhân này

Vừa bước qua cuộc vượt cạn, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã lập tức rơi vào cuộc chiến kiệt sức mang tên "dỗ con khóc đêm". Kịch bản quen thuộc là phụ huynh vừa đặt lưng xuống chưa đầy mười phút, trẻ đã khóc ré lên. Cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng cha mẹ vẫn phải bật dậy như bản năng, bế bồng, lắc lư dỗ dành suốt cả tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhi khoa cho biết, không phải tiếng khóc nào của trẻ cũng là dấu hiệu của bệnh tật. Để có giải pháp xử lý khoa học, trước hết cha mẹ cần phân biệt rõ tiếng khóc của con là do sinh lý hay bệnh lý.

Phân biệt khóc sinh lý và khóc bệnh lý

Khóc sinh lý (Tiếng khóc "nhu cầu"): Bản chất là những tín hiệu giao tiếp đầu đời của trẻ. Trẻ khóc khi đói, tã bỉm bị ướt, nhiệt độ phòng quá nóng/quá lạnh, hoặc đơn giản là cảm thấy trống trải, thèm khát cảm giác an toàn từ vòng tay mẹ. Với trường hợp này, chỉ cần cha mẹ đáp ứng đúng nhu cầu, trẻ sẽ nhanh chóng nín khóc và ngủ lại.

Khóc bệnh lý (Tiếng khóc "báo động"): Cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác nếu trẻ khóc ngặt nghẽo, dỗ dành bằng mọi cách không nín, khóc liên tục cả ngày lẫn đêm. Tiếng khóc có thể kèm theo các dấu hiệu bất thường như: khóc thét chói tai, mặt mũi tái mét, vã mồ hôi, hoảng loạn. Đây có thể là triệu chứng của tình trạng thiếu canxi, lồng ruột, tưa lưỡi, đầy hơi hoặc các bệnh nhiễm trùng gây đau đớn. Trong tình huống này, phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Hai bài massage hỗ trợ giấc ngủ cho trẻ tại nhà

Sau khi đã loại trừ các nguyên nhân bệnh lý nguy hiểm, nếu trẻ chỉ trằn trọc hoặc gắt ngủ do căng thẳng thần kinh, thay vì bế rong gây mệt mỏi cho cả mẹ lẫn con, phụ huynh có thể áp dụng hai liệu pháp massage thư giãn đơn giản sau:

Massage lòng bàn chân: Trước khi đi ngủ, hãy ngâm chân cho trẻ bằng nước ấm từ 5 - 10 phút để lưu thông khí huyết. Sau đó, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn và xoa bóp vào huyệt Dũng Tuyền (vị trí vùng lõm ở 1/3 phía trước lòng bàn chân) khoảng 100 lần. Liệu pháp này giúp định tâm, an thần và hỗ trợ trẻ đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Massage vùng mặt: Tiếp theo, cha mẹ dùng phần thịt của ngón tay xoa nhẹ nhàng vào vùng huyệt Ấn Đường (nằm ở giữa hai đầu lông mày) và hai bên huyệt Thái Dương của trẻ, mỗi vị trí khoảng 100 lần. Lưu ý, làn da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất non nớt, mọi thao tác cần thực hiện với lực cực kỳ nhẹ nhàng.

Những động tác xoa bóp Đông y này có tác dụng làm dịu hệ thần kinh thực vật, giúp cơ thể trẻ giải phóng các hormone thư giãn, từ đó dễ dàng bình tĩnh và tự đi vào giấc ngủ.

Lời khuyên cho các bậc phụ huynh

Không ai sinh ra đã lập tức thành thục kỹ năng làm cha mẹ. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là vào ban đêm, là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cha mẹ nên dành thời gian quan sát để thấu hiểu "ngôn ngữ cơ thể" và nhịp sinh học của con mình.

Trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp thư giãn nhưng trẻ vẫn quấy khóc kéo dài không rõ nguyên nhân, việc tham vấn ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa Nhi là lựa chọn khoa học và an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đồng thời giải tỏa áp lực tâm lý cho cả gia đình.

Nguồn: Sohu