Mới đây, trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc khiến mọi người "tan chảy" khi chia sẻ loạt hình ảnh mới nhất của con trai đầu lòng, bé Panda vừa tròn 6 tháng tuổi. Trong loạt ảnh mới này, cậu bé xuất hiện cực kỳ bụ bẫm, làn da trắng hồng, đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn long lanh. Nhiều người nhận xét Panda càng lớn càng đáng yêu, hưởng rất nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Bên cạnh những hình ảnh ngọt ngào, Mai Ngọc còn chia sẻ đôi dòng cảm xúc của người mẹ khi nhìn con khôn lớn từng ngày. Sau nửa năm làm mẹ, nữ MC vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin, nhưng trong ánh mắt luôn ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc khi nói về "thiên thần nhỏ" của mình.

MC tùng chia sẻ trên trang cá nhân: "Mới ngày nào từ trong bụng mẹ chui ra, bé xíu, giờ ôm đã đầy tay. Em mang đến cho mẹ thật nhiều cảm xúc của những lần đầu tiên, hơn hết mẹ biết em là một em bé ngoan và hiểu chuyện. Hợp tác với mẹ từ lịch sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ, loại sữa mẹ chọn, đi dạo, đi bơi.

Mẹ đã từng nghĩ làm thế nào để ở với một em bé cả ngày, cũng sợ khi không có bà, không có cô bảo mẫu. Vậy mà mẹ làm được hết, có những ngày đi dạo chỉ có 2 mẹ con, vẫn cứ vui cười khanh khách bên nhau. Nhìn ánh mắt em lấp lánh mỗi khi bên mẹ, mẹ hiểu mẹ không làm mọi việc một mình. Mẹ luôn có em bên cạnh.

Thời gian trôi nhanh, vèo cái đã sắp nửa năm, em đã biết lẫy, bi bô "ba ba", "ma ma". Một em bé không chỉ lớn lên, mà còn là 2 người lớn học cách làm cha mẹ!".

Bé Panda chào đời vào tháng 4/2025. Ngay sau khi chào đời, cậu bé đã khiến cộng đồng mạng chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi má phúng phính. Nhiều người nhận xét bé thừa hưởng những đường nét đẹp từ cả bố và mẹ: gương mặt giống bố, khuôn miệng và chiếc mũi giống mẹ.

Khi được khoảng 4 tháng tuổi, Panda đã đạt chiều dài và cân nặng vượt chuẩn: bé từng dài 64cm khi mới 3 tháng, trong khi trung bình mỗi tháng bé chỉ tăng khoảng 3cm. Gần đây, mẹ bỉm Mai Ngọc còn chia sẻ ở thời điểm hơn 6 tháng tuổi, Panda đã ăn mỗi bữa hết khoảng 100 ml bột, ngủ xuyên đêm từ 19 giờ đến 6-7 giờ sáng, và được mẹ chia sẻ là "rất hợp tác".

Ngay từ khi mang thai và sinh con, Mai Ngọc xác định sẽ nuôi con với phương pháp khoa học, kết hợp hoạt động vận động, khám phá và giáo dục sớm, chứ không chỉ "cho ăn, ngủ". Cô cho Panda đi dạo mỗi ngày 2 lần, và mỗi tuần 2-3 buổi bơi để rèn vận động, thể chất ngay từ nhỏ.

Về nếp ăn ngủ của bé, mẹ bỉm lên lịch ăn mỗi ngày rõ ràng, nên khi vừa 4 tháng tuổi, mà bé đã có thể ăn 950-970 ml sữa/ngày. Chính lịch ăn ngủ khoa học và đúng giờ đã giúp bé Panda phát triển toàn diện. Cùng với đó, ngoài sự hỗ trợ từ gia đình, Mai Ngọc còn có bảo mẫu chuyên nghiệp và mẹ ruột đồng hành, tạo môi trường vừa an toàn vừa khoa học cho bé.

Chồng và mẹ đẻ của Mai Ngọc cũng đồng hành cùng Mai Ngọc trong quá trình nuôi dạy bé Panda

Khi nói về bé Panda, mẹ bỉm Mai Ngọc nói rằng từ khi có con, cô học được cách sống chậm lại, trân trọng từng khoảnh khắc và hiểu hơn nỗi vất vả của người làm mẹ. Cô xem con là "ánh sáng" và là động lực để cố gắng hơn mỗi ngày.

Thấy Mai Ngọc chăm con khéo léo và khoa học, nhiều "mẹ bỉm sữa" không khỏi trầm trồ, để lại vô số bình luận khen ngợi và "xin vía" nuôi con ngoan, bụ bẫm như bé Panda. Dưới mỗi bài đăng của nữ MC, hàng trăm lời nhắn được gửi tới: người thì hỏi bí quyết cho con ăn - ngủ ngoan, người lại tò mò cách cô tập cho bé bơi và phát triển vận động sớm.

Dù bận rộn với công việc, Mai Ngọc vẫn dành thời gian phản hồi, chia sẻ kinh nghiệm thật lòng, từ việc chọn sữa, giờ giấc sinh hoạt đến cách trò chuyện với con để bé phát triển ngôn ngữ và cảm xúc tốt hơn.



