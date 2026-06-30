Bé Gạo ăn hết chiếc pizza ba Huy làm, độ háu ăn đã là "thương hiệu", nhưng cách bé tập trung ăn uống mới là điều khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa

Mỗi lần mẹ Vân hay ba Huy chia sẻ hình ảnh về ái nữ, dân tình lại được dịp thích thú bởi những khoảnh khắc đời thường vô cùng đáng yêu của bé Gạo. Trong đoạn clip mới nhất được mẹ Ngô Thanh Vân chia sẻ, cô bé một lần nữa "đốn tim" người xem khi tự mình thưởng thức trọn vẹn chiếc bánh pizza do ba Huy chuẩn bị.

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là chiếc pizza trông hấp dẫn mà còn nằm ở cách bé Gạo ăn uống vô cùng chủ động. Chẳng cần bố mẹ bón từng miếng, cô bé tự cầm bánh, tự lựa từng phần rau, phần bánh rồi đưa lên miệng, nhai ngon lành và tập trung tuyệt đối vào bữa ăn.

Suốt quá trình ăn, bé gần như không mải chơi hay bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. Hình ảnh một em bé nhỏ xíu nhưng nghiêm túc "xử lý" bữa ăn của mình khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá dễ thương.

Đặc biệt, bé Gạo còn khiến nhiều người bất ngờ khi có thể tự ăn hết cả một chiếc pizza nhỏ. Chứng kiến thành quả này, Ngô Thanh Vân không giấu được niềm hạnh phúc và chia sẻ: "Tự một mình ăn hết 1 cái bánh pizza. Nên các mẹ ơi. Cứ kiên trì với các đồng chí nhí này nhé. Dạy em ăn là một quá trình kiên nhẫn để được thành tích như hôm nay".

Lời nhắn nhủ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều bậc phụ huynh. Không ít bố mẹ chia sẻ rằng việc tập cho con tự ăn là cả một hành trình dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn.

Những ngày đầu, trẻ có thể làm rơi thức ăn, ăn rất chậm hoặc chỉ nghịch đồ ăn, nhưng nếu được tạo cơ hội và đồng hành đúng cách, các bé sẽ dần hình thành thói quen tự lập trong ăn uống.

Thực tế, độ háu ăn của bé Gạo từ lâu đã trở thành "thương hiệu" khiến cộng đồng mạng yêu thích. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã nhiều lần gây sốt với những bữa ăn phong phú, đa dạng và đặc biệt là thái độ hợp tác đáng ngưỡng mộ.

Theo những chia sẻ trước đây của Ngô Thanh Vân, bé Gạo được làm quen với rất nhiều loại thực phẩm ngay từ giai đoạn ăn dặm. Thực đơn của cô bé khá đa dạng với nhiều món ăn quen thuộc của người Việt như cơm tấm, bún riêu, khổ qua xào trứng, rau xanh, thịt, cá...

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bé không hề kén ăn mà sẵn sàng thử nhiều hương vị khác nhau. Dù là rau hay các món có vị đặc trưng, Gạo vẫn ăn ngon lành, cho thấy khả năng thích nghi với thực phẩm rất tốt.

"Mẹ Vân luôn cố gắng để Gạo được ăn cùng ba mẹ. Không có ba thì có mẹ. Không chỉ để ăn, mà còn để em cảm nhận được sự kết nối và niềm vui trong mỗi bữa cơm gia đình. Trong 2 tháng đầu ăn dặm, ba mẹ chỉ tập trung vào rau củ và các nhóm thịt. Đến tháng thứ 3 mới bắt đầu cho Gạo làm quen với cá và hải sản" - mẹ Vân chia sẻ.

Không chỉ ăn khỏe, bé còn có thói quen tập trung vào bữa ăn. Đây cũng là điều mà các bố mẹ bỉm thi nhau xin vía, bởi không ít em bé ở độ tuổi này thường vừa ăn vừa chơi, phải xem điện thoại hoặc cần người lớn chạy theo bón từng thìa. Trong khi đó, Gạo lại tỏ ra hào hứng mỗi khi đến giờ ăn, chủ động khám phá món ăn và tận hưởng bữa ăn theo cách rất tự nhiên.

Ba Huy Trần cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con rất thực tế: anh khuyến khích để bé ngồi ăn cùng gia đình để quan sát và học hỏi thói quen từ người lớn. "Để bé ăn cùng cả nhà, bé sẽ bắt chước bố mẹ. Ai mà muốn cho con ăn dặm theo cách này mà không biết bé có sẵn sàng không, thìc ứ để bé ngồi cùng bàn ăn với người lớn, nhưng đừng để bé ăn dặm vội. Để bé xem trước đã, khi mình thấy bé ngồi vững rồi và em chép miệng là bé dần dần sẵn sàng đó".

Có thể thấy, phía sau hình ảnh một em bé ăn uống ngon lành là cả quá trình bố mẹ đồng hành, kiên trì xây dựng thói quen tốt mỗi ngày. Chính sự nhất quán của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trong việc tạo môi trường ăn uống tích cực đã giúp bé Gạo hình thành tính tự lập và niềm yêu thích với thức ăn từ sớm.