Linda Ngô: Từ rich kid bị "lừa" đến mẹ bỉm thông thái đầu tư tương lai cho con

Gia đình Linda Ngô đã chính thức chào đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc trọn vẹn

Chia sẻ trên mạng xã hội, Linda Ngô không giấu được xúc động khi bước vào hành trình mẹ bỉm:

"Chào mừng Maison đã đến với thế giới của bố mẹ. Sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng bố mẹ cũng được gặp con rồi. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi lo lắng như tan biến hết.

Từ lúc biết có con, bố mẹ luôn muốn chuẩn bị cho con những gì tốt nhất có thể… nên một trong những điều bố mẹ quyết định làm cho con là lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn – một sự chuẩn bị thầm lặng nhưng khiến bố mẹ cảm thấy yên tâm hơn cho tương lai của con."

Khi yêu thương đi cùng sự chuẩn bị, nền tảng vững chắc cho sức khỏe tương lai!

Câu chuyện của vợ chồng Linda Ngô và Phong Đạt không chỉ dừng lại ở niềm hạnh phúc khi đón con đầu lòng, mà còn là cách họ lựa chọn đồng hành cùng con ngay từ những bước đầu tiên của cuộc đời. Những quyết định mang tính dự phòng như lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn có thể không hiện hữu ngay lập tức, nhưng lại là sự chuẩn bị bền bỉ cho tương lai.

Trong hành trình làm cha mẹ, đôi khi yêu thương không chỉ là những điều có thể nhìn thấy, mà còn là sự chuẩn bị âm thầm để con luôn có thêm một điểm tựa khi cần!

Lưu trữ tế bào gốc cuống rốn: Giải pháp y học dự phòng cho tương lai

Được xem là "bảo hiểm sinh học" cho tương lai, lưu trữ tế bào gốc cuống rốn đang dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc như một cách chuẩn bị sớm cho sức khỏe của con. Nguồn tế bào gốc cuống rốn này được đánh giá cao nhờ khả năng biệt hóa và hỗ trợ trong điều trị nhiều nhóm bệnh khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái tạo.

Hiện nay, tế bào gốc từ máu và mô cuống rốn đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng trong hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như:

Các bệnh về máu: Bạch cầu (ung thư máu), thiếu máu, tan máu bẩm sinh (thalassemia)

Rối loạn miễn dịch: Suy giảm miễn dịch bẩm sinh

Bệnh chuyển hóa và di truyền: Một số rối loạn hiếm gặp liên quan đến enzyme

Một số bệnh lý thần kinh: Bại não, tự kỷ (đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng)

Y học tái tạo: Hỗ trợ phục hồi tổn thương mô, xương, sụn

Không chỉ dành riêng cho trẻ, nguồn tế bào gốc này còn được sử dụng cho người thân trong gia đình nếu có mức độ tương thích phù hợp. Điều này giúp mở rộng thêm ý nghĩa của việc lưu trữ, không chỉ là chuẩn bị cho con, mà còn là một giải pháp chăm sóc sức khỏe dài hạn cho cả gia đình!

Lý do gia đình Linda Ngô chọn Cryoviva Việt Nam là nơi lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ, việc lựa chọn ngân hàng tế bào gốc uy tín đóng vai trò then chốt. Cũng dựa vào những tiêu chí sau mà gia đình Linda Ngô – Phong Đạt lựa chọn Cryoviva Việt Nam là nơi quý giá này:

Được Bộ Y tế cấp phép hoạt động: Đây là điều kiện tiên quyết, đảm bảo đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Đạt chuẩn quốc tế AABB (Hiệp hội Truyền máu và Liệu pháp sinh học Hoa Kỳ): Chứng nhận quốc tế này là thước đo quan trọng về chất lượng, thể hiện quy trình xử lý và lưu trữ đạt chuẩn toàn cầu.

Hợp tác lâm sàng và nghiên cứu được phê duyệt: Đơn vị có sự phối hợp với các bệnh viện đầu ngành như BV Đại học Y dược, BV Hùng Vương, BV Thống Nhất, BV E,… đồng thời các đề tài nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức phê duyệt, cho thấy tính ứng dụng thực tiễn và định hướng phát triển bền vững trong y học.