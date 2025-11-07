Điều trị thành công cho bé 18 tháng tuổi bị mất phản xạ ăn tự nhiên

Kết quả này là thành quả của quá trình điều trị kiên trì của các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng sự đồng hành bền bỉ của gia đình.

Bé M.L, có bố là người Úc và mẹ là người Việt Nam, được sinh non nên gia đình đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng của con. Thời gian đầu, trẻ vẫn bú bình thường, nhưng từ khi được khoảng 4 tháng tuổi, bé bắt đầu bỏ bú và từ chối ăn trong nhiều ngày. Các bác sĩ tại Úc đã phải đặt ống thông mũi – dạ dày để đảm bảo dinh dưỡng. Dù gia đình đã nỗ lực tập cho con ăn lại, trẻ vẫn liên tục nôn trớ, nhè thức ăn và không chịu hợp tác.

Sau 4 ngày điều trị bé đã ăn tự nhiên trở lại.

Được bạn bè giới thiệu, gia đình quyết định đưa con về Việt Nam, tìm đến Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương với hi vọng tìm ra nguyên nhân và giúp con có thể ăn uống bình thường.

Theo TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, đây là một ca bệnh đặc biệt cả về hoàn cảnh và diễn biến. Khi nhập viện, bé M.L chỉ nặng 7,9kg, cao 73,5cm, tương đương mức suy dinh dưỡng vừa theo chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bé chậm phát triển vận động và hoàn toàn phụ thuộc vào ống thông dạ dày. Các bác sĩ nhận định, việc đặt ống thông sớm và kéo dài đã khiến trẻ mất cảm giác ăn và phản xạ nuốt tự nhiên.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và loại trừ nguyên nhân bệnh lí, các bác sĩ quyết định rút ống thông và bắt đầu tập cho bé ăn lại bằng đường miệng. Ban đầu, bố mẹ lo ngại con ăn ít sẽ hạ đường huyết hoặc sụt cân, nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ, gia đình đồng ý phối hợp điều trị. Trẻ được hướng dẫn tập ăn từng bước, bắt đầu từ sữa, sữa chua rồi đến cháo loãng – những món dễ nuốt và dễ chấp nhận.

Chỉ sau một ngày rút ống, bé M.L đã có thể uống được 30ml sữa. Đến ngày thứ tư, trẻ tự ăn được 80ml cháo mà không cần ép buộc, không nôn trớ hay quấy khóc. “Từ việc chỉ biết ăn qua ống thông, giờ đây bé đã có thể tự nuốt và hợp tác trong bữa ăn – đó là tín hiệu phục hồi vô cùng quý giá”, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng xúc động chia sẻ.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhi bỏ hoàn toàn ống thông dạ dày và được xuất viện. Mẹ của bé nghẹn ngào nói: “Nhìn con tự xúc từng thìa cháo, tôi thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Gia đình tôi biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã giúp con trở lại với cuộc sống bình thường”.

Từ trường hợp của bé M.L, các chuyên gia khuyến cáo, biếng ăn ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nếu cha mẹ quá lo lắng, ép trẻ ăn hoặc can thiệp sớm bằng ống thông sẽ dễ khiến trẻ mất phản xạ ăn tự nhiên, dẫn tới biếng ăn bệnh lí. Phụ huynh nên kiên nhẫn, đồng hành cùng con và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá, tư vấn đúng cách.