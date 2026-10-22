DHA SUMMIT 2026: Khi khoa học, thương hiệu và những người đồng hành cùng hội tụ vì thế hệ tương lai

Tại Parliament House, New South Wales (Sydney), DHA Summit 2026 quy tụ lãnh đạo PharmaCare và Nature’s Way, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia, các chuyên gia khoa học hàng đầu cùng nghệ sĩ, bác sĩ, KOL/KOC và hơn 80 khách mời Việt Nam. Không chỉ là hội nghị chuyên môn về DHA, sự kiện còn là điểm kết nối giữa khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần đưa những tiến bộ dinh dưỡng đến gần hơn với các gia đình Việt. Đây cũng là dấu ấn trong hành trình “Kỷ Nguyên Thương Hiệu” của Nature’s Way – thương hiệu vitamin dành cho trẻ em số 1 tại Úc.

Hình ảnh đội ngũ Diễn giả, Chuyên gia, Ban lãnh đạo cấp cao PharmaCare cùng hơn 80 Đối tác chiến lược của Nature’s Way Việt Nam có mặt tại Hội nghị Khoa học Quốc tế DHA Summit 2026, diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội bang New South Wales, Sydney, Australia.

Hội tụ những đại diện tiêu biểu từ Australia và Việt Nam

Một trong những dấu ấn nổi bật của DHA Summit 2026 chính là quy mô và thành phần khách mời.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Glenn Cochran – CEO toàn cầu PharmaCare, ông Nguyễn Trung Dũng – CEO Nature’s Way Việt Nam, cùng ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Lãnh sự Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia. Đại diện giới khoa học Australia có Phó Giáo sư Jacqueline Gould, Tiến sĩ Michael Macartney và ông Stephen Farrugia.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc với cộng đồng gia đình Việt như Ca sĩ Hòa Minzy, NSƯT Ốc Thanh Vân, Diễn viên Quỳnh Lương, Bác sĩ Chuột, Bác sĩ Cung, Nguyên Cát Phương Vũ, Streamer PewPew, cùng các Top KOL/KOC và hơn 80 đối tác, khách mời.

Sự xuất hiện của nhiều nhóm khách mời khác nhau mang đến cho DHA Summit một ý nghĩa rộng hơn một hội nghị khoa học thuần túy, mà còn trở thành một không gian kết nối giữa các nhà khoa học với những người đang trực tiếp truyền tải thông tin tới hàng triệu gia đình và người tiêu dùng.

Ông Glenn Cochran - CEO PharmaCare Laboratories và ca sĩ Hoà Minzy

CEO Nature's Way Việt Nam - Ông Nguyễn Trung Dũng

Phó Giáo sư Jacqueline Gould, thuộc South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) chia sẻ trong Hội nghị

Khoa học là nền tảng, nhưng không phải những con số khó nhớ

Các nội dung khoa học tại DHA Summit tập trung vào một câu hỏi cốt lõi: DHA đóng vai trò như thế nào trong hành trình phát triển não bộ và sức khỏe của trẻ, và cha mẹ cần hiểu gì để có lựa chọn phù hợp?

Phó Giáo sư Jacqueline Gould chia sẻ những nghiên cứu về DHA trong giai đoạn phát triển não bộ sớm, từ thai kỳ đến sơ sinh, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tiến sĩ Michael Macartney mở rộng góc nhìn về DHA và Omega-3, cho thấy nhu cầu dinh dưỡng không dừng lại ở những năm tháng đầu đời mà tiếp tục thay đổi khi trẻ lớn lên, bước vào tuổi học đường và các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khi đó, ông Stephen Farrugia đưa câu chuyện khoa học đến gần hơn với lựa chọn thực tế của người tiêu dùng. Theo các nội dung được chia sẻ tại hội nghị, chất lượng của một sản phẩm DHA không đơn giản được đánh giá bằng một con số lớn trên bao bì. Hàm lượng DHA thực tế, nguồn nguyên liệu, độ tinh khiết, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và sự phù hợp với từng độ tuổi đều là những yếu tố cần được xem xét.

Thông điệp xuyên suốt vì vậy khá rõ ràng: Không phải cứ “nhiều hơn” là tốt hơn; quan trọng là hiểu đúng nhu cầu, đúng giai đoạn và có cơ sở khoa học cho lựa chọn của mình.

Đó cũng là phần khoa học quan trọng nhất mà DHA Summit muốn đưa ra khỏi hội trường và đến gần hơn với các gia đình.

Từ chuyên gia khoa học đến những người có sức ảnh hưởng với cộng đồng

Bên cạnh các nhà khoa học, DHA Summit còn có sự đồng hành của ca sĩ Hòa Minzy với vai trò khách mời đặc biệt, mang đến một góc nhìn gần gũi từ chính trải nghiệm làm mẹ. Cũng như nhiều phụ huynh khác, nữ ca sĩ luôn mong muốn tìm hiểu những kiến thức hữu ích để đồng hành cùng con qua từng giai đoạn.

Sau thời gian dài gắn bó với Nature’s Way trong các hoạt động hướng tới cộng đồng ba mẹ và trẻ nhỏ, hội nghị lần này mang đến cho Hòa cùng các đối tác tham dự có một trải nghiệm đặc biệt: trực tiếp lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế và tìm hiểu sâu hơn về nền tảng nghiên cứu, tiêu chuẩn chất lượng phía sau thương hiệu mà mình đồng hành.

Cùng với Hòa Minzy, sự tham gia của Ốc Thanh Vân, Quỳnh Lương, các Bác sĩ Chuột, Bác sĩ Cung, Nguyên Cát Phương Vũ, Streamer PewPew cùng các Top KOL/KOC, Creator, đại diện các chuỗi Nhà thuốc lớn tại Việt Nam.

Mỗi khách mời, với vai trò và cộng đồng riêng, góp phần đưa những kiến thức khoa học tại hội nghị đến gần hơn với các gia đình Việt bằng cách chia sẻ gần gũi, dễ hiểu.

Qua đó, DHA Summit trở thành cầu nối đưa khoa học Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Khách mời đặc biệt tại DHA Summit - Ca sĩ Hoà Minzy

Mr. Nguyên Cát Phương Vũ và Mr. Pew Pew tham dự hội nghị

Một dấu ấn trong hành trình “Kỷ Nguyên Thương Hiệu”

DHA Summit được tổ chức tạiToà nhà Quốc hội - Parliament House New South Wales một không gian nghị viện có lịch sử lâu đời tại Sydney, tạo nên vị thế đặc biệt cho sự kiện.

Sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Lãnh sự Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia góp phần mở rộng ý nghĩa hội nghị từ câu chuyện của một thương hiệu thành cầu nối Việt Nam – Australia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Cùng với đó, CEO toàn cầu PharmaCare Glenn Cochran và CEO Nature’s Way Việt Nam Nguyễn Trung Dũng thể hiện sự kết nối giữa chiến lược toàn cầu của thương hiệu với thị trường Việt Nam.

DHA Summit không chỉ chia sẻ kiến thức chuyên môn, mà còn chuyển hóa khoa học thành những thông tin thiết thực, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng. Trong hành trình Australia Journey, nếu hệ thống bán lẻ cho thấy sản phẩm hiện diện ra sao, nhà máy và R&D cho thấy sản phẩm được tạo nên thế nào, thì DHA Summit làm rõ nền tảng khoa học phía sau quá trình phát triển sản phẩm dành cho trẻ.

Khoa học là điểm khởi đầu. Một thế hệ lớn khôn khỏe mạnh hơn mới là đích đến. Đó cũng là sứ mệnh Nature’s Way theo đuổi: kết nối khoa học, thương hiệu và những người đồng hành để mỗi gia đình có thêm cơ sở tin cậy trong hành trình chăm sóc tương lai của con.

*Theo dữ liệu từ Circana tính đến ngày 25/01/2026.

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