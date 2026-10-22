Khoảnh khắc 2 nhóc tỳ nhà Kylie Jenner vỗ tay không ngớt, tự hào ngắm mẹ trình diễn Fantasy Bra gần 1,3 tỷ

Victoria's Secret Fashion Show 2026 đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu với những màn trình diễn mãn nhãn. Tuy nhiên, tâm điểm năm nay lại thuộc về chiếc Fantasy Bra đắt nhất lịch sử, trị giá 50 triệu USD (khoảng 1.295 tỷ đồng) với hơn 4.400 viên kim cương được đính kết.

Đặc biệt, nhân vật được "chọn mặt gửi vàng" để trình diễn thiết kế xa xỉ này lại là một cái tên không ai ngờ tới: Kylie Jenner - nữ doanh nhân đình đám, em út của Kim Kardashian và cũng là bà mẹ 2 con.

Kylie Jenner trình diễn bộ Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD.

Quyết định lựa chọn Kylie Jenner nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng yêu thời trang. Bởi dù sở hữu sức ảnh hưởng khổng lồ, Kylie vốn không phải người mẫu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Fantasy Bra từ lâu đã được xem là biểu tượng danh giá của Victoria's Secret, thường dành cho những thiên thần nổi bật nhất thương hiệu.

Adrianne Curry - Quán quân mùa đầu tiên của chương trình America's Next Top Model - thẳng thắn bày tỏ quan điểm về màn trình diễn của Kylie Jenner.

"Tôi không có ác cảm gì với Kylie Jenner, nhưng cô ấy đâu phải là người mẫu. Tôi không hiểu tại sao họ lại để cô ấy mặc chiếc áo ngực đặc biệt đó. Fantasy Bra là vinh dự dành cho ngôi sao nổi bật nhất của chương trình, một Victoria's Secret Angel xuất sắc nhất".

Bất chấp những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận màn xuất hiện của Kylie Jenner đã góp phần tạo nên sức hút cho Victoria's Secret Fashion Show 2026. Khoác lên mình bộ nội y trị giá hàng nghìn tỷ đồng cùng đôi cánh thiên thần lộng lẫy, người đẹp 29 tuổi trở thành một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất sau đêm diễn.

Thế nhưng, bên cạnh những tranh cãi về khả năng catwalk, một khoảnh khắc khác của Kylie Jenner lại khiến cộng đồng mạng tan chảy. Hai ngày sau show diễn, nữ doanh nhân chia sẻ hình ảnh đáng yêu của hai con Stormi và Aire khi chứng kiến mẹ sải bước trên sàn diễn.

Khoảnh khắc 2 bé dõi theo màn trình diễn của Kylie Jenner.

Trong đoạn video được đăng tải, cả hai nhóc tỳ chăm chú dõi theo mẹ với ánh mắt đầy tự hào. Khi Kylie xuất hiện trong bộ Fantasy Bra lấp lánh, hai bé không giấu nổi sự phấn khích, liên tục cổ vũ và vỗ tay.

Đặc biệt, cậu út Aire còn hào hứng vẫy tay về phía mẹ. Đáp lại, Kylie cũng nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào các con. Khoảnh khắc tương tác ngọt ngào của ba mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Được biết, Stormi Webster hiện 8 tuổi, còn em trai Aire Webster lên 4 tuổi. Cả hai là con chung của Kylie Jenner và bạn trai cũ, rapper Travis Scott. Kể từ khi trở thành mẹ ở tuổi 20, Kylie luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con dù sở hữu lịch trình công việc bận rộn.

Trong khi Stormi ngày càng gây chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu và phong cách thời trang sành điệu thừa hưởng từ mẹ, Aire lại chiếm cảm tình bởi những biểu cảm ngây thơ, tinh nghịch.

Sinh ra trong gia đình Kardashian - Jenner giàu có và quyền lực bậc nhất Hollywood, Stormi và Aire được ví như những "em bé ngậm thìa vàng" ngay từ khi chào đời. Hai nhóc tỳ tận hưởng cuộc sống xa hoa trong những căn biệt thự triệu đô, thường xuyên vi vu bằng chuyên cơ riêng, diện trang phục hàng hiệu đắt đỏ và nhận những món quà có giá trị khủng.

Đặc biệt, Stormi còn sở hữu bộ sưu tập túi xách xa xỉ từ các thương hiệu như Hermès, Louis Vuitton khi tuổi đời còn rất nhỏ. Dù lớn lên trong nhung lụa, cả hai vẫn khiến công chúng thích thú bởi những biểu cảm ngây thơ, đáng yêu mỗi khi xuất hiện bên mẹ.

Giữa những lời khen chê xoay quanh màn trình diễn, có lẽ ánh mắt tự hào cùng những tràng pháo tay của hai con mới là phần thưởng ngọt ngào nhất dành cho Kylie Jenner. Bởi dù là nữ doanh nhân tỷ đô hay ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, cô vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất trong mắt Stormi và Aire.