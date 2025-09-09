Đây là cách tôi giữ gương mặt căng tràn collagen ở tuổi 30!

Bạn bè thường bảo tôi có vẻ ngoài “không tuổi” – không hẳn trẻ như đôi mươi, nhưng cũng chẳng thể hiện rõ dấu vết của tuổi tác. Với tôi, đây là trạng thái đẹp nhất của phụ nữ.

“Không tuổi” không có nghĩa là níu kéo sự trẻ trung bằng mọi giá, mà là giữ một gương mặt đủ căng, đủ sáng, khiến người khác khó lòng đoán được tuổi thật. Tôi tin rằng cốt lõi của điều này nằm ở collagen, thứ khiến làn da đàn hồi, gương mặt đầy đặn và khí chất trẻ trung hơn hẳn.

Ăn uống để nuôi dưỡng collagen

Từ lâu tôi đã có thói quen bổ sung collagen qua thực phẩm. Nấm tuyết, trứng, bong bóng cá, gân bò… đều là “món tủ” của tôi. Tôi còn uống thêm collagen peptide, coi như xây một “kho dự trữ” collagen cho da từ bên trong.

Collagen từ mỹ phẩm – bí quyết níu giữ tuổi trẻ

Nhưng chỉ bổ sung từ bên trong là chưa đủ, tôi còn tìm đến mỹ phẩm. Tôi từng băn khoăn không biết chọn loại kem nào vừa chống lão hóa hiệu quả vừa đáng đồng tiền. Cuối cùng, tôi gắn bó với kem collagen “hũ vàng” của Chando.

Loại kem này chứa collagen tái tổ hợp loại III, giống với collagen trong cơ thể, gồm phân tử lớn và nhỏ. Collagen phân tử lớn giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm kích ứng. Collagen phân tử nhỏ thì len lỏi vào tận lớp sâu, lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt. Dùng lâu, tôi thấy da săn chắc, nếp nhăn mờ đi, gương mặt căng sáng.

Cảm giác thoa kem cũng rất dễ chịu, mịn như phô mai, ngay cả giữa ngày hè nóng 35 độ tôi vẫn dùng mà không thấy nặng nề. Thậm chí, tôi đã tự nhủ: chỉ cần sản phẩm này còn sản xuất, tôi sẽ gắn bó cả đời.

Giữ collagen bằng thói quen sống

Tôi hiểu rằng, bổ sung collagen quan trọng, nhưng giữ được nó mới là chìa khóa. Tôi rèn cho mình những thói quen tốt: ngủ sớm, tập luyện đều đặn, và duy trì tỉ lệ mỡ cơ thể hợp lý.

Tôi cao 1m70, từng có lúc nặng 47kg, trông gương mặt hóp lại, thiếu sức sống. Giữ cân ở mức 50kg giúp gương mặt đầy đặn hơn nhiều. Với tôi, không phải gầy mới đẹp, mà là cân nặng phù hợp mới làm mình rạng rỡ.

Luyện tập cơ mặt – để nụ cười luôn trẻ

Một điều ít ai chú ý: cơ mặt cũng cần được tập luyện. Tôi dành thời gian mỗi ngày để luyện cơ má (apple muscle). Việc này không chỉ giúp gương mặt đầy đặn hơn mà còn làm nụ cười thêm ngọt ngào.

