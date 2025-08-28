Tôi đã trẻ hóa da thành công nhờ collagen, mất đúng 2 năm để thay đổi làn da sẹo rỗ

Nhìn vào gương, những vết lõm chi chít khiến tôi không còn dám để mặt mộc ra đường. Trang điểm kỹ đến đâu, lớp nền cũng không thể che đi hết những dấu vết ấy.

Nỗi ám ảnh ấy khiến tôi khép kín hơn, mất tự tin trong giao tiếp, thậm chí rơi vào trạng thái lo âu và mất ngủ. Quầng thâm mắt, làn da xỉn màu… cứ thế mà kéo đến, biến tôi thành phiên bản “xuống cấp” của chính mình. Có giai đoạn, tôi từng nghĩ bản thân sẽ phải sống chung với những vết sẹo ấy cả đời.

May mắn là tôi đã tìm thấy cho mình một hướng đi mới: kết hợp vi kim và bổ sung collagen từ bên trong. Tôi bắt đầu thực hiện các liệu trình vi kim tại thẩm mỹ viện. Mỗi lần làm xong, ba bốn ngày đầu tiên được coi là “thời kỳ vàng” để da hồi phục và kích thích tái sinh collagen. Nhìn gương mặt còn sưng đỏ, thậm chí hơi “thảm”, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui. Bởi chỉ cần kiên trì, sau một tuần làn da sẽ bằng phẳng hơn một chút, vết rỗ nông đi một tầng.

Để tối ưu hiệu quả, tôi duy trì uống collagen peptide đều đặn. Mỗi ngày, sáng và tối tôi đều uống một lọ trong suốt giai đoạn đầu. Collagen không chỉ hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh chóng, mà còn thúc đẩy sự tái tạo và hòa nhập collagen tự nhiên dưới da. Khi đã quen với liệu trình, tôi giảm xuống còn một lọ vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Thật sự, sự kết hợp giữa chăm sóc ngoài da và nuôi dưỡng từ bên trong đã tạo nên thay đổi rất rõ rệt. Dần dần, tôi nhìn thấy mình trong gương với một diện mạo khác: làn da mịn hơn, đều màu hơn, vết rỗ mờ hẳn đi.

Sau hơn hai năm kiên trì, kết quả vượt xa mong đợi ban đầu. Tôi đã có thể tự tin để mặt mộc ra ngoài. Thậm chí khi trang điểm, nếu không quan sát thật kỹ, chẳng ai nhận ra tôi từng mang đầy sẹo rỗ.

Làn da không chỉ mịn hơn, mà còn sáng trong và đều màu. Ngay cả quầng thâm mắt – “di chứng” từ những đêm mất ngủ vì áp lực và tự ti cũng dần biến mất. Mà không chỉ da mặt, cơ thể tôi cũng có sự thay đổi tích cực. Tôi cảm thấy da thịt săn chắc, gọn gàng hơn, năng lượng cũng dồi dào hơn.

Hành trình trị sẹo rỗ dạy tôi một bài học quý giá: tự tin mới chính là “liều thuốc” tốt nhất để cứu lấy bản thân. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách cải thiện ngoại hình, nhưng song song với đó, hãy học cách chấp nhận và yêu thương chính mình.