Dành cho những nàng "thẳng đuột": 4 động tác siết mỡ eo và lưng, tập dần đến Tết là dáng đẹp

Rất nhiều chị em công sở gặp phải tình trạng eo to, bụng mỡ, một phần do chế độ ăn uống thiếu khoa học, một phần cũng do ngồi làm việc cả ngày khiến mỡ thừa tích tụ ở vòng bụng và eo ngày càng nhiều.

Bước vào tuổi ngoài 30, việc giảm mỡ lại càng khó khăn hơn, vậy nên nếu không duy trì tập luyện hay điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của mình thì chị em khó có thể lấy lại vòng eo thon thả như tuổi đôi mươi.

Vòng eo săn chắc, vòng bụng phẳng lỳ sẽ không còn xa tầm với nếu các chị em duy trì việc tập luyện và điều chỉnh lại chế độ ăn uống mỗi ngày.

Tập luyện đều đặn mỗi ngày là điều mà các chị em cần thực hiện ngay lúc này. Vòng bụng và eo cũng là nơi khó giảm mỡ vậy nên phải duy trì tập đều đặn thì mới mong có kết quả như ý muốn.

Dưới đây là những bài tập đơn giản các chị em hoàn toàn có thể tự tập luyện tại nhà. Mỗi ngày dành thời gian để thực hiện 4 động tác này, đảm bảo từ giờ đến Tết, bạn sẽ sở hữu vòng eo nhỏ nhắn thon gọn và vóc dáng cân đối để tha hồ xúng xính váy áo diện Tết.

Động tác 1: Nâng chân xoay eo

* Cách thực hiện: 10 lần/ set, mỗi ngày tập 3 set

- Nằm áp lưng xuống sàn, hai tay dang rộng hai bên, áp lòng bàn tay xuống.

- Nâng chân vuông góc, chú ý hóp bụng suốt quá trình tập.

- Xoay người sang trái - phải, hạ đầu gối chạm sàn.

- Giữ phần thân trên cân bằng để động tác tác động sâu vào đường siết eo.

Động tác tuy đơn giản nhưng tác động trực tiếp vào đường siết eo hai bên cùng như nhóm cơ lõi ở vùng bụng. Với động tác này, bạn có thể cảm nhận rõ độ căng của cơ thể khi xoay eo sang hai bên. Động tác này cũng góp phần xoa dịu những cơn nhức mỏi phần thắt lưng mỗi khi phải ngồi làm việc nhiều giờ liền.

Động tác 2: Plank xoay eo

Một biến thể tác động trực tiếp vào đường siết eo, cải thiện vóc dáng thẳng đuột, giúp chị em có một vòng eo thon gọn săn chắc.

* Cách thực hiện: 10 lần/set, ngày tập 4 set

- Chuẩn bị với tư thế plank thông thường, khuỷu tay chống vuông góc xuống thảm, nâng người và giữ lưng thẳng.

- Cố định phần thân trên, thân dưới xoay người trái - phải sao cho hông không chạm đất.

- Cố gắng hóp và gồng cơ bụng lên khi tập động tác này.

Động tác 3: Plank ngang

* Cách thực hiện: 4 set, mỗi set trái - phải 10 lần.

- Chống tay vuông góc với thảm, nghiêng người và giữ hông cân bằng.

- Hai bàn chân có thể chồng lên nhau hoặc nối tiếp nhau áp xuống sàn.

- Nâng hông lên cao, đồng thời dơ tay thẳng lên trời và vòng xuống eo.

- Chú ý hóp bụng và thở đều để động tác tác động sâu hơn vào vòng bụng.

Ngoài tác động vào đường siết eo, động tác này còn giúp thu nhỏ phần bắp tay, làm đầy hõm mông nếu các chị em duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày.

Động tác 4: Nâng hông

* Cách thực hiện: 10 - 20 lần/set

- Nằm áp lưng xuống sàn, hai chân chống lên vuông góc, hai tay áp sát xuống sàn nhà.

- Hóp bụng và nâng hông cao lên và hạ xuống nhịp nhàng.

- Bạn có thể giữ khoảng 5 - 10 giây sau đó hạ xuống hoặc nâng lên - hạ xuống nhịp nhàng đều được. Cả hai cách tập đều tác động trực tiếp vào cơ bụng của bạn.

Cùng với sự nâng lên - hạ xuống, động tác này còn có thể làm đầy hõm mông, giúp chị em có một vòng 3 cao và săn chắc hơn. Đồng thời các nhóm cơ ở thắt lưng cũng hoạt động liên tục, giải quyết vấn để mỡ lưng, tạo đường cong mềm mại hơn cho vóc dáng của các chị em.

Nguồn: Tsukiyoga