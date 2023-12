5 dòng sữa dưỡng thể giá từ 150k: Giải quyết nhanh gọn làn da sần sùi, thô ráp trong mùa hanh khô

Vào mùa hanh khô, làn da luôn phải chịu trận với tình trạng khô ráp, sần sùi. Thế nhưng các chị em đa phần chỉ tập trung vào bước chăm sóc da mặt mà lơ là làn da body. Làn da body có thể không xuất hiện quá nhiều vết tích nhưng bạn sẽ cảm nhận thấy rõ sự thô ráp, sần sùi, bong tróc.

Nava Greenfield, MD, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại Tập đoàn Da liễu Schweiger ở Thành phố New York, cho biết một số thành phần tốt nhất cần tìm trong kem dưỡng ẩm cho làn da body gồm các chất làm mềm như axit hyaluronic (HA) dưỡng ẩm và các chất phụ gia dưỡng ẩm như glycerin, ceramide và các loại dầu có nguồn gốc từ dừa, hạnh nhân, bơ hoặc jojoba... Bác sĩ cũng khuyên chị em hãy tìm những công thức kem dưỡng ẩm bao gồm các chất chống oxy hóa chống gốc tự do như vitamin B, C hoặc E.

Không tốn nhiều công đoạn như chăm da mặt, với làn da body đôi khi chị em chỉ cần một tuýp kem tẩy da chết và lọ dưỡng thể để cấp ẩm cho làn da. Để có làn da mịn màng xuyên suốt mùa lạnh năm nay, đây là những dòng kem dưỡng thể bình dân quen thuộc cho hiệu quả dưỡng ẩm khiến chị em phải bất ngờ.

Dành cho da khô: Love Beauty and Planet Murumuru Butter & Rose Delicious Glow Body Lotion

Lọ kem dưỡng từng 2 lần nhận giải thưởng Best Choice của Allure vào năm 2020 và 2021. Với mức giá bình dân, làn da của bạn được dưỡng ẩm với 2 thành phần chính: bơ murumuru và glycerin. Bơ murumuru đóng vai trò là chất làm mềm cấp ẩm trong khi glycerin hoạt động chất giữ ẩm, liên kết nước với lớp bề mặt của da để bảo vệ hàng rào giữ ẩm.

Nơi mua: Hasaki Giá: khoảng 150k

Dành cho da khô, da nhạy cảm: CeraVe Moisturizing Cream

Kem dưỡng ẩm của CeraVe cung cấp độ ẩm cho cả ngày nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa ceramide dưỡng và axit hyaluronic bổ sung hydrat hóa. Công thức nhẹ nhàng sử dụng trên da nhạy cảm, hũ kem đã được chứng nhận bởi Hiệp hội Bệnh chàm Quốc gia, vì vậy nó đảm bảo làm dịu hơn da là kích thích. Kem dưỡng ẩm của CeraVe nhận về Giải thưởng Best Skin được các bác sĩ da liễu phê duyệt vào năm 2022.

Nơi mua: Watson Giá: hơn 150k

Dành cho da mụn, sần sùi thô ráp: Glytone Exfoliating Body Lotion 17.5% Free Acid Value Glycolic Acid

Theo bác sĩ Nava Greenfield, sữa dưỡng thể của Glytone là một lựa chọn tẩy tế bào chết body với công thức hoàn hảo cho làn da dễ bị mụn trứng cá hoặc những người đang cố gắng giảm thiểu vấn đề nang lông.

Loại kem dưỡng da này khắc phục làn da thô ráp, sần sùi nhờ axit glycolic, một loại AHA có tác dụng tẩy da chết, làm mờ các nếp nhăn và làm đều màu để mang lại cảm giác mềm mại hơn cho làn da. chất kem còn chứa caffeine - một thành phần được biết đến với đặc tính làm sáng và chống viêm.

Nơi mua: Fado Giá: Hơn 500k

Dành cho làn da siêu khô, bong tróc: La Roche-Posay Lipikar AP+M Triple Repair

Kem dưỡng ẩm cơ thể Lipikar AP+M Triple Repair của La Roche-Posay dành riêng cho làn da siêu khô, kể cả những làn da đang có vẩy khô như "da rắn". Chất kem mang lại cảm giác đậm đà, hoàn hảo cho làn da khô và nhạy cảm cần đặc tính làm dịu.

Bản thân công thức này chứa ba thành phần bơ hạt mỡ, nước khoáng prebiotic và glycerin phối hợp với nhau để làm mềm và dưỡng da trong khi chất chống oxy hóa niacinamide làm sáng, giữ ẩm và làm đều màu da cùng một lúc. Chất kem còn có thể làm mờ các vết thâm mụn trên làn da body của bạn.

Nơi mua: Mall của La Roche-Posay Giá: Khoảng 250k

Sữa dưỡng thể chống nắng, dưỡng trắng da: Reihaku Hatomugi UV Milky Gel SPF 31 PA+++

Sữa dưỡng thể chống nắng Reihaku Hatomugi là dòng sản phẩm sữa dưỡng thể kết hợp các công dụng dưỡng ẩm, chống nắng và làm sáng da với công thức chiết xuất Ý Dĩ – thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da ở Nhật Bản, giàu các vitamin và axit béo giúp nuôi dưỡng cho làn da ẩm mịn, đồng thời ngăn ngừa hình thành hắc sắc tố, giúp da tươi sáng và đều màu hơn.

Nơi mua: Truemart Giá: Hơn 200k

Nguồn: Allure