Tình trạng lỗ chân lông to luôn là vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu. Khi lỗ chân lông hiện hữu quá rõ, chúng có thể khiến làn da trở nên kém mịn đẹp. Rất may là các nàng có thể khắc phục được tình trạng lỗ chân lông to bằng cách lựa chọn sản phẩm chất lượng. Sau đây là 5 món skincare giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả trông thấy, các nàng rất nên tham khảo.

Sunday Riley Good Genes All-In-One AHA Lactic Acid Treatment

Đang tìm kiếm một sản phẩm tẩy da chết chất lượng cho quy trình chăm sóc da, chị em hãy tham khảo ngay đại diện đến từ Sunday Riley. Đây là sản phẩm rất đa năng, giúp cải thiện làn da một cách toàn diện. Sau khi loại bỏ tế bào chết nhờ thành phần lactic acid, lọ dung dịch sẽ để lại cho bạn làn da tươi sáng và mịn màng hơn. Theo thời gian, sản phẩm còn xóa mờ nếp nhăn và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Lọ dung dịch cũng góp phần loại bỏ các khuyết điểm như đốm nâu hay sẹo mụn. Bên cạnh lactic acid, công thức của sản phẩm có thêm chiết xuất rễ cam thảo giúp tăng hiệu quả dưỡng da sáng hồng, rạng rỡ.

Nơi mua: Nàng thơ beauty

The Ordinary Salicylic Acid 2% Anhydrous Solution Pore Clearing Serum

Lọ serum của The Ordinary được lòng nhiều chị em nhờ giá thành phải chăng nhưng vẫn mang đến hiệu quả tốt. Thành phần nổi bật của lọ serum là 2% salicylic acid và các hoạt chất giúp xoa dịu da, cấp ẩm. Nhờ vậy, lọ serum không chỉ giúp thanh lọc làn da, giải phóng lỗ chân lông khỏi cặn bẩn, mà còn tạo sự cân bằng cho da và cấp ẩm. Lọ serum có kết cấu tựa dầu dưỡng, để lại lớp nền mịn mượt như lụa nhưng không gây bít tắc lỗ chân lông. Sản phẩm thích hợp dùng cho da dầu, có xu hướng lên mụn vì góp phần trị mụn trứng cá hiệu quả.

Nơi mua: Little London

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid

Khi mua sắm sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông, bác sĩ Marisa Garshick tại New York cho biết rằng: "Chị em hãy ưu tiên sản phẩm chứa acid tẩy da chết, đặc biệt salicylic acid - một dạng của BHA vì nó có khả năng thẩm thấu sâu vào da để loại bỏ tế bào chết ra khỏi lỗ chân lông". Với 2% BHA, lọ tẩy tế bào chết của Paula's Choice trở nên nổi tiếng vì giúp làm sạch lỗ chân lông, hé lộ làn da mịn màng, tươi sáng. Chăm chỉ dùng sản phẩm, bạn sẽ thấy lỗ chân lông trên da nhỏ mịn hơn, tình trạng mụn cũng được cải thiện. Sản phẩm tẩy tế bào chết này khá dịu nhẹ, thân thiện với các loại da như da khô, thường, dầu và hỗn hợp.

Nơi mua: Paula Choice Official Store

Cosrx BHA Blackhead Power Liquid

Sự tồn tại của mụn đầu đen có thể khiến lỗ chân lông trên da của bạn trông to hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thêm sản phẩm trị mụn đầu đen của Cosrx vào quy trình, làn da sẽ trở nên mịn đẹp. Sản phẩm của Cosrx giúp làm sạch lỗ chân lông và giữ cho chúng độ thông thoáng trong thời gian dài nhờ thành phần salicylic acid. Như vậy, tình trạng mụn đầu đen sẽ thuyên giảm, lỗ chân lông trên da trông nhỏ mịn hơn. Sản phẩm còn góp phần kiềm dầu, giảm mụn và làm sáng da vì có thành phần niacinamide.

Nơi mua: Guardian

CeraVe Resurfacing Retinol Serum

Sản phẩm chứa retinol cũng là lựa chọn lý tưởng để bổ sung vào quy trình nếu bạn gặp phải tình trạng lỗ chân lông to. Lọ serum chứa retinol của CeraVe sẽ tăng sinh collagen, kích thích tái tạo tế bào mới để làn da trở nên mịn màng, căng mọng và lỗ chân lông trông nhỏ mịn. Lọ serum này dịu nhẹ với cả làn da nhạy cảm vì nó chứa retinol giải phóng chậm, ceramide củng cố hàng rào tự nhiên và niacinamide xoa dịu da. Chưa hết, lọ serum còn chứa chiết xuất rễ cam thảo để tạo hiệu ứng da sáng hồng, rạng rỡ.

Nơi mua: Saigon Scent

Ảnh: Sưu tầm