Dàn sao Việt hội tụ tại sự kiện ra mắt Thermage V-Lift, công nghệ trẻ hóa đang được quan tâm

Ngày 15/6 vừa qua tại khách sạn Caravelle Sài Gòn, Viện thẩm mỹ Lavender By Chang tổ chức sự kiện ra mắt công nghệ trẻ hoá da mới Thermage V-Lift với chủ đề "Căng da tuyệt đối – Hồi sinh toàn diện", quy tụ đông đảo khách mời, chuyên gia quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Hằng, Nhã Phương, Bảo Thy, Đan Trường và doanh nhân Thuỷ Tiên.

Khác với công nghệ Thermage truyền thống hay các phương pháp trẻ hoá đơn lẻ chỉ tác động vào một tầng da, Thermage V-Lift được giới thiệu như một phác đồ thế hệ mới kết hợp đồng thời ba công nghệ trẻ hoá nhằm tác động đồng thời lên 3 tầng cấu trúc gương mặt, nhờ vậy xử lý đồng thời toàn diện các dấu hiệu lão hoá như da chùng nhão, chảy xệ, nếp nhăn, trũng mắt và rãnh cười sâu...

CEO xuất hiện tại sự kiện với diện mạo tươi trẻ dù đã là mẹ 2 con U40. Gương mặt không tuổi với làn da không nếp nhăn, căng gọn của cô được xem là bảo chứng cho hiệu quả của các liệu trình trẻ hoá tại Lavender By Chang. Phát biểu tại sự kiện, CEO Lý Thuỳ Chang cho biết nhu cầu làm đẹp của khách hàng ngày càng được nâng cao. "Rất nhiều khách hàng tìm đến và chia sẻ rằng họ mong muốn một giải pháp xử lý toàn diện, tổng thể các vấn đề lão hoá chỉ trong 1 buổi duy nhất mà không cần phải phẫu thuật căng da, không để lại sẹo hay sưng bầm. Đó cũng là lý do chúng tôi phát triển Thermage V-Lift".

Ca sĩ Minh Hằng diện đầm..., cô tự tin khi xuất hiện cạnh đàn em nhờ gương mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nữ ca sĩ chính là 1 trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm công nghệ trẻ hoá mới Thermage V-Lift. Minh Hằng cho biết bản thân từng khá kỹ tính khi lựa chọn các phương pháp trẻ hoá vì đặc thù công việc đòi hỏi biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Nữ ca sĩ chia sẻ điều khiến cô ấn tượng không chỉ là cảm giác làn da săn chắc hơn mà là tổng thể gương mặt thon gọn, sắc nét hơn, căng đầy lên nhưng vẫn giữ được nét riêng vốn có.

Trong khi đó, Nhã Phương lộ diện với vóc dáng thon gọn, được tôn lên bởi bộ đầm...Làn da của bà xã diễn viên Trường Giang cũng vô cùng căng bóng, săn chắc. Cô cho biết sau khi sinh xong bé thứ 3, da cô gặp rất nhiều vấn đề lão hoá như nếp nhăn, da chùng nhão, mắt trũng sâu. Thermage V-Lift chính là cứu tinh giúp cô giải quyết toàn bộ các dấu hiệu lão hoá da sau sinh chỉ trong 1 buổi.

"Nếu trước đây làm Thermage truyền thống, Nhã Phương cảm nhận làn da săn chắc rõ rệt thì lần này với Thermage V-Lift, tôi thấy cả khuôn mặt biến đổi, 2 bên má nâng lên, rãnh cười mờ đi, nếp nhăn cải thiện rất nhiều, trông Phương trẻ ra 1 cách tự nhiên mà không ai biết là vừa làm gì."

Bảo Thy xuất hiện tại sự kiện với phong cách.... Nữ ca sĩ cho biết cô bất ngờ khi quan sát trực tiếp diện mạo sau khi làm trẻ hoá Thermage V-Lift của Minh Hằng và Nhã Phương tại sự kiện.

"Bản thân Thy vốn có 1 làn da khá trắng mịn, nhưng lão hoá thì đến từ sâu bên dưới da, từ lớp mỡ và lớp cơ nữa. Càng thêm tuổi thì càng có nhiều vấn đề lão hoá hơn, nên nếu có 1 công nghệ xử lý tất cả, giải quyết cả 3 tầng lão hoá thì Thy sẵn sàng trải nghiệm".

Đặc biệt, phần xuất hiện của ca sĩ Đan Trường sánh đôi cùng vợ cũ doanh nhân Thuỷ Tiên thu hút sự quan tâm của khách mời.

Đan Trường chia sẻ bản thân luôn duy trì các liệu trình chăm sóc trẻ hoá đều đặn trong nhiều năm qua tại Lavender By Chang thay vì chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu tuổi tác rõ rệt. Nam ca sĩ cho biết tiêu chí của anh là trẻ hơn nhưng vẫn giữ được diện mạo quen thuộc với khán giả. Vì vậy các công nghệ trẻ hoá không xâm lấn như Thermage C-Lift chính là lựa chọn hàng đầu của anh.

Doanh nhân Thuỷ Tiên cũng tiết lộ chính Đan Trường là người giới thiệu cô trải nghiệm dịch vụ tại Lavender By Chang. Theo cô, điều khiến mình tiếp tục lựa chọn Việt Nam để làm đẹp không nằm ở việc thiếu công nghệ ở nước ngoài mà là khả năng tối ưu thời gian, phác đồ cá nhân hoá và hiệu quả toàn diện.

"Ở Mỹ, mỗi liệu trình thường xử lý rất chuyên biệt và thời gian chờ khá lâu. Còn ở đây tôi thích cách bác sĩ lên phác đồ tổng thể, kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến và tối ưu nhiều mục tiêu trong cùng một lần điều trị."

Khép lại sự kiện, Lavender By Chang tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về thẩm mỹ công nghệ cao, tiếp tục đầu tư vào các công nghệ làm đẹp mới nhất, cá nhân hoá và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Lavender By Chang là thương hiệu làm đẹp công nghệ cao tại Việt Nam, hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trong lĩnh vực trẻ hoá, trị nám và tạo hình cơ thể. Thương hiệu hiện là địa chỉ chăm sóc sắc đẹp quen thuộc của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và khách hàng trong – ngoài nước.