Met Gala 2026 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, với sự chú ý đổ dồn vào cách dàn sao quốc tế diễn giải quy định trang phục "Fashion Is Art". Theo AP, sự kiện năm nay do Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour đồng chủ trì, trong khi Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos là nhà tài trợ chính kiêm chủ tịch danh dự.

Anna Wintour - "bà đầm thép" tại Met Gala 2026 - Ảnh: Getty Images.

Với triển lãm "Costume Art", thảm đỏ năm nay không chỉ là nơi khoe những bộ cánh lộng lẫy, mà còn trở thành không gian trình diễn ý tưởng. Từ các thiết kế lấy cảm hứng từ cơ thể, hội họa, điêu khắc đến những chi tiết phụ kiện mang màu sắc siêu thực, nhiều khách mời đã chọn cách biến trang phục thành một tuyên ngôn thị giác.

Những màn xuất hiện được chờ đợi nhất

Beyoncé là một trong những nhân vật được chú ý nhất tại Met Gala 2026. Nữ ca sĩ, đồng chủ trì sự kiện, xuất hiện cùng con gái Blue Ivy trong tạo hình mang tinh thần vương giả. AP mô tả trang phục của Beyoncé có phần vương miện lấp lánh, thiết kế gợi hình bộ xương đính đá và áo choàng lông vũ dài, cần nhiều người hỗ trợ khi cô bước lên cầu thang.

Beyoncé trên bậc thang đầu tiên của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan - Ảnh: Getty Images.

Rihanna cũng tiếp tục giữ vị trí tâm điểm quen thuộc của Met Gala. Cô xuất hiện cùng A$AP Rocky sau 21h, sớm hơn màn xuất hiện muộn nổi tiếng của năm trước. Nữ ca sĩ nói với AP rằng cô cảm thấy như "viên ngọc bước ra từ vỏ sò", trong khi A$AP Rocky cho biết cả hai "cảm thấy đúng như vẻ ngoài của mình". Bên trong sự kiện, cặp đôi còn có khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ với Heidi Klum, người được Rocky khen là mặc đẹp nhất đêm.

Rihanna cùng A$AP Rocky tại Met Gala 2026 - Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh hai ngôi sao âm nhạc, Nicole Kidman cũng gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái Sunday Rose Kidman-Urban. Đây là một trong những khoảnh khắc mang màu sắc gia đình của thảm đỏ năm nay. AP ghi nhận Sunday Rose, 17 tuổi, tham dự Met Gala nhưng vẫn không được "nghỉ học", khi Nicole Kidman nói với Vogue rằng con gái cô vẫn phải đến trường vào sáng hôm sau.

Nicole Kidman gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái Sunday Rose Kidman-Urban - Ảnh: Getty Images.

Venus Williams, một trong các đồng chủ trì của sự kiện, cũng có khoảnh khắc đáng chú ý khi xuất hiện cùng Andrea Preti. AP ghi nhận cặp đôi có màn hôn trên thảm đỏ, tạo thêm một điểm nhấn đời thường giữa không khí thời trang giàu tính trình diễn của Met Gala.

BLACKPINK và sức hút của sao châu Á tại Met Gala

Với khán giả châu Á, điểm nhấn lớn của Met Gala 2026 là sự xuất hiện của cả bốn thành viên BLACKPINK. AP dùng tiêu đề "BLACKPINK is in your area" để ghi nhận khoảnh khắc nhóm nữ K-pop hội tụ đủ đội hình trên thảm đỏ năm nay.

BLACKPINK tạo nên lịch sử K-pop khi là nhóm nhạc đầu tiên có đầy đủ các thành viên tại Met Gala - Ảnh: Getty Images.

Jisoo lần đầu tham dự Met Gala trong thiết kế Dior đặt riêng, được đính kết cầu kỳ. Ba thành viên còn lại đều đã từng dự sự kiện trước đó: Rosé chọn váy đen của Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Jennie diện đầm Chanel màu xanh nhạt phủ sequin, còn Lisa gây chú ý với thiết kế trắng đi kèm mạng che mặt được giữ bằng hai bàn tay mannequin gắn trên vai.

Sự xuất hiện đầy đủ của BLACKPINK cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ của K-pop tại các thảm đỏ thời trang quốc tế. Mỗi thành viên mang đến một ngôn ngữ tạo hình khác nhau: Jisoo mềm mại và nữ tính, Rosé tối giản, Jennie tinh xảo, còn Lisa giàu tính trình diễn. Trong một sự kiện có chủ đề "Fashion Is Art", sự khác biệt này giúp BLACKPINK không chỉ tạo khoảnh khắc "đủ đội hình" mà còn cho thấy bốn cá tính thời trang riêng biệt.

Từ sắc trắng đến những phụ kiện siêu thực

Một trong những xu hướng nổi bật ở phần đầu thảm đỏ là sắc trắng. AP ghi nhận nhiều khách mời chọn tông màu này như một "tấm toan trống" trước chủ đề nghệ thuật. Laufey diện đầm Tory Burch đính ngọc trai, Katy Perry mặc váy trắng cùng găng tay và phụ kiện đội đầu của Stella McCartney che phủ gương mặt, còn doanh nhân Yu-Chi Lyra Kuo cũng chọn trang phục trắng.

Katy Perry cùng bộ trang phục ấn tượng tại Met Gala - Ảnh: Getty Images.

Một số khách mời khác nâng tông trắng bằng chi tiết nổi bật. Naomi Osaka tạo điểm nhấn với găng tay đỏ và lông vũ, trong khi Jon Batiste chọn nơ ngoại cỡ và áo khoác phao. Những lựa chọn này cho thấy rằng cùng một gam màu, các ngôi sao vẫn có thể tạo ra nhiều cách diễn giải khác nhau về thời trang và nghệ thuật.

Naomi Osaka tạo điểm nhấn tại Met Gala 2026 - Ảnh: Getty Images.

Phụ kiện cũng trở thành yếu tố quan trọng của Met Gala năm nay. Gwendoline Christie xuất hiện với chiếc mặt nạ mô phỏng chính gương mặt mình, do Giles Deacon đưa ra ý tưởng và Gillian Wearing thực hiện. Nữ diễn viên chia sẻ với Vogue rằng chi tiết này không chỉ là mặt nạ hay tấm gương mà có thể được nhìn như một tấm khiên hoặc một cách biểu đạt.

Chiếc mặt nạ đã giúp cho Gwendoline Christie nổi bật hơn tại Met Gala - Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Katy Perry đem đến một trong những khoảnh khắc gây tò mò khi xuất hiện phía sau Sutton Foster với phần gương mặt được che kín. AP ví khoảnh khắc này như một "bức tranh sống" trên thảm đỏ, phù hợp với tinh thần nghệ thuật của sự kiện năm nay.

Những khoảnh khắc bất ngờ trên thảm đỏ

Blake Lively là một trong những khách mời gây bất ngờ khi xuất hiện tại Met Gala, dù không có tên trong danh sách hàng trăm khách mời được công bố cho báo chí trước sự kiện. Theo AP, nữ diễn viên xuất hiện cùng ngày vụ tranh chấp pháp lý giữa cô và đạo diễn kiêm bạn diễn Justin Baldoni trong It Ends With Us kết thúc. Cô chia sẻ với Vogue rằng bốn người con của mình đã góp mỗi người một bức tranh màu nước cho chiếc túi cô mang theo, gọi đó là một "niềm an ủi nhỏ" trong ngày hôm ấy.

Blake Lively bất ngờ xuất hiện tại Met Gala - Ảnh: Getty Images.

Ngoài thảm đỏ chính, Met Gala 2026 cũng có những câu chuyện bên lề đáng chú ý. AP ghi nhận nhiều sự kiện thời trang thay thế diễn ra tại New York trước và trong ngày Met Gala, như The People's Ball, The Debt Gala và Ball Without Billionaires. Các sự kiện này hướng đến việc đưa thời trang đến gần công chúng hơn, đồng thời nêu bật các vấn đề như nợ y tế, quyền lao động và phản ứng với sự hiện diện của giới tỷ phú tại Met Gala.

Có thể thấy, Met Gala 2026 không chỉ được nhớ bởi một vài khoảnh khắc "đinh". Sức hút của sự kiện nằm ở sự đa dạng: từ Beyoncé, Rihanna, Nicole Kidman, Venus Williams, Blake Lively đến BLACKPINK, Laufey, Katy Perry, Naomi Osaka, Jon Batiste hay Gwendoline Christie. Mỗi người chọn một cách khác nhau để trả lời câu hỏi của chủ đề năm nay: thời trang có thể trở thành nghệ thuật như thế nào?

Chính sự đa dạng ấy khiến thảm đỏ Met Gala tiếp tục là một trong những sân khấu thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ở đó, trang phục không chỉ để ngắm nhìn mà còn là cách nghệ sĩ kể câu chuyện về bản thân, vị thế và mối quan hệ giữa thời trang với văn hóa đại chúng.