BLACKPINK vượt dàn sao lớn trong danh sách mặc đẹp nhất Met Gala từ các siêu tạp chí

Thảm đỏ Met Gala 2026 đã chính thức khép lại, và cùng với đó là sự lộ diện của danh sách những gương mặt mặc đẹp nhất được bình chọn bởi các "ông lớn" truyền thông như Vogue, W Magazine, ELLE và Harper's Bazaar. Đêm qua, dàn sao hạng A đã cùng nhau tề tựu tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York, mang đến những diện mạo mang tính kịch nghệ đầy mãn nhãn, tạo nên vô vàn chủ đề để giới mộ điệu bàn tán và phân tích.

Không ngoài dự đoán, những cái tên dẫn đầu danh sách mặc đẹp và đáng nhớ nhất của buổi tối đều xoay quanh những khách mời đã thấu hiểu sâu sắc cả chủ đề năm 2026 - Costume Art (khám phá vai trò trung tâm của cơ thể trong trang phục) và dress code được đặt tên rất phù hợp: Fashion Is Art.

Phần lớn những bộ cánh chiến thắng năm nay đều là các thiết kế có chủ đích, khai thác những mô-típ tương đồng với triển lãm mới của Viện Trang phục bên trong bảo tàng Met, bao gồm rất nhiều trang phục tập trung tối đa vào cấu trúc hình khối, giúp tôn vinh (hoặc che giấu một cách đầy lôi cuốn) phom dáng con người ẩn bên dưới.

Suy cho cùng, Met Gala không chỉ là một đêm để trưng diện. Thay vào đó, đây là cơ hội vàng cho cả những màn kể chuyện bằng ngôn ngữ thời trang đầy quyền năng lẫn những pha phá vỡ mọi kỳ vọng thông thường.

Cặp đôi Rihanna - A$AP Rocky: "Ngôi vương" không thể lay chuyển

Trong mọi bảng xếp hạng danh giá nhất từ Vogue đến W-Magazine, vị trí số 1 vẫn thuộc về cặp đôi quyền lực Rihanna (trong thiết kế Maison Margiela Artisanal) và A$AP Rocky (diện Chanel). Sự ăn ý và thấu hiểu tinh thần Met Gala của cặp đôi này tiếp tục là tiêu chuẩn vàng cho giới mộ điệu toàn cầu.

Jennie gây bất ngờ khi "vượt mặt" Beyoncé tại W-Magazine

Một cú sốc lớn đã xảy ra trên bảng xếp hạng của W-Magazine khi Jennie xuất hiện ngay ở vị trí thứ 2. Với chiếc váy dáng cột từ Chanel được đính kết bởi 15.000 mảnh sequin hình lá xanh lấp lánh, "Human Chanel" đã vượt qua cả thành viên Ban chủ trì là Beyoncé và Jay-Z (giữ vị trí thứ 3). Đáng chú ý, trong danh sách Top 18 của tạp chí này, Jennie là thành viên BLACKPINK duy nhất góp mặt.

Vogue: Lisa dẫn đầu dàn sao châu Á, Jisoo có màn debut lịch sử

Tạp chí Vogue - chủ nhà của tiệc Met cũng đã công bố danh sách Top 68 gương mặt mặc đẹp nhất với những thứ hạng đầy tự hào cho các đại diện K-pop:

Lisa (Vị trí 34): Cô chính là ngôi sao châu Á có thứ hạng cao nhất trong danh sách của Vogue. Bộ váy thiết kế riêng bởi Robert Wun với chi tiết cánh tay quét 3D mô phỏng điệu múa truyền thống Thái Lan đã giúp Lisa khẳng định vị thế thành viên Ban chủ trì đầy quyền lực.

Jisoo (Vị trí 41): Dù là lần đầu ra mắt, Jisoo đã xuất sắc xếp trên cả IT-Girl máu mặt như Kylie Jenner (hạng 42) và minh tinh Anne Hathaway (hạng 46), Kendall Jenner (hạng 53), Anok Yai (hạng 55). Chiếc váy Dior thêu thủ công tinh xảo của cô được Vogue ca tụng như một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ tranh Monet, và cũng là màn phục thù ấn tượng sau hình ảnh "cô bồi bàn" bị chê cười khắp MXH vì quyết định của Dior khi ấy.

Điểm đáng tiếc: Dù Jennie tỏa sáng rực rỡ ở nơi khác, nhưng cô và Rosé lại không xuất hiện trong Top 68 của Vogue năm nay.

Jisoo độc tôn bảng xếp hạng của ELLE

Tạp chí ELLE cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho chị cả BLACKPINK khi ghi tên cô vào vị trí thứ 8 trong danh sách rút gọn chỉ gồm 13 người. Trong Top 13 khắt khe này, Jisoo là thành viên duy nhất của BLACKPINK cũng như là ngôi sao châu Á duy nhất được gọi tên.

Sự khắt khe từ Harper's Bazaar

Trái ngược với sự bùng nổ của dàn sao K-pop tại các tạp chí khác, danh sách Top 12 ít ỏi của Harper's Bazaar lại gây bất ngờ khi hoàn toàn không có sự góp mặt của bất kỳ ngôi sao châu Á nào.

Vị thế thực sự của K-pop giữa "thánh địa" thời trang phương Tây

Sự bùng nổ của BLACKPINK nói chung tại Met Gala 2026 một lần nữa khẳng định rằng họ mới chính là những người đang nắm giữ "luật chơi" trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Trong khi dàn sao Âu Mỹ vẫn chiếm ưu thế áp đảo về số lượng ngay trên mảnh đất quê nhà, thì chính các thần tượng châu Á lại là những thỏi nam châm thu hút sự chú ý tuyệt đối, tạo nên những làn sóng truyền thông mạnh mẽ vượt xa ranh giới của một sự kiện thời trang thông thường.

Tuy nhiên, sức mạnh từ những con số trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng đồng nhất với sự công nhận từ giới chuyên môn.

Việc Rosé và Jennie hoàn toàn vắng bóng trong danh sách Top 68 của Vogue, hay danh sách Top 12 ít ỏi của Harper's Bazaar "ngó lơ" toàn bộ các đại diện châu Á là minh chứng rõ nét cho thấy thảm đỏ Met Gala vẫn là một chiến trường đầy khắc nghiệt. Tại đây, những đôi mắt chuyên môn của các biên tập viên hàng đầu không ưu tiên lượng người hâm mộ mà vào sự táo bạo, đầu tư và khả năng truyền tải thông điệp nghệ thuật, thấu hiểu sâu sắc chủ đề Costume Art.

Dẫu vậy, việc Lisa chiếm giữ vị trí sao châu Á cao nhất tại Vogue hay Jisoo xuất sắc vượt qua những biểu tượng như Kylie Jenner và Anne Hathaway vẫn là những thắng lợi không thể phủ nhận. K-pop đang chơi một cuộc chơi sòng phẳng và đầy tự tin giữa lòng New York, nơi họ không chỉ dựa vào sự yêu mến của khán giả mà còn đang dần chinh phục những bộ óc thời trang khó tính nhất bằng sự đầu tư bài bản và tư duy thẩm mỹ đột phá của các nhà mốt mình đang thuộc về.

Cuộc hành trình khẳng định tiếng nói chuyên môn giữa dàn sao Âu Mỹ hùng hậu vẫn còn dài, nhưng các cô gái đang cho thấy họ không chỉ là những "nữ hoàng truyền thông" mà còn là những nhân tố có khả năng xoay chuyển cục diện tại những sân chơi nghệ thuật danh giá nhất hành tinh.

