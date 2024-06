Da nhạy cảm và nhiều thâm mụn, mình đã tìm được loại serum vitamin C thấm nhanh và hiệu quả làm sáng khá ổn

Là một người sở hữu làn da hỗn hợp thiên dầu, nhạy cảm, dễ nổi mụn và có nhiều vết thâm sau mụn lâu mờ, mình luôn trăn trở tìm kiếm sản phẩm dưỡng da phù hợp để cải thiện tình trạng da của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm và tìm hiểu, mình quyết định sử dụng Tinh chất Vitamin C loại 13 của COSRX và hy vọng sẽ chia sẻ trải nghiệm của bản thân với các bạn trong bài viết này.

Làn da của mình thuộc loại da hỗn hợp, khô 2 bên má, nhiều dầu nhờ vùng chữ T và dễ bị nổi mụn vùng cằm hoặc quanh mồm.

Giới thiệu sản phẩm

Tinh chất Vitamin C 13 của COSRX là một sản phẩm dưỡng da nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được nhiều người yêu thích bởi khả năng làm sáng da, mờ thâm và chống oxy hóa hiệu quả. Sản phẩm có thành phần chính là 13% Vitamin C dạng Ascorbyl 13 Tetramer, một dẫn xuất ổn định của Vitamin C, dễ dàng thẩm thấu vào da và ít gây kích ứng hơn so với các dạng Vitamin C khác.

Sản phẩm vitamin C của COSRX có 2 loại (loại 13 và 23), vì trước đây mình đã sử dụng loại vitamin C nồng độ cao và bị hơi châm chích sau khi dùng, nên mình đã lựa chọn loại 13, nếu nàng nào đã quen dùng serum vitamin C có nồng độ cao trước đó thì bạn hoàn toàn có thể chọn loại 23% tinh chất C tinh khiết.

Sản phẩm được giới thiệu là có công dụng giúp làm sáng da, mờ thâm, giảm các đốm nâu, tàn nhang, và ngăn ngừa lão hóa da. Thành phần trong serum còn có Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm cho da, giúp da mềm mại và mịn màng. Bên cạnh đó nó còn có chứa Niacinamide và Allantoin giúp làm sáng da, se khít lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn, giảm kích ứng và hỗ trợ tái tạo da.

Trải nghiệm khi sử dụng

Mình sử dụng với tần suất 2 lần/ ngày:

Chu trình buổi sáng: Sữa rửa mặt - Toner - Serum vitamin C - kem dưỡng - kem chống nắng

Chu trình buổi tối: Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Toner - Serum vitamin C - kem dưỡng mặt - kem dưỡng mắt.

Mình thường lấy 3 đến 4 giọt sản phẩm ra lòng bàn tay và thoa đều khắp mặt, vỗ nhẹ cho đến khi sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn.

Ưu điểm:

- Serum có màu vàng nhạt, kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da và không gây nhờn rít. Cá nhân mình thấy loại serum này phù hợp với da hỗn hợp thiên dầu, nhạy cảm, nhờ thành phần lành tính và dịu nhẹ, sản phẩm không gây kích ứng da, thậm chí còn giúp làm dịu da và giảm các nốt mụn viêm.

- Serum cũng giúp kiểm soát dầu nhờn hiệu quả và giảm thiểu tình trạng bóng nhờn. Mờ thâm hiệu quả: Sau một thời gian sử dụng, các vết thâm sau mụn của tôi có dấu hiệu mờ đi rõ rệt, da sáng mịn và đều màu hơn.

- Giá thành của sản phẩm cũng không quá đắt, chỉ khoảng 350.000 VNĐ cho 1 chai 20ml.

Nhược điểm:

Như nhiều người đã dùng serum Vitamin C, chắc hẳn ai cũng biết rằng sản phẩm này cần bảo quản trong tủ lạnh, và điều này có thể gây bất tiện, bên cạnh đó sau khi mở nắp bạn cần sử dụng trong khoảng 2 tháng vì vitamin C dễ bị oxy hóa và mất tác dụng.

Kết luận:

Với những ưu điểm nổi bật như phù hợp với da nhạy cảm, kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, mờ thâm hiệu quả và dễ dàng sử dụng, tinh chất Vitamin C 13 của COSRX là một sản phẩm dưỡng da mà mình highly recommend cho những ai đang sở hữu làn da hỗn hợp thiên dầu, nhạy cảm, dễ nổi mụn và có nhiều vết thâm sau mụn lâu mờ. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý về cách bảo quản và tần suất sử dụng để tránh việc sau khi mở ra mà không dùng sẽ gây lãng phí.