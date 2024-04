5 serum vitamin C làm sáng da, ngừa lão hóa chất lượng giá dưới 900k

Vitamin C là một thành phần quan trọng trong việc làm sáng da và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Nếu bạn đang tìm kiếm serum vitamin C chất lượng với mức giá phải chăng, thì bài viết này sẽ giúp bạn. Chúng tôi đã tìm kiếm và tổng hợp 5 serum vitamin C đáng chú ý, giá dưới 900k, không chỉ hiệu quả trong việc làm sáng da mà còn cung cấp dưỡng chất cho da và giảm thiểu tác động của lão hóa da. Với công thức tiên tiến và thành phần chất lượng, những serum này hứa hẹn mang lại làn da rạng rỡ và trẻ trung cho bạn.



1. SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Brightening Serum

Sản phẩm có công thức lỏng nhẹ với 75% chiết xuất Yuja và Niacinamide phân bổ Vitamin vào lớp sâu của da giúp làm sáng da và mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên. Thêm vào đó, Panthenol dưỡng ẩm đến lớp sâu hơn của da để giữ nước và căng mọng. Trong nghiên cứu lâm sàng, sản phẩm này có khả năng ngay lập tức cải thiện mức nước của da, độ ẩm tăng 167,96%. Các đốm đen, tàn nhang và mụn giảm rõ sau khi sử dụng đều đặn trong 4 tuần.

Nơi mua: SKINFOOD

2. COSRX The Vitamin C 23 Serum

Sản phẩm chứa 23% chiết xuất vitamin C tinh khiết cải thiện hiệu quả sắc tố da và vết thâm gây ra bởi tia cực tím, mụn nhờ công nghệ ức chế sắc tố melanin. Về lâu về dài, em nó sẽ mang lại cho bạn một làn da tươi sáng và đều màu. Ngoài ra thành phần vitamin E còn giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và cải thiện độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa nếp nhăn.

Nơi mua: COSRX

3. INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Thành phần chứa Dual Vitamin C và Enzyme trà xanh Jeju trong loại serum này giúp giảm sự xuất hiện của đốm nâu, làm đều màu da và mang lại làn da mịn màng. Công thức không chứa các thành phần có hại nên em nó rất dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nơi mua: INNISFREE

4. Obagi Professional-C Vitamin C 10%

Serum Obagi Professional-C 10% hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hoá, giảm thiểu các biểu hiện của nếp nhăn, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím cũng như môi trường bên ngoài. Sản phẩm sử dụng nguồn vitamin C thuộc tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp dược mỹ phẩm nhằm đảm bảo độ ổn định, tính thẩm thấu cũng như hiệu quả của hoạt chất; đồng thời áp dụng công nghệ điều chế tăng cường thẩm thấu để giúp L-Ascorbic Acid thấm tốt vào da và phát huy hiệu quả một cách tối ưu.

Nơi mua: Obagi

5. Laneige Radian-C Spot Serum

Em nó có thành phần chứa hỗn hợp Radian-C gồm Vitamin C tinh khiết 15.2%, dẫn xuất Vitamin C và Niacinamide giúp chống oxy hóa, làm sáng da, ngừa lão hóa, hạn chế vết thâm nám. Đều đặn sử dụng em nó mỗi ngày sẽ giúp da căng bóng, ẩm mượt, thu nhỏ lỗ chân lông và ngừa lão hóa.