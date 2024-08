Mỹ nhân cá tính nhất "Sex and the city": Chăm da đơn giản và gắn bó với 1 loại kem dưỡng suốt bao năm nay

Ở tuổi U60, nữ diễn viên của "Sex and the City" - Sarah Jessica Parker khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, sắc đẹp bất chấp thời gian, phong cách ăn mặc sành điệu.

Sarah Jessica Parker ở tuổi 59 luôn tự tin khi có một làn da mịn màng, vóc dáng không thay đổi quá nhiều theo thời gian. Để có được điều này là thành quả mà nữ diễn viên kiên trì áp dụng một cuộc sống "xanh" với một chế độ ăn uống phù hợp, không quá kiêng khem nhưng lựa chọn những đồ tốt nhất dành cho cơ thể. Bí quyết để luôn trẻ trung của Sarah Jessica Parker chính là luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan và cố gắng bỏ qua những tiêu cực trong đời sống.

Bên cạnh đó cô cũng có một số nguyên tắc chăm sóc da nhất định sau đây:

Thích sự đơn giản

Trong một bài chia sẻ trên trang Byrdie, Sarah Jessica Parker đã nói rằng: "Trong cuộc sống của mình, tôi không bao giờ dùng kem lót hay kem nền. Tôi thậm chí sẽ không cảm thấy là chính mình nếu tôi bước ra khỏi cửa khi dùng kem lót. Tôi trang điểm rất ít, tôi thích để lộ làn da của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là để lộ một khuyết điểm. Nói thật là tôi thà để lộ một nốt mụn, một vết thâm, hoặc một khuyết điểm hơn là cố gắng che đi".

Sarah Jessica Parker cũng thích lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da đơn giản, rõ ràng các thành phần và giá cả phải chăng, không cần quá đắt. Khi không phải đến phim trường, hay không có lịch cho buổi chụp ảnh, nữ diễn viên sẽ cho da nghỉ ngơi và không trang điểm gì.

Luôn dùng kem chống nắng

"Nhiều năm trước, trước khi tôi có con, tôi ít khi dùng kem chống nắng. Từ sau khi làm mẹ và chạy chơi, bơi lội cùng con suốt mùa hè thì tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc dùng kem chống nắng. Kể từ đó kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu hàng ngày của tôi." - nữ diễn viên chia sẻ.

1 bước chăm sóc da không bao giờ bỏ qua

Sarah Jessica Parker từng chia sẻ rằng, món đồ mà cô không thể thiếu và dùng mỗi sáng và mỗi tối đó là kem dưỡng da. Cô chia sẻ: "Kem dưỡng ẩm. Đừng bao giờ bỏ qua, và tất nhiên, cả son dưỡng môi nữa".

Được biết sản phẩm kem dưỡng mà nữ diễn viên dùng nhiều năm nay là Retinol Correxion Max Hydration Cream (Giá khoảng 800.000 VNĐ). Kem dưỡng ẩm này là sự kết hợp hai thành phần hàng đầu được bác sĩ da liễu khuyên dùng đó là: Retinol và Hyaluronic Acid, mang lại kết quả đã được chứng minh lâm sàng ngay lập tức và theo thời gian. Hyaluronic Acid cung cấp độ ẩm trong 48 giờ và giúp làm đầy nếp nhăn trong khi Retinol hoạt động để làm giảm rõ rệt nếp nhăn và làm săn chắc da theo thời gian. 97% thấy da mịn màng hơn ngay lập tức và giảm nếp nhăn chỉ sau 1 tuần với loại kem dưỡng ẩm này.

Nơi mua: Senbeauty

Kiên quyết không phẫu thuật thẩm mỹ

Phát biểu với tờ The Telegraph năm 2023, nữ diễn viên cho biết: "Tôi rất bối rối khi thấy phần lớn đàn ông ở độ tuổi của tôi chưa bao giờ được hỏi về vấn đề lão hóa. Chúng ta đều thức dậy mỗi sáng với hàng triệu thứ phải làm. Ai cũng nên tiếp tục sống 1 ngày của mình. Tôi chỉ không hiểu tại sao lại nhấn mạnh vào việc cần suy ngẫm về tuổi tác?". Ngôi sao của Sex And The City cũng chia sẻ rằng cô không có ý định tiêm Botox vì điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp diễn xuất của cô.

Gợi ý một số kem dưỡng có chứa Retinol, phù hợp với da ở tuổi lão hóa:

Murad Retinol Youth Renewal Night Cream

Với những làn da đã và đang gặp những vấn đề lão hóa đáng báo động và nghiêm trọng hơn thì lọ kem dưỡng đến từ Murad sẽ là ''chân ái'' cho bạn lựa chọn.

Đây cũng là sản phẩm kem dưỡng sử dụng ban đêm được tích hợp công nghệ Tri-active Retinol cùng chiết xuất giàu peptide từ tảo đỏ sẽ giúp trẻ hóa da trong khoảng 4 tuần sử dụng. Các tình trạng như rãnh nhăn sâu, vết chân chim, nếp nhăn đậm cũng sẽ được xóa mờ để trả lại làn da trẻ trung, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Nơi mua: Murad

Olay Regenerist Retinol 24 Night Moisturizer

Nhắc đến các sản phẩm kem dưỡng chứa retinol mà bỏ qua em Olay Regenerist Retinol 24 Night Moisturizer thì quả thực là một thiếu sót lớn. Sản phẩm là kem dưỡng sử dụng ban đêm chứa 2 thành phần đình đám là niacinamide và retinol. Sự kết hợp giữa niacinamide và retinol trong sản phẩm sẽ mang đến cho làn da sự ẩm mượt, căng mịn trong nhiều giờ.

Cùng với đó là khả năng cải thiện rõ rệt các dấu hiệu tuổi tác trên da như: nếp nhăn, thâm nám, đốm đen và còn cải thiện tình trạng lỗ chân lông để làn da của bạn ngày một sáng mịn.

Nơi mua: Olay

SkinCeuticals Retinol 0.5 Refining Night Cream

SkinCeuticals Correct Retinol 0.5 với công thức chứa retinol với nồng độ 0.5% retinol – hoạt chất chống lão hóa siêu mạnh mẽ, giúp chị em sở hữu làn da trẻ đẹp như mơ.

Bên cạnh đó, nó có chứa thêm dimethicone – chất có khả năng tạp ra lớp hàng rào bảo vệ da, ngăn chặn những tác nhân xấu từ môi trường tác động vào, ngăn chặn và tiêu diệt vi khuẩn để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng, viêm nhiễm. Ngoài ra, dimethicone còn giảm mất độ ẩm trên da, giúp da luôn mềm mại, chống đỏ, giảm mẩn đỏ do kích ứng retinol.