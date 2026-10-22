Trung Quốc: Mẹ đăng ảnh khoe con lên MXH, người yêu cũ lần ra trường học rồi bắt cóc, tống tiền hơn 11 tỷ đồng

Trong mắt cha mẹ, con mình lúc nào cũng đáng yêu và có biết bao điều để khoe. Con nhận giấy khen, mặc bộ quần áo mới hay nói một câu ngộ nghĩnh, bố mẹ đều muốn chụp lại rồi chia sẻ với mọi người.

Nhưng đôi khi, niềm vui ấy khiến người lớn quên kiểm tra xem mình đang để lộ những gì về con.

Tiểu Quyên đã kết hôn và có con nhưng vẫn thỉnh thoảng bị người yêu cũ làm phiền. Người này cho rằng trong thời gian yêu nhau, cô đã tiêu nhiều tiền của mình nên liên tục đòi trả lại.

Tiểu Quyên không đồng ý vì cho rằng đó là những khoản chi tiêu khi hai người còn yêu nhau. Cô chặn số điện thoại của người cũ nhưng không chặn tài khoản của 1 app chat. Vì vậy, anh ta vẫn xem được những bài cô đăng trên mạng xã hội.

Thấy Tiểu Quyên đã có gia đình, thường xuyên đăng ảnh con, người đàn ông nảy sinh ý định bắt cóc đứa trẻ để tống tiền.

Trong một bức ảnh bé nhận thưởng, Tiểu Quyên vô tình để lộ tên và trường học của con. Từ đó, người yêu cũ tìm đến trường, âm thầm quan sát, nắm được lịch đi học và tan học của bé.

Một hôm, vào giờ tan học, hắn bịt miệng, kéo đứa trẻ vào một tòa nhà bỏ hoang rồi gọi điện cho Tiểu Quyên, đòi tiền chuộc khoảng 11,61 tỷ đồng.

Phát hiện con mất tích rồi nhận cuộc gọi tống tiền, Tiểu Quyên sợ đến bật khóc. Hai vợ chồng cuống cuồng tìm cách xoay tiền, đồng thời liên tục yêu cầu kẻ bắt cóc bảo đảm an toàn cho con.

Khi ấy, cô vẫn chưa biết người đang đe dọa gia đình mình chính là bạn trai cũ, càng không ngờ những bức ảnh khoe con đã giúp hắn tìm được đứa trẻ.

Chồng Tiểu Quyên cho rằng không thể đặt sự an toàn của con vào lời hứa của kẻ bắt cóc nên quyết định báo cảnh sát. Sau đó, người gây án bị bắt, đứa trẻ được đưa về với gia đình.

Rủi ro khi đăng ảnh con không chỉ đến từ những tài khoản xa lạ. Người quen, bạn cũ hay người vẫn âm thầm theo dõi các bài đăng cũng có thể biết nhiều thông tin về gia đình hơn cha mẹ tưởng.

Một bức ảnh có thể chỉ để lộ tên trường. Một bài đăng khác cho biết giờ tan học. Thêm vài lần cập nhật địa điểm, người xem đã có thể ghép lại lịch sinh hoạt của trẻ.

Vì vậy, trước khi chia sẻ hình ảnh của con, cha mẹ cần ghi nhớ 7 điều sau.

1. Không công khai vị trí chính xác và tuyến đường đi lại của con

Ảnh chụp trước cổng trường, biển tên trung tâm học thêm hay khu vui chơi quen thuộc có thể cho người khác biết nơi trẻ thường xuất hiện.

Nếu cha mẹ liên tục đăng tại cùng một địa điểm, vào những khung giờ tương tự, lịch sinh hoạt của con cũng dần bị tiết lộ.

Trước khi đăng ảnh, hãy kiểm tra phần định vị và những chi tiết xuất hiện phía sau như biển đường, số nhà, tên trường. Cha mẹ có thể lưu giữ kỷ niệm mà không cần công khai nơi con đang có mặt.

2. Hạn chế thông báo cả nhà đang đi vắng

Một dòng trạng thái như “Cả nhà đi du lịch một tuần” đồng thời có thể cho người khác biết nhà đang không có người.

Đăng liên tục nơi lưu trú, lịch di chuyển và ngày trở về cũng khiến hành trình của gia đình dễ bị theo dõi hơn.

Ảnh chuyến đi có thể chia sẻ sau khi cả nhà đã rời địa điểm hoặc trở về, đồng thời giới hạn trong nhóm người xem đáng tin cậy.

3. Che tên trường, lớp và thông tin cá nhân của trẻ

Giấy khen, thẻ học sinh, bảng tên, thời khóa biểu hay logo trên đồng phục đều có thể chứa thông tin nhận diện.

Cha mẹ muốn khoe con đạt thành tích tốt nhưng không nhất thiết phải để người xem biết đầy đủ họ tên, lớp và trường học của bé.

Hãy che hoặc cắt bỏ những phần thông tin không cần thiết trước khi đăng. Đặc biệt, không công khai số điện thoại, địa chỉ nhà và lịch đưa đón trẻ.

4. Cân nhắc khi đăng ảnh rõ mặt con

Sau khi một bức ảnh xuất hiện trên mạng, cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn việc người khác lưu lại, chụp màn hình hay chia sẻ tiếp.

Ảnh của trẻ có thể bị lấy để lập tài khoản giả, chỉnh sửa hoặc sử dụng trong những nội dung không phù hợp.

Nếu chỉ muốn chia sẻ một khoảnh khắc đáng yêu, cha mẹ có thể chọn ảnh góc nghiêng, chụp từ phía sau hoặc không lộ rõ khuôn mặt. Với những hình ảnh riêng tư hơn, nên giữ trong album gia đình hoặc gửi cho người thân.

5. Không đăng ảnh con khỏa thân, tắm rửa hay đi vệ sinh

Những hình ảnh người lớn thấy ngộ nghĩnh vẫn có thể là khoảnh khắc riêng tư của trẻ.

Con còn nhỏ, chưa hiểu được việc ảnh của mình được công khai có ý nghĩa thế nào. Khi lớn lên, con có thể không muốn những hình ảnh ấy tiếp tục tồn tại trên mạng.

Ảnh để lộ bộ phận riêng tư nên được giữ trong phạm vi gia đình.

6. Không đem những khoảnh khắc khiến con xấu hổ ra làm trò vui

Con tè dầm, khóc lóc, bị phạt hay mắc lỗi không phải lúc nào cũng là chuyện nên chia sẻ.

Một đoạn video có thể khiến người xem bật cười nhưng lại khiến đứa trẻ cảm thấy bị trêu chọc, bêu xấu. Điều vốn chỉ xảy ra trong gia đình có thể bị nhiều người nhắc lại, thậm chí trở thành lý do để bạn bè chế giễu con.

Trước khi đăng, cha mẹ hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ: Nếu khoảnh khắc tương tự của mình bị công khai, mình có thấy thoải mái không?

Với trẻ đã đủ lớn để bày tỏ ý kiến, hãy hỏi con và tôn trọng khi con không đồng ý.

7. Không biến hình ảnh của con thành công cụ câu tương tác

Một video về con được nhiều người yêu thích có thể khiến cha mẹ muốn quay thêm, đăng thêm. Nhưng lượt xem và lời khen không nên trở thành lý do để trẻ phải liên tục xuất hiện trước máy quay.

Đừng ép con diễn lại cảm xúc, kể chuyện riêng hoặc làm điều khiến con khó chịu chỉ để có nội dung đăng mạng.

Cha mẹ cũng cần chú ý khi trẻ né tránh ống kính, yêu cầu dừng quay hoặc không muốn chia sẻ hình ảnh. Đó là những mong muốn cần được lắng nghe.

Khoe con là niềm vui của nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, trước mỗi lần bấm nút đăng, hãy kiểm tra xem bức ảnh có để lộ vị trí, trường học, lịch trình hay điều riêng tư nào của trẻ hay không.

Không phải khoảnh khắc đáng yêu nào cũng cần được công khai. Có những kỷ niệm chỉ cần gia đình cùng lưu giữ đã đủ ý nghĩa.

Nguồn: Sina; 163; News IFeng