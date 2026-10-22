Chủ dắt chó xuống sân dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm

Một bài đăng trên Facebook đang thu hút sự chú ý khi phản ánh việc trẻ nhỏ bị chó cắn tại khu vực sân chung. Người đăng chia sẻ: “Dắt chó đi xuống sân mà không rọ mõm cắn trẻ con thế này sợ quá đi… Khổ thân con phải đi tiêm phòng trong đêm”.

Hình ảnh bé trai ngồi để người lớn kiểm tra vết thương ở chân, cùng thông tin phải đi tiêm phòng ngay trong đêm, khiến nhiều người xót xa. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ bất bình trước việc đưa chó ra khu vực sinh hoạt chung nhưng không bảo đảm an toàn.

Kèm theo là những bức ảnh chụp 1 chó nhỏ màu đen, nâu, được đeo đai và có dây dắt nhưng không có rọ mõm. Những hình ảnh khác cho thấy bé trai mặc áo ba lỗ trắng, ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng, được người lớn kiểm tra vùng chân.

Thông tin trẻ phải đi tiêm phòng trong đêm được người đăng nêu trong bài viết. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về thời điểm, địa điểm xảy ra sự việc, mức độ tổn thương của trẻ cũng như phản hồi từ phía người nuôi chó.

Bài đăng có khoảng 8.700 lượt bày tỏ cảm xúc, 3.800 bình luận và hơn 200 lượt chia sẻ.

Trong những bình luận hiển thị, sự bất bình tập trung vào trách nhiệm của người đưa chó ra ngoài. Một tài khoản viết: “Quá vô ý thức”. Những ý kiến khác đề nghị gia đình trình báo sự việc: “Báo công an thôi”, “Báo công an đi bác”.

Hình ảnh con chó có dây dắt nhưng không đeo rọ mõm cũng đặt ra vấn đề: Có dây dắt chưa đồng nghĩa với việc mọi nguy cơ đã được kiểm soát. Người dắt vẫn cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý đến người xung quanh và có khả năng ngăn vật nuôi lao tới bất ngờ.

Với gia đình có trẻ bị cắn, hậu quả không chỉ nằm ở vết thương nhìn thấy trên da. Đó còn là việc phải đưa con đi khám, xử lý vết thương, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại và thực hiện các chỉ định dự phòng. Một buổi xuống sân chơi có thể trở thành đêm cả nhà lo lắng.

Tuy nhiên, từ những bức ảnh hiện có chưa thể xác định diễn biến trước khi trẻ bị cắn, khoảng cách giữa bé và con chó hay cách người dắt xử lý lúc đó. Những chi tiết này cần được làm rõ, thay vì suy đoán hoặc quy trách nhiệm cho đứa trẻ.

Sân chung cần là nơi an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ

Đưa vật nuôi đi dạo là nhu cầu của người nuôi, nhưng việc đó đi kèm trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Tại sân chung, lối đi hoặc khu vui chơi, trẻ nhỏ có thể chạy nhảy, đổi hướng bất ngờ và chưa biết cách nhận diện phản ứng của chó.

Người nuôi cần chủ động phòng ngừa: sử dụng dây dắt chắc chắn, rọ mõm phù hợp khi đưa chó đến nơi đông người, giữ vật nuôi trong tầm kiểm soát và tránh để tiếp cận trẻ khi chưa bảo đảm an toàn.

Cha mẹ cũng nên hướng dẫn con không tự ý ôm, kéo đuôi, trêu chọc hoặc đưa tay chạm vào chó lạ; không đến gần khi chó đang ăn hay chăm con. Đây là những kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình, đồng thời không thay thế trách nhiệm kiểm soát vật nuôi của người chủ.

Nếu xảy ra sự cố, ưu tiên đầu tiên phải là hỗ trợ người bị thương, cung cấp thông tin về con vật và lịch sử tiêm phòng cho nhân viên y tế. Việc tranh luận đúng sai không nên làm chậm quá trình xử trí.

Trẻ bị chó cắn, cần làm gì ngay?

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, khi bị động vật có nguy cơ mắc dại cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nhiều nước trong ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Bác sĩ sẽ quyết định việc tiêm vaccine phòng dại và sử dụng huyết thanh kháng dại khi có chỉ định, tùy theo mức độ phơi nhiễm và tiền sử tiêm phòng. Gia đình không nên tự quyết định bỏ qua việc khám chỉ vì vết cắn nhỏ hoặc đó là chó nhà quen biết. Dự phòng sau phơi nhiễm cần được thực hiện kịp thời, trước khi bệnh xuất hiện triệu chứng.

Sự việc là lời nhắc về những biện pháp bảo vệ cần được thực hiện trước khi đưa vật nuôi ra ngoài. Một chiếc dây dắt được giữ chắc, một chiếc rọ mõm phù hợp và sự chú ý của người chủ có thể giúp tránh một tai nạn khiến trẻ đau đớn, cả gia đình bất an.