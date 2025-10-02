Cú lừa xuyên lục địa biến Jisoo thành trò đùa ở Dior

Tối qua, khi Jisoo bước ra thảm đỏ show Dior tại Paris Fashion Week, cả thế giới gần như… bật ngửa. Không phải chiếc váy xanh pastel đầy hơi thở haute couture mà Dior đã "nhá hàng" trước đó, không phải mái tóc búi thấp nhẹ nhàng như tiểu thư nước Pháp, cũng chẳng phải visual công chúa sang trọng khiến dân tình náo loạn. Thay vào đó, Jisoo xuất hiện trong bộ cánh "công sở" với gile xám, sơ mi trắng kết hợp nơ cổ bản to. Một hình ảnh 180 độ khác biệt, thực tế đến mức khiến dân tình chỉ biết than thở: Trả lại chiếc váy xanh hôm trước đi!.

Trước thềm sự kiện, Dior hiếm hoi quảng bá show mới bằng cách tung video fitting với Jisoo, tận dụng sức ảnh hưởng to lớn của nữ idol để mê hoặc công chúng bằng một Dior sang trọng, cổ điển đầy hứa hẹn. Jisoo xuất hiện trong chiếc đầm xanh lấy cảm hứng từ những thiết kế thời kỳ Dior Couture thập niên 1950. Dưới bàn tay Jonathan Anderson, Dior như được đưa trở lại bầu không khí haute couture sang trọng, cổ điển nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở đương đại. Đó là một sự trở về tinh tế của Dior với vẻ sang trọng thượng lưu, đồng thời giữ trọn tinh thần sáng tạo bất ngờ của Jonathan Anderson.

Thế rồi, cú "quay xe" tối qua đã biến nữ idol từ nàng thơ haute couture trở về đúng nghĩa một gương mặt đại diện thương mại của show Womens Wear. Jisoo được giao cho 1 bộ ready-to-wear thực tế đến... đau lòng. Dẫu biết với impact khủng của cô đây có thể sẽ là 1 lựa chọn có lợi cho doanh số của hãng. Bởi vốn dĩ đây là những item mà khách hàng có thể mua sớm, mặc ngay, thay vì những "giấc mơ couture" xa vời của chiếc váy xanh hôm trước.

Khó có thể nói outfit của Jisoo là xấu, bởi từng mảnh ghép riêng lẻ vẫn ổn: sơ mi trắng cổ điển, gile xám mang hơi thở menswear, nơ cổ bản to gợi chút điệu đà. Nhưng khi xếp tất cả lên người Jisoo tổng thể lại trở nên "khó cảm nhận", không vừa vặn với vóc dáng. Outfit thiếu điểm nhấn, không làm nổi bật khí chất ngôi sao hạng A mà trái lại khiến cô như bị "lọt thỏm" giữa dàn khách mời và không khí của một tuần lễ thời trang.

Thậm chí, với nhiều người, set đồ này còn vô tình gợi liên tưởng đến đồng phục bồi bàn hoặc nhân viên phục vụ tiệc cưới. Đó là điều khiến công chúng tiếc nuối: một Jisoo lẽ ra có thể bùng nổ trên thảm đỏ lại trở nên nhạt nhòa.

Fan tiếc nuối, còn team qua đường thì chỉ biết lắc đầu, hiện rõ dấu ba chấm trong đầu. Trên mạng xã hội toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, event này ngay lập tức leo hot search. Từ khóa về Jisoo, Dior và cả "bộ váy màu xanh" đồng loạt xuất hiện trên top bảng xếp hạng. Hình ảnh Jisoo trong set đồ gile xám lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt bình luận: "Sao Dior lại lừa chúng tôi vậy?","Jisoo xứng đáng với hơn thế".

"Thế hệ cợt nhả" Việt Nam cũng không bỏ qua câu chuyện thú vị này, những câu đùa quen thuộc ngày nào bây giờ áp vào ngữ cảnh này lại hợp nhau đến lạ khi đâu đâu người ta cũng nhờ Jisoo lấy hộ ly nước cam.

Paris Fashion Week mùa này mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường như 3 mẩu BLACPINK đã xuất hiện, trong đó có đến 2/3 tạo hình gây tranh cãi. Rosé mới mẻ nhưng, vướng tranh cãi với outfit "đồ ngủ", đồng thời vướng vào loạt nghi vấn bị ghẻ lạnh từ dàn sao kế cạnh lẫn truyền thông Anh.

Đến hiện tại chỉ có Lisa với màn xuất hiện "chấn động" đúng nghĩa ở show Louis Vuitton mới thực sự thuyết phục công chúng về mọi mặt. "Giữ chuỗi" mặc đẹp của nữ idol liên tiếp trong các tạo hình thảm đỏ thời gian qua. Ngày 7/10 sắp tới đây, Jennie là thành viên cuối cùng "chốt sổ" Paris Fashion Week Spring/Summer 2026 với Chanel, đem theo nhiều kỳ vọng sẽ cân bằng lại tỷ số cho BLACKPINK mùa này.