Tình cũ của Jisoo giữ body 6 múi đẹp như tạc bằng cách không tưởng

Ahn Bo Hyun - nam diễn viên từng gây sốt khi là người duy nhất từng được Jisoo (BLACKPINK) công khai hẹn hò, vốn nổi tiếng với gương mặt góc cạnh, vóc dáng cao 1m87 và thân hình 6 múi săn chắc như tạc. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ahn Bo Hyun từng là một võ sĩ quyền anh, rồi lấn sân sang tìm cơ hội với nghề người mẫu nhờ chiều cao và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Sự nghiệp diễn xuất của anh khởi đầu từ các vai phụ nhưng nhanh chóng thăng hạng sau thành công của "Itaewon Class" và loạt phim đình đám khác, giúp Ahn Bo Hyun trở thành một trong những gương mặt nam thần sáng giá của màn ảnh Hàn.

Trong tập mới nhất của chương trình Chef & My Fridge của đài JTBC, Ahn Bo Hyun đã xuất hiện cùng YoonA để quảng bá bộ phim mới điện ảnh mới của họ. Chef & My Fridge là show giải trí nơi các đầu bếp nổi tiếng "đột kích" tủ lạnh của khách mời, sau đó dùng nguyên liệu tìm thấy để chế biến món ăn ngay tại chỗ. Theo đó, chiếc tủ lạnh nhà Ahn Bo Hyun đã được mang đến phim trường đúng nghĩa đen, khi khám phá bên trong thay vì những món ăn đa dạng, khán giả chỉ thấy toàn thực phẩm giảm cân như ức gà, yến mạch và mì nguyên cám.

Bo Hyun tiết lộ anh vốn nghiện đồ ngọt và bánh mì, nên buộc phải duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng. Nam diễn viên còn kể vui rằng thời còn trong quân ngũ, mình có thể "xử" liền 16 bánh Choco Pie và 24 chiếc Oh Yes mỗi ngày, cho tới khi cứu tinh là bánh mì konjac ít calo xuất hiện.

Nhưng thông tin khiến khán giả sốc nhất khi xem đến đây lại là việc Ahn Bo Hyun cho biết anh chưa từng gọi gà rán cho riêng mình trong khi gà rán được biết đến là "quốc dân mỹ thực" của xứ Hàn mà ai cũng mê mẩn. Bo Hyun thẳng thắn chia sẻ anh thực sự không thích thịt gà vì đã phải nạp ức gà đến phát ngán. Trung bình thực đơn mỗi ngày của Ahn Bo Hyun là 6 - 8 gói ức gà kèm 200g cơm trắng, vừa đủ protein để nuôi cơ bắp và duy trì body săn chắc. Sau khi nghe con số này, các đầu bếp của chương trình đều bật cười và hiểu ngay vì sao anh chẳng hề mặn mà với món gà rán hấp dẫn.

Từ góc độ dinh dưỡng, việc ưu tiên ức gà là lựa chọn kinh điển trong giới fitness vì đây là nguồn protein nạc, ít chất béo, giúp tăng cơ và giữ dáng mà không gây tích mỡ. Ngược lại, gà rán dù ngon miệng lại chứa nhiều dầu mỡ bão hòa và carb từ lớp bột chiên, dễ phá vỡ chế độ ăn của người tập luyện. Chính sự "cạch mặt" món ăn này, cộng với nền tảng thể thao từ thời còn là võ sĩ, đã giúp Ahn Bo Hyun duy trì body 6 múi chuẩn chỉnh suốt nhiều năm.