Show Dior gây hụt hẫng: Jisoo quay ngoắt 180 độ, Jimin 2 năm trở lại chưa đủ wow

Tối 1/10 theo giờ Việt Nam, Jonathan Anderson chính thức trình làng BST Womenswear đầu tiên của mình kể từ khi gia nhập Dior. Nam Giám đốc sáng tạo mới là lý do hàng đầu khiến Dior trở thành show diễn được mong chờ nhất Paris Fashion Week mùa này. Bên cạnh những thiết kế hứa hẹn bùng nổ trên sàn runway, cách Anderson khéo léo "nhá hàng" sự xuất hiện của dàn Đại sứ cũng đưa Dior thẳng lên top hot search trước giờ G. Hai đại mỹ nhân châu Á cũng đã được Dior rầm rộ quảng bá bằng video fitting, trong khi đó sự trở lại của Jimin (BTS) sau 2 năm cũng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, có khả năng giúp Dior thành quán quân EMV của tuần lễ này.

Dàn sao nô nức dự show Dior.

Không như kịch bản ban đầu với chiếc đầm couture lấy cảm hứng từ Dior 1954, Jisoo bất ngờ thay đổi 180 độ. Xuất hiện tại show với áo sơ mi trắng, gilet ghi xám, nơ cổ bản to kết hợp chân váy bí đen, và kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, Jisoo mang đến hình ảnh cá tính thay vì hình tượng kiêu sa đã đánh lừa công chúng trong video fitting. Điểm nhấn duy nhất tạo nét tươi mới là mẫu túi Dior mới, màu xanh mơn mởn.

Tổng thể lần này tuy gọn gàng nhưng có phần chưa thật sự phù hợp với vóc dáng và vẻ đẹp ngọt ngào luôn là thế mạnh của Jisoo.



Khác với Jisoo, Địch Lệ Nhiệt Ba diện đúng outfit đã nhá hàng với tông xanh. Mỹ nhân châu Á nền nã với bảng màu pastel êm ái, một sự lựa chọn mới mẻ so với hình ảnh Dior vốn gắn liền với 2 gam màu tối giản.

Nhiệt Ba chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, tôn trọn đường nét khuôn mặt thanh tú, kết hợp túi Lady Dior mini màu vàng chanh nổi bật một điểm nhấn tạo nên sự đối lập thú vị với tổng thể. Outfit này gợi nhớ không khí couture nhẹ nhàng, bay bổng của Dior thập niên 50, nhưng được làm mới bằng sự trẻ trung, tươi sáng rất hợp với hình ảnh "nàng thơ" mà Dior đang gửi gắm.



Sau khi xuất ngũ, các thành viên BTS lần lượt xuất hiện chăm chỉ ở các sự kiện thời trang, và lần này đến lượt Jimin. Sự trở lại của nam thần tượng sau 2 năm vắng bóng ở Paris khiến cộng đồng ARMY bùng nổ. Dior không chỉ sở hữu gương mặt đại diện toàn cầu đình đám, mà còn chứng minh khả năng "chơi lớn" trong việc chiếm lĩnh truyền thông. Hình ảnh tại show diễn tối nay gần như chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc viral nhất của Paris Fashion Week Spring/Summer 2026.

Xuất hiện trên thảm đỏ Dior với outfit mang tông đen chủ đạo: blazer phom rộng khoác hờ, để lộ phần ngực trần mix cùng quần da bóng. Anh phối thêm layer vòng cổ vàng mảnh và nhẫn để tăng điểm nhấn.



Tổng thể set đồ này khá an toàn so với hình ảnh thời trang vốn quen thuộc của Jimin: lịch lãm, gợi cảm nhưng chưa thật sự bứt phá. Cách phối đồ gợi lại tinh thần menswear cổ điển, song nếu đặt trong bối cảnh một show Dior vốn tràn ngập bất ngờ, outfit này dừng ở mức chỉn chu, dễ nhìn nhưng thiếu sự "wow" mà khán giả chờ đợi.

Thảm đỏ Dior lần này còn có sự tái xuất của cặp đôi "bách hợp" đình đám xứ Thái: Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Trước địa điểm tổ chức, từ sớm các fan của cặp đôi đã tạo biển bóng bay màu tím ghi tên cả hai, tạo thành khung cảnh lãng mạn.

Lingling chọn chiếc váy trắng nhiều tầng bèo phối cùng áo khoác denim thêu hoa, vừa nữ tính vừa trẻ trung. Trong khi đó, Orm diện váy hai dây trắng với họa tiết nhỏ li ti, ôm trọn vẻ tinh khôi. Cả hai đồng điệu khi cầm clutch màu hồng pastel. Dior hôm nay thật lạ lẫm khi khiến dàn khách mời bay bổng đến mức hóa "công chúa" nhưng nói đi cũng phải nói lại có phần hơi sến.

Không chỉ gây sốt bởi chemistry ngọt ngào trong các dự án chung, LingOrm còn đang vươn lên thành biểu tượng mới của thế hệ Gen Z châu Á. Việc cả hai xuất hiện trong hàng ghế khách mời Dior được xem là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự chú ý ngày càng lớn từ các nhà mốt xa xỉ dành cho thị trường Đông Nam Á.



