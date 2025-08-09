Jisoo xinh "đỉnh nóc", một phần chính là nhờ local brand Việt Nam!

Local brand Việt Nam đang tiếp tục hành trình "go global" với sức hút ấn tượng khi tạo được nhiều dấu ấn trên bản đồ thời trang toàn cầu. Không chỉ được giới trẻ trong nước săn đón, nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thế giới khi liên tục đồng hành cùng các ngôi sao quốc tế. Mới đây nhất, Jisoo khiến người hâm mộ bùng nổ với tạo hình xinh như công chúa trên sân khấu solo tại concert ở Milan, nằm trong khuôn khổ Deadline World Tour. Lần này, local brand Việt được gọi tên chính là OnOnMM (OnOnMade). Được biết, đây là một thiết kế được làm riêng cho ngôi sao đình đám, giúp cô tỏa sáng trên sân khấu trong mọi khoảnh khắc.

Cận cảnh thiết kế được Jisoo diện trong sân khấu Your Love của thương hiệu OnOnMM. (Nguồn: ononmm.livekongu)

Jisoo khiến fan “đổ gục” với visual đỉnh cao như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nữ idol diện chiếc đầm ngắn với chất liệu ren trắng tinh khôi, thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong cùng phần chân váy xòe xếp ly điệu đà tạo cảm giác bồng bềnh, kiêu sa. Lớp ren tinh xảo với họa tiết thêu tỉ mỉ càng giúp diện mạo Jisoo thêm phần nữ tính, sang trọng. Thiết kế này quả thực rất hợp với Jisoo, vừa tôn được vóc dáng lại match với vibe ngọt ngào, nữ thần của chị cả BLACKPINK.

Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào đôi má ửng hồng và bờ môi căng mọng, tươi tắn càng tôn lên visual xinh lung linh của mỹ nhân sinh năm 1995. Mái tóc dài đen óng được uốn lượn sóng nhẹ, để xõa tự nhiên, giúp tổng thể thêm phần mềm mại, mong manh.

Jisoo tỏa sáng trong thiết kế của OnOnMM.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho thiết kế của OnOnMM.

Trước đó, Jisoo vừa khiến fan Việt không khỏi thích thú khi diện đôi giày Balletrina heels của local brand Việt - La Lune trong The Edit "Amortage" photobook. Được biết, mẫu giày này có giá gần 8 triệu VNĐ.



Chị cả BLACKPINK cũng từng nhiều lần diện thiết kế của thương hiệu Việt xuyên suốt trong world tour Born Pink.