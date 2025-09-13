Củ cải đường – bí mật dưỡng da nhạy cảm được thương hiệu Bonglab đưa vào sữa tắm cho bé

Làn da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mỏng manh gấp 5 lần so với da người trưởng thành. Chỉ cần thay đổi thời tiết, bụi bẩn hay hóa chất tẩy rửa mạnh cũng có thể khiến da bé khô ráp, nổi rôm sảy hoặc mẩn đỏ. Chính vì vậy, việc chọn sữa tắm cho bé luôn là “bài toán khó” với nhiều mẹ bỉm: vừa phải làm sạch dịu nhẹ, vừa phải nuôi dưỡng và bảo vệ da bé khỏi những kích ứng tiềm ẩn.

Trong khi nhiều sản phẩm trên thị trường vẫn xoay quanh những thành phần quen thuộc như hoa cúc, yến mạch, trà xanh… thì Bonglab Việt Nam – một thương hiệu dược mỹ phẩm thiên nhiên – đã có bước đi khác biệt khi mang Củ cải đường vào công thức sữa tắm bé Baby Shampoo & Body Wash.

Vì sao lại là củ cải đường?

Củ cải đường từ lâu được biết đến là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng ít ai ngờ rằng bên trong loại củ ngọt lành này còn chứa một hoạt chất đặc biệt mang tên Betaine. Đây là hợp chất tự nhiên có khả năng giữ nước, dưỡng ẩm và làm dịu da một cách bền vững.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Betaine giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm tình trạng mất nước qua biểu bì và hạn chế hiện tượng da khô, bong tróc – vốn là vấn đề phổ biến ở trẻ nhỏ. Chính vì vậy, việc ứng dụng chiết xuất củ cải đường trong mỹ phẩm cho bé đang trở thành xu hướng mới trên thế giới.

Baby Shampoo & Body Wash – làn da bé được “chở che” từ thiên nhiên

Theo đại diện Bonglab, điểm khác biệt của Baby Shampoo & Body Wash không chỉ nằm ở thành phần chính củ cải đường mà còn ở cách hãng định hình sản phẩm như một “lá chắn dịu nhẹ” cho bé.

Công thức 2 trong 1: vừa gội vừa tắm, tiết kiệm thời gian cho mẹ, tạo cảm giác thoải mái cho bé.

Độ pH cân bằng : phù hợp với làn da mỏng manh, giúp da duy trì trạng thái khỏe mạnh tự nhiên.

Không chứa chất gây kích ứng : không SLS, không parabens, không cồn, không chất tạo màu tổng hợp – giảm thiểu nguy cơ mẩn đỏ hay khô căng sau tắm.

Hương thơm dịu nhẹ từ thiên nhiên : mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu, bé thích tắm hơn và mẹ cũng yên tâm hơn.

Góc nhìn từ chuyên gia & mẹ bỉm

Bác sĩ Vũ Thái Hà nhận định: “Chiết xuất củ cải đường giàu betaine là lựa chọn lành tính và khoa học. Betaine hoạt động như một chất dưỡng ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích với trẻ có làn da khô hoặc dễ kích ứng. Đây là thành phần mà tôi đánh giá cao trong xu hướng chăm sóc da cho bé hiện đại.”

Chị Thanh Thảo (Hà Nội), một bà mẹ bỉm sữa có con 2 tuổi, chia sẻ: “Trước đây bé nhà tôi rất hay bị khô da khi thay đổi thời tiết. Từ ngày dùng sữa tắm Bonglab, da bé mềm mịn hơn hẳn, ít bị mẩn đỏ, mà bé cũng thích tắm hơn vì mùi hương dễ chịu.”

Hành trình mới cho các mẹ bỉm Việt

Trong bối cảnh thị trường sữa tắm cho bé ngày càng đa dạng, việc Bonglab mang đến một lựa chọn khác biệt – an toàn – giàu tính khoa học đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Không chỉ là sản phẩm làm sạch, Baby Shampoo & Body Wash còn là lời khẳng định rằng: đôi khi những nguyên liệu tưởng chừng quen thuộc như củ cải đường lại có thể mở ra một giải pháp hoàn toàn mới trong chăm sóc làn da mỏng manh của trẻ nhỏ.

Có lẽ, đã đến lúc các mẹ bỉm Việt trao cho củ cải đường cơ hội đồng hành cùng bé – để mỗi lần tắm không chỉ là một bước vệ sinh, mà còn là khoảnh khắc yêu thương, bảo vệ và nuôi dưỡng làn da non nớt ngay từ những năm tháng đầu đời.