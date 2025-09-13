Tun Phạm bất ngờ công khai hình ảnh của con trai mới sinh, dân tình lấy làm lạ với màu mắt của em bé

Tun Phạm, tên thật là Phạm Đức Huy (sinh năm 1997), hiện là một trong những TikToker nổi bật tại Việt Nam với hàng triệu lượt theo dõi. Anh được biết đến nhờ các video ngắn hài hước, phản ánh đời sống giới trẻ, đồng thời mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như quảng cáo, kinh doanh, YouTube và livestream bán hàng. Ngoài ra, Tun Phạm từng là cổ đông lớn của một thương hiệu kính mắt, sở hữu tiệm bánh, quán ăn và gần đây đã mua căn hộ giá trị lớn tại TP.HCM.

Trong đời sống cá nhân, anh nổi tiếng là người hiếu thảo khi từng mua căn hộ tặng bố mẹ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Tun Phạm không tránh khỏi những lùm xùm. Anh từng vướng tin đồn bị truy thu gần 500 triệu đồng tiền thuế, song đã công khai tờ khai để làm rõ. Ngoài ra, Tun Phạm cũng từng vướng vào những nội dung, quảng cáo gây tranh cãi.

Dù vậy, Tun Phạm vẫn giữ sức hút lớn trên mạng xã hội, vừa là nhà sáng tạo nội dung, vừa là gương mặt KOL có ảnh hưởng trong giới trẻ.

Trước đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi anh cùng bạn thân Long Chun công khai có con đầu lòng bằng phương pháp IVF, đặt tên con gái là Hiền Lam - tên gọi ở thân mật ở nhà là Mộc . Những clip, bài đăng tải của Tun Phạm về cuộc sống hàng ngày của bé Mộc khiến nhiều dân tình thích thú.

Bất ngờ rằng mới đây, Tun Phạm 1 lần nữa khiến dân tình không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh của cậu con trai thứ 2.

"Ba Tun đặt cho Phillip tên thật là Vỹ Minh, ba mong con sẽ sống giữa đời như ngọn núi vững chãi, lại mang trong tim ánh sáng trí tuệ để soi đường.

2 em bé Hiền Lam và Vỹ Minh của ba".

Em bé ngay lập tức nhận được rất nhiều lời chúc phúc của netizen. Cậu bé Phillip khá giống chị gái Mộc khi có nhiều nét rất Tây.

Chính Tun Phạm cũng chia sẻ Phillip có đôi mắt màu xanh xám rất đặc biệt. Phải biết rằng, với bố người Việt (mắt nâu/đen) thì dù mẹ là người nước ngoài (mắt màu sáng) thì tỉ lệ con mang màu mắt xanh/xám là cực kỳ thấp.

Mặc dù dân tình rất hứng thú và thắc mắc với màu mắt lạ của bé Phillip nhưng ai cũng gửi những lời chúc hay ăn chóng lớn đến với cậu bé xinh xắn đáng yêu này.