Bé Cam Cam nhà Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Từ cô bé "bà cụ non" đến thiếu nữ 9 tuổi xinh như thiên thần, khiến MXH dậy sóng

Cách đây 5 năm, chương trình "Thử Thách Lớn Khôn" (2020) đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho khán giả khi lần đầu tiên những "em bé nhà hot family" được lên sóng truyền hình.

Trong số đó, bé Cam Cam - con gái của vlogger Kiên Hoàng và hot mom Heo Mi Nhon - chiếm được nhiều tình cảm bởi tính cách ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo và nụ cười trong trẻo. Cô bé còn có rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu "bà cụ non" khiến người xem không thể nhịn cười.

Cùng với bé Xoài (nhà Trang Lou - Tùng Sơn) hay bé Đậu (nhà Ba Duy - Nam Thương), Cam Cam từng gây ấn tượng bởi sự rụt rè, bẽn lẽn nhưng cũng vô cùng dễ thương. Không ít khán giả vẫn còn nhớ khoảnh khắc mẹ Heo Mi Nhon bật khóc khi thấy con gái nhỏ dũng cảm vượt qua thử thách, trưởng thành hơn sau từng trải nghiệm.

Mới đấy mà đã 5 năm trôi qua, "cô bé Cam Cam ngày nào" nay đã 9 tuổi. Trong những hình ảnh gần đây, bé Cam Cam gây bất ngờ gương mặt thanh thoát và thần thái dịu dàng. Bé sở hữu mái tóc dài, đen mượt cùng đường nét hài hòa, với những nét đẹp từ bố và mẹ. Chính sự kết hợp này tạo nên vẻ ngoài mong manh, ngọt ngào khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Cam còn khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên bởi khả năng hội họa của mình. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé đã thể hiện sự tỉ mỉ, tập trung và sáng tạo trong từng bức vẽ. Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon nhiều lần chia sẻ thành quả của con gái, và nhận về vô số lời khen từ người hâm mộ.

Cam Cam lớn lên trong môi trường đầy ắp tình yêu thương, nhưng không bị bao bọc quá mức. Bố mẹ thường xuyên cho con trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh, từ những chuyến đi chơi, du lịch cho tới các hoạt động nghệ thuật. Nhờ vậy, cô bé vừa giữ được sự hồn nhiên trẻ thơ, vừa sớm bộc lộ tính cách độc lập, tự tin.

Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Cam đều nhanh chóng "gây bão" với nhan sắc và thần thái của mình. Nhiều người dự đoán trong tương lai, cô bé có thể tỏa sáng ở lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật hoặc sáng tạo.

Từ "công chúa nhỏ" nhút nhát trên màn ảnh truyền hình, đến nay, bé Cam đã thực sự trở thành một thiếu nữ 8 tuổi xinh xắn, dịu dàng và tài năng. Hành trình khôn lớn của con gái Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon không chỉ khiến bố mẹ tự hào, mà còn được đông đảo khán giả yêu mến, dõi theo từng ngày.