Con trông khỏe mạnh chưa chắc đã là vậy: 4 vấn đề chỉ phát hiện khi khám sức khỏe

Nhiều cha mẹ có suy nghĩ: con vẫn ăn uống tốt, chạy nhảy, vui chơi bình thường thì chắc chắn khỏe mạnh. Vì thế, việc khám sức khỏe định kỳ đôi khi bị xem nhẹ.

Thực tế, một số vấn đề sức khỏe ở trẻ có thể diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ đến khi được kiểm tra chuyên sâu, cha mẹ mới phát hiện những bất thường mà trước đó không hề hay biết.

Dưới đây là 4 trường hợp được ghi nhận trong quá trình khám sức khỏe trẻ em.

1. Bé 1 tuổi khỏe mạnh, vẫn ăn ngủ bình thường nhưng có bệnh tim bẩm sinh

Một bé vừa tròn 1 tuổi, hoạt bát, hay cười, ăn uống bình thường. Gia đình không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện tiếng thổi tim khi nghe tim. Kết quả siêu âm tim sau đó cho thấy bé bị thông liên nhĩ, một dạng bệnh tim bẩm sinh.

Do lỗ thông khá lớn và khả năng tự đóng thấp, bé được chỉ định theo dõi định kỳ bằng siêu âm tim. Trường hợp này cho thấy một số bệnh tim bẩm sinh có thể không biểu hiện rõ trong những năm đầu đời, nên rất khó nhận biết nếu chỉ quan sát trẻ tại nhà.

2. Bé 7 tuổi ăn khỏe, hơi thừa cân nhưng tuổi xương đã vượt tuổi thật

Một bé trai 7 tuổi có khẩu phần ăn khá lớn, thân hình hơi thừa cân nên gia đình nghĩ rằng con có thể trạng tốt.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tuổi xương của bé cao hơn tuổi thật khoảng 2 năm. Bé cũng có tình trạng thừa mỡ và một số chỉ số mỡ máu, chức năng gan bất thường, kèm dấu hiệu gan nhiễm mỡ sớm.

Nếu tình trạng phát triển xương quá nhanh kéo dài, các đầu xương có thể đóng sớm, ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành.

May mắn là vấn đề được phát hiện sớm. Việc điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động và kiểm soát cân nặng có thể giúp cải thiện tình trạng của trẻ.

3. Trẻ ăn uống bình thường nhưng nhiều năm vẫn gầy, cao chậm

Một nam sinh trung học ăn đủ ba bữa, thậm chí ăn khá nhiều nhưng vẫn gầy trong thời gian dài. Gần một năm, chiều cao cũng tăng rất chậm.

Gia đình nghĩ con có vấn đề về tiêu hóa và hấp thu nên liên tục bổ sung dinh dưỡng nhưng không cải thiện.

Sau khi kiểm tra chức năng tuyến giáp và siêu âm tuyến giáp, bác sĩ phát hiện trẻ có bất thường về tuyến giáp.

Khi xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị, điều chỉnh phù hợp, tốc độ tăng trưởng của trẻ có thể dần cải thiện.

4. Bé gái 15 tuổi không than mệt nhưng phát hiện bất thường về tim và tâm lý

Một bé gái 15 tuổi sinh hoạt khá đều đặn và không phàn nàn về sức khỏe.

Trong lần khám định kỳ, điện tâm đồ phát hiện ngoại tâm thu. Đánh giá tâm lý – hành vi đồng thời cho thấy trẻ đang gặp vấn đề về cảm xúc ở mức độ vừa, liên quan đến áp lực trong cuộc sống nhưng chưa biết cách giải tỏa.

Ở tuổi dậy thì, trẻ thường ít chia sẻ những vấn đề tâm lý với cha mẹ. Không ít trường hợp, áp lực tinh thần lại biểu hiện thành những triệu chứng về thể chất như mệt mỏi, đau đầu, khó chịu trong người...

Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho trẻ không chỉ là theo dõi cân nặng, chiều cao hay việc ăn ngủ, mà còn cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

Đừng đợi đến khi con có triệu chứng mới đi khám

Điểm chung của 4 trường hợp trên là trẻ đều trông khá khỏe mạnh và không có biểu hiện rõ ràng khiến cha mẹ phải lo lắng. Nhưng qua kiểm tra, bác sĩ lại phát hiện những vấn đề cần được theo dõi hoặc can thiệp.

Điều này không có nghĩa trẻ nào cũng cần làm thật nhiều xét nghiệm. Khám sức khỏe định kỳ với các hạng mục phù hợp với độ tuổi và tình trạng của từng trẻ sẽ giúp cha mẹ có thêm cơ sở để theo dõi sự phát triển của con.

Bởi đôi khi, một đứa trẻ trông hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể đang cần được quan tâm ở một khía cạnh mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Nguồn: Sohu