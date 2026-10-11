Con trai của HH Thùy Lâm 16 tuổi đã cao gần 1m9, visual chuẩn nam thần: Mẹ lo dinh dưỡng, bố khuyến khích tập luyện từ nhỏ

Chỉ vài lần xuất hiện trong những đoạn clip đời thường bên mẹ, con trai đầu lòng của Hoa hậu Thùy Lâm đã nhanh chóng trở thành nhân vật được cư dân mạng đặc biệt chú ý. Ở tuổi 16, thiếu gia nhà Thùy Lâm sở hữu chiều cao gần 1m9, gương mặt sáng cùng vóc dáng nổi bật, được nhiều người ví von mang phong thái của một nam thần phiên bản đời thực.

Con trai của Hoa hậu Thùy Lâm: 16 tuổi cao gần 1m9, ngoại hình chuẩn nam thần

Nguyễn Anh Khôi, tên thân mật là Su, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm và ông xã Nguyễn Anh Tuấn. Hoa hậu Thùy Lâm vẫn luôn kín tiếng trước truyền thông nhưng mới đây, chỉ sau 2 lần đu tren cùng mẹ mà cậu cả Anh Khôi đã khiến MXH dậy sóng.

MXH rần rần trước vẻ ngoài nam thần và chiều cao vượt trội của con trai HH Thùy Lâm.

Con gái của Hoa hậu Thùy Lâm: 13 tuổi đã cao 1m75, thậm chí còn cao hơn cả mẹ Hoa hậu

Không chỉ con trai lớn, mà con gái thứ 2 của nàng Hậu cũng sở hữu chiều cao vượt trội. Mới 13 tuổi bé Mon đã cao 1m75, cao hơn cả mẹ. Bản thân Thùy Lâm từng hài hước thừa nhận mình đã trở thành người thấp nhất nhà khi cả hai con đều phát triển chiều cao nổi bật.

Hoa hậu Thùy Lâm từng chia sẻ hai con của cô không kén ăn, có thể ăn đa dạng món Á lẫn món Âu. Từ nhỏ, các bé còn duy trì thói quen uống một cốc sữa mỗi sáng. Thùy Lâm cho rằng chế độ ăn uống là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ quá trình phát triển thể chất của các con.

Ngoài gen trội của bố mẹ, hai bé đều tập luyện thể thao từ nhỏ

Nếu mẹ đảm nhiệm nhiều hơn phần chăm sóc dinh dưỡng, ông xã Thùy Lâm lại đặc biệt chú trọng vận động. Nàng hậu từng cho biết chồng thường khuyến khích các con tham gia hoạt động thể dục, thể thao ngay từ bé.

Anh Khôi vì thế hình thành thói quen vận động thường xuyên và yêu thích thể thao. Những dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian, cậu còn đến phòng gym cùng bố để rèn luyện.

Dinh dưỡng và chế độ tập luyện giúp bé tăng chiều cao ở tuổi dậy thì

Ở tuổi dậy thì, bên cạnh yếu tố di truyền, dinh dưỡng và vận động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao tối ưu.

* Về chế độ dinh dưỡng:

Cha mẹ nên đảm bảo khẩu phần ăn đa dạng, đủ năng lượng và giàu protein, canxi, vitamin D cùng các vi chất cần thiết từ sữa và chế phẩm từ sữa, trứng, cá, thịt, rau xanh, các loại đậu và hạt. Trẻ cũng cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và duy trì lịch sinh hoạt ổn định.

* Về vận động:

Về vận động, những môn như bơi lội, bóng rổ, cầu lông, chạy bộ, đạp xe hoặc các bài tập sức mạnh phù hợp với lứa tuổi đều có thể giúp tăng cường sức khỏe xương, cơ và thể lực. Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn thay vì tập quá sức.

Tập gym đúng kỹ thuật và có hướng dẫn phù hợp cũng không được xem là nguyên nhân làm trẻ "lùn đi"; ngược lại, vận động hợp lý còn hỗ trợ xây dựng hệ cơ xương khỏe mạnh trong giai đoạn phát triển.