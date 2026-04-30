Ái nữ của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm: 13 tuổi cao 1m75 vượt cả mẹ, gương mặt giống mẹ đến mức ngỡ hai chị em sinh đôi

Nếu từng nghĩ nhan sắc "di truyền" chỉ là câu nói vui, thì câu chuyện của gia đình Hoa hậu Thùy Lâm chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Con gái của cô - bé Mon, sinh năm 2013, trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt giống mẹ đến ngỡ ngàng. Ở tuổi 13, cô bé không chỉ gây ấn tượng với vóc dáng vượt trội mà còn khiến dân mạng "đứng hình" vì diện mạo chẳng khác nào phiên bản "sinh đôi" của mẹ Lâm.

Con gái của Hoa hậu Thùy Lâm: 13 tuổi đã cao 1m75, thậm chí còn cao hơn cả mẹ Hoa hậu

Mới 13 tuổi, bé Mon đã đạt chiều cao 1m75. Không ít khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bé Mon đã "cao vượt" mẹ , đôi chân dài nổi bật và vóc dáng thanh mảnh chẳng khác gì một người mẫu tuổi teen. Ở tuổi còn rất nhỏ, cô bé đã có thần thái tự tin, phong cách ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

Điểm khiến công chúng bất ngờ hơn cả chính là gương mặt của Mon. Từ ánh mắt, sống mũi đến nụ cười đều giống mẹ đến mức nhiều người nhận xét hai mẹ con trông như chị em sinh đôi. Những góc chụp nghiêng hay khi cùng diện đồ đôi càng khiến sự tương đồng này trở nên rõ rệt, tạo nên hiệu ứng "nhân đôi visual" cực kỳ ấn tượng.

Không quá lời khi nói rằng Mon đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành một mỹ nhân nổi bật trong tương lai. Nhiều khán giả còn gọi cô bé là "hoa hậu tương lai", bởi vừa có chiều cao lý tưởng, vừa sở hữu gương mặt hài hòa và thần thái nhẹ nhàng, đậm chất Á Đông.

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, hai mẹ con còn khiến nhiều người thích thú bởi gu thời trang đồng điệu. Thậm chí, Nguyễn Thùy Lâm và con gái còn có thể diện chung size quần áo, một điều khá hiếm khi xảy ra giữa mẹ và con ở độ tuổi này.

Trong nhiều khoảnh khắc được nàng Hậu chia sẻ, cả hai tường xuyên lựa chọn trang phục "tone sur tone", khi thì cùng diện váy nữ tính, lúc lại đổi đồ cho nhau một cách đầy tự nhiên. Chính điều này càng khiến họ trông như hai chị em hơn là mẹ con, đồng thời tạo nên hình ảnh vừa gần gũi, vừa thời trang khiến người hâm mộ thích thú.

Bí quyết phía sau chiều cao nổi bật của ái nữ

Sự phát triển vượt trội của bé Mon không chỉ đến từ yếu tố di truyền mà còn nhờ lối sống khoa học. Theo chia sẻ từ HH Thùy Lâm, các con của cô được duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, không kén ăn và đặc biệt là uống sữa đều đặn mỗi ngày từ nhỏ.

Bên cạnh đó, việc vận động thường xuyên như chơi thể thao, chạy bộ hay bơi lội cũng góp phần kích thích phát triển chiều cao. Đây chính là nền tảng giúp Mon sở hữu vóc dáng nổi bật dù còn rất trẻ.

Được biết con gái của HH Thùy Lâm cao 1m75 ở tuổi 13, và con trai bước vào tuổi 15 đã cao tới 1m86.

Hoa hậu Thùy Lâm: Ở tuổi U40 vẫn vô cùng tươi trẻ, đứng với con gái như "chị em sinh đôi"

Bên cạnh cô con gái gây sốt, bản thân Hoa hậu Thùy Lâm cũng là tâm điểm chú ý bởi nhan sắc "lão hóa ngược". Ở tuổi gần 39, người đẹp gần như không để lộ dấu vết thời gian. Gương mặt vẫn rạng rỡ, làn da mịn màng và thần thái tươi tắn khiến nhiều người nhận xét cô không khác nhiều so với thời điểm đăng quang.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và kinh doanh. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, mỗi lần lộ diện, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mà, trẻ trung như lão hóa ngược.

Thậm chí nhiều người còn nhận xét Hoa hậu Thùy Lâm ở tuổi 39 còn trẻ hơn so với thời đăng quang 18 năm trước.

Đặc biệt, khi đứng cạnh con gái, HHThùy Lâm không hề bị lép vế mà ngược lại còn tạo cảm giác như hai chị em. Chính sự trẻ trung của người mẹ kết hợp với vẻ ngoài của cô con gái đã tạo nên một "cặp mẹ con visual" hiếm có trong Vbiz.