Con khóc đòi theo mẹ, nữ VĐV bế luôn con vào sân thi đấu, tạo nên khoảnh khắc khiến hàng triệu người xúc động

Khoảnh khắc xúc động xảy ra trên sân băng khi một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật quyết định bế theo cô con gái nhỏ vào sân thi đấu, sau khi cô bé bật khóc và nhất quyết không chịu rời xa mẹ.

Khoảnh khắc xúc động của một VĐV bên con gái nhỏ.

Trong những cuộc thi thể thao đỉnh cao, vận động viên thường phải gạt bỏ mọi yếu tố bên ngoài để tập trung cho màn trình diễn. Nhưng với người mẹ này, tiếng khóc và cái ôm níu chặt của con gái lại trở thành điều cô không thể bỏ lại phía sau.

Thay vì cố gắng ép con ở lại bên ngoài sân băng hoặc chấp nhận bỏ dở phần thi, người mẹ đã lựa chọn một cách khác. Cô bế con theo mình, nhẹ nhàng nắm tay con và cùng bước ra sân băng.

Hình ảnh ấy lập tức khiến khoảnh khắc thi đấu trở nên đặc biệt. Sân băng vốn là nơi dành cho những động tác được tính toán chính xác, những bước trượt hoàn hảo và áp lực của điểm số. Nhưng trong giây phút ấy, nó lại trở thành một không gian rất đời thường, nơi một người mẹ vừa cố gắng hoàn thành phần thi, vừa dỗ dành đứa con nhỏ đang cần mẹ ở bên.

Rất nhiều người xúc động trước khoảnh khắc của hai mẹ con.

Có thể màn trình diễn ấy không hoàn hảo theo tiêu chuẩn của một cuộc thi. Nhưng điều làm nó đáng nhớ lại không nằm ở điểm số.

Bởi phía sau những bộ trang phục lộng lẫy, những vòng xoay đẹp mắt hay những chiếc huy chương là một câu chuyện rất giản dị: Một người mẹ không muốn con mình cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Và hành trình làm mẹ là không phải từ bỏ những gì của bản thân đã từng, mà chia sẻ nó với 1 tình yêu nhỏ bé.

Điều bất ngờ là cô bé dường như nhanh chóng hòa vào phần trình diễn của mẹ. Từ chỗ chỉ bám chặt lấy mẹ vì sợ xa cách, bé dần trở nên thích thú, lũn cũn chạy theo từng bước trượt của mẹ, thậm chí còn cố gắng bắt chước những động tác mà mẹ thực hiện trên sân thi đấu.

Những bước chân còn vụng về, những động tác chưa thật sự nhịp nhàng nhưng lại khiến khán giả không thể rời mắt. Hình ảnh hai mẹ con cùng di chuyển, người mẹ vừa hoàn thành phần thi vừa dịu dàng dìu dắt con nhỏ, tạo nên một màn trình diễn không có trong bất kỳ kịch bản nào nhưng lại đẹp theo cách rất riêng.

Có những chiếc cúp rồi sẽ cũ. Những con điểm rồi cũng sẽ bị lãng quên. Thành tích hôm nay có thể một ngày nào đó chỉ còn nằm lại trong bảng thống kê. Nhưng hình ảnh người mẹ nắm tay con, cùng con bước qua sân băng giữa một cuộc thi có lẽ sẽ trở thành ký ức không thể thay thế.

Với cô bé, đó có thể là ký ức về ngày mình khóc và chỉ muốn được ở bên mẹ. Còn với người mẹ, đó có thể là khoảnh khắc cô nhận ra rằng đôi khi, chiến thắng đẹp nhất không phải là về đích trước người khác, mà là không để người mình yêu thương phải đứng lại một mình.

Và có lẽ, nhiều năm sau, khi bộ đồ thi đấu đã được cất đi, những con số trên bảng điểm không còn quan trọng, hai mẹ con vẫn sẽ nhớ về một ngày trên sân băng - nơi một bài thi thể thao bất ngờ trở thành khoảnh khắc đẹp của mẹ và bé.