Mới đây, Trung tâm Y khoa Trẻ em Thủ đô (Bắc Kinh - Trung Quốc) đã tiếp nhận một bệnh nhi 1 tuổi rơi vào tình huống dở khóc dở cười nhưng vô cùng nguy hiểm: Nhiều hạt cây bị kẹt sâu trong ống tai của bé đã bắt đầu... nảy mầm.

Thấy con gái dạo gần đây liên tục gãi tai dù không quấy khóc hay sốt, cha mẹ bé mới tò mò ghé mắt nhìn vào. Phát hiện một hạt cây khô nằm ngay cửa tai, lo lắng bên trong vẫn còn "dị vật", gia đình liền đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Qua soi nội soi, Bác sĩ Trưởng khoa Lục Dĩnh Hà giật mình khi thấy nhiều hạt cây bám chặt sâu trong ống tai, nằm "sát sạt" màng nhĩ. Vì em bé mới 1 tuổi, không thể ngồi yên để gắp trực tiếp, nếu cố làm tại chỗ sẽ rất dễ gánh hậu quả rách ống tai hoặc thủng màng nhĩ. Ngay lập tức, kíp trực đã cho bé gây mê toàn thân để phẫu thuật gấp.

Chỉ mất 5 phút, các bác sĩ đã đưa toàn bộ số hạt ra ngoài. Điều khiến ai nấy chấn động là những hạt cây này đã thực sự nảy mầm xanh tốt ngay bên trong tai em bé. Rất may là gia đình đưa đi kịp thời nên màng nhĩ của bé vẫn nguyên vẹn, không ảnh hưởng đến thính lực sau này.

Tại sao lỗ tai lại trở thành "mảnh đất mỡ màu" cho hạt cây nảy mầm?

Bác sĩ Lục Dĩnh Hà giải thích: Lỗ tai con người luôn duy trì nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao và giàu oxy. Dịch tiết tự nhiên trong tai kết hợp với hơi nước đọng lại vô tình tạo thành một "nhà kính" lý tưởng. Hạt cây chui vào tai em bé sẽ hút ẩm, trương nở rồi bén rễ, chèn ép niêm mạc tai.

Trẻ 1 tuổi đang ở giai đoạn tò mò, thích khám phá bằng cách nhét mọi thứ nhỏ nhặt vào mắt, mũi, miệng, tai. Trong khi đó, các bé chưa biết nói nên khi bị ngứa hay cộm tai chỉ biết gãi nhẹ, khiến cha mẹ rất khó phát hiện.

Dấu hiệu cảnh báo cha mẹ cần lưu ý:

Nếu dị vật mắc kẹt lâu ngày, hạt nảy mầm sẽ gây viêm nhiễm, mưng mủ, thủng màng nhĩ, thậm chí dẫn đến viêm tai giữa mãn tính và suy giảm thính lực.

Cha mẹ hãy đưa trẻ đi khám ngay nếu thấy các biểu hiện khác thường sau:

Liên tục gãi tai, lắc đầu nghiêng ngả, bứt rứt khó chịu.

Quấy khóc vô cớ, nhất là khi nằm nghiêng sang một bên.

Tai chảy dịch hoặc có mùi hôi, chảy mủ.

Trẻ có phản ứng chậm chạp với âm thanh xung quanh.

Nguồn: Farmers' Daily