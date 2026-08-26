Rằm tháng 7, mẹ có nên cho bé ăn đồ "cúng thí thực"?

Mỗi mùa lễ Vu lan hay rằm tháng Bảy, bên cạnh nét đẹp văn hóa tâm linh, câu chuyện "có nên cho trẻ em ăn đồ cúng cô hồn" lại trở thành chủ đề tranh cãi trong nhiều gia đình. Dưới góc nhìn khoa học y tế và an toàn thực phẩm, câu trả lời không dừng lại ở yếu tố tâm linh mà phụ thuộc rất lớn vào nguy cơ ngộ độc và tổn thương tiêu hóa ở trẻ.

Tâm lý "thụ lộc" và thực tế vệ sinh thực phẩm

Theo quan niệm dân gian, đồ cúng sau khi làm lễ xong được coi là "lộc". Nhiều người lớn tin rằng cho trẻ nhỏ ăn lộc này sẽ giúp bé "khỏe mạnh, dễ nuôi, ngoan ngoãn". Tuy nhiên, không ít phụ huynh lo ngại về yếu tố tâm linh hoặc lo lắng đồ cúng để lâu ngoài trời sẽ mất vệ sinh, ảnh hưởng đến bụng dạ vốn còn non nớt của trẻ.

Bỏ qua các yếu tố tín ngưỡng khó kiểm chứng, các chuyên gia y tế khẳng định: Nguy cơ lớn nhất khi cho trẻ ăn đồ cúng cô hồn đến từ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và cách bảo quản.

Những mối nguy y khoa tiềm ẩn từ mâm cúng cô hồn

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu và rất nhạy cảm với vi khuẩn. Đồ cúng cô hồn lại mang những đặc thù rất dễ gây mất an toàn thực phẩm:

1. Môi trường tiếp xúc đầy vi khuẩn

Khác với mâm cúng gia tiên thường đặt trong nhà, mâm cúng cô hồn theo phong tục luôn được bày ngoài trời, trước cửa nhà hoặc ở vỉa hè. Trong suốt thời gian cúng, thức ăn tiếp xúc trực tiếp với:

Khói bụi, khí thải từ xe cộ.

Ruồi, muỗi, nhặng và các loại côn trùng mang vi khuẩn gây bệnh.

Nấm mốc và vi sinh vật trong không khí.

2. Thức ăn bị biến chất do thời tiết

Tháng Bảy âm lịch thường rơi vào thời điểm thời tiết oi nóng, độ ẩm cao hoặc mưa nắng thất thường.

Thức ăn chín (thịt lợn luộc, gà cúng, cháo xé, xôi, chè) khi để ngoài nhiệt độ phòng quá 2 tiếng đã bắt đầu quá trình phân hủy và vi khuẩn nhân lên theo cấp số nhân.

Nếu mâm cúng kéo dài hàng giờ đồng hồ dưới nắng oi, các món ăn giàu đạm rất dễ bị ôi thiu, biến chất dù mùi vị có thể chưa biến đổi rõ rệt.

3. Nguy cơ ngộ độc cấp tính và nhiễm ký sinh trùng

Trẻ nhỏ ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn ngoài trời rất dễ gặp phải:

Rối loạn tiêu hóa: Đau bụng, đi ngoài phân sống, nôn mửa.

Ngộ độc thực phẩm cấp tính: Nhiễm vi khuẩn E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus... gây tiêu chảy mất nước, sốt cao, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.

Nhiễm giun sán, ký sinh trùng: Do trẻ ăn các loại hoa quả, bánh kẹo bóc dở đã bị côn trùng đậu vào.

Lời khuyên cho phụ huynh: Cho trẻ "thụ lộc" sao cho an toàn?

Việc giữ gìn nét đẹp truyền thống và bảo vệ sức khỏe cho con hoàn toàn có thể dung hòa nếu cha mẹ tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm sau:

Phân loại đồ cúng:

Nên tránh: Hạn chế tối đa việc cho trẻ ăn các món nấu chín dễ ôi thiu như cháo nếp, thịt luộc, chè, xôi, thực phẩm chế biến sẵn đã bày ngoài trời lâu.

Có thể dùng: Ưu tiên chọn các loại bánh kẹo đóng gói kín trong bao bì, trái cây còn nguyên vỏ.

Xử lý đúng cách trước khi cho trẻ ăn:

Bánh kẹo đóng gói cần lau sạch vỏ ngoài trước khi bóc cho bé.

Trái cây phải được rửa sạch dưới dòng nước chảy, gọt vỏ kỹ càng.

Nếu muốn dùng thức ăn chín từ mâm cúng, cần đảm bảo thời gian cúng ngắn (dưới 1 tiếng), thức ăn được che đậy cẩn thận và phải đun sôi, nấu kỹ lại ở nhiệt độ cao trước khi ăn.

Tuyệt đối không cho trẻ nhặt đồ cúng rơi rớt: Ở một số nơi có phong tục "giật cô hồn", bánh kẹo rơi xuống đất, vỉa hè chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại, cha mẹ tuyệt đối không để trẻ tự ý nhặt ăn.

Lời kết

Cúng cô hồn là một nét văn hóa thể hiện sự chia sẻ và lòng nhân ái theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, tình yêu thương và sự chăm sóc con trẻ cần được đặt trên nền tảng của tri thức khoa học.

Thay vì tin vào việc "ăn lộc lấy phước" một cách cảm tính, cha mẹ hãy là người tiêu dùng thông thái, bảo vệ hệ tiêu hóa của con bằng những thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ và được chế biến an toàn. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hợp vệ sinh mới là "lá chắn" vững chắc nhất giúp trẻ lớn khôn khỏe mạnh.