Con cứ đặt xuống giường là tỉnh, nhất định đòi ngủ trên tay: Đây là tín hiệu của 1 em bé thông minh nhưng nhiều mẹ lại hiểu sai

Chiều qua, tôi nhận được tin nhắn của một bà mẹ. Qua từng câu chữ, có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi của chị.

Con chị mới hơn hai tháng tuổi nhưng mỗi lần ngủ đều phải được bế. Chỉ cần mẹ vừa đặt xuống giường, bé lập tức tỉnh giấc và khóc.

Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến cô em họ tên Mộng. Khi con cô ấy vừa tròn một tháng, tình trạng cũng giống hệt như vậy.

Nằm trong vòng tay mẹ, em bé ngủ rất yên, đôi môi khẽ mím, nhịp thở đều đặn. Nhưng chỉ cần Mộng khom người, cẩn thận đặt con xuống nôi, mông vừa chạm ga giường, bé đã mở choàng mắt rồi khóc ré lên.

Trong khoảng thời gian ấy, Mộng ngủ chưa đến sáu tiếng mỗi ngày, lưng đau, tay chân mỏi rã rời. Thế nhưng người lớn trong nhà lại không thông cảm, còn trách:

“Tại con cứ bế suốt nên nó quen hơi, thành thói xấu rồi!”

Nhiều bà mẹ gặp trường hợp tương tự cũng lập tức nghĩ: “Chết rồi, mình bế nhiều quá nên làm hư con.”

Xung quanh cũng luôn có người khuyên rằng không nên bế trẻ quá nhiều, bởi bế quen rồi sẽ không thể đặt xuống được nữa.

Thực ra, trẻ nhỏ trong những tháng đầu đời thích được bế ngủ là một bản năng sinh lý tự nhiên. Việc bé khao khát được ôm ấp cho thấy khả năng cảm nhận của con đang phát triển bình thường, não bộ hoạt động tốt và bé đã biết chủ động tìm kiếm cảm giác an toàn.

Nhu cầu được bảo vệ ấy chính là điểm khởi đầu cho sức khỏe tâm lý của trẻ. Vì vậy, cha mẹ đừng vội trách con.

Năm lợi ích mà việc ngủ trên tay mang lại cho trẻ nhỏ

Nhiều người chỉ nhìn thấy việc bế con ngủ khiến mẹ mệt mỏi, nhưng đối với những em bé còn nhỏ, điều này cũng mang lại một số lợi ích.

1. Giúp cảm xúc của bé ổn định hơn

Hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện nên bé rất dễ bị giật mình bởi ánh sáng, âm thanh hoặc những thay đổi từ môi trường xung quanh. Vì thế, trẻ thường quấy khóc và khó tự bình tĩnh.

Vòng tay của mẹ cùng nhịp tim, hơi ấm quen thuộc có thể nhanh chóng xoa dịu cảm giác bất an và giảm phản xạ giật mình của bé.

Những em bé được an ủi kịp thời và có cảm xúc ổn định được cho là sẽ có tính khí ôn hòa, khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi lớn lên.

2. Thúc đẩy sự phát triển não bộ

Giai đoạn từ 0 đến 3 tháng tuổi là thời kỳ não bộ của trẻ phát triển rất nhanh.

Khi được bế, những tiếp xúc da kề da, chuyển động đung đưa nhẹ nhàng và tiếng tim đập gần gũi sẽ liên tục kích thích xúc giác, tác động đến vỏ não, qua đó hỗ trợ sự phát triển của các giác quan và não bộ.

Một độc giả từng chia sẻ rằng trong thời gian ở cữ, chị thường xuyên bế con ngủ và tăng cường tiếp xúc da kề da. Khi đưa bé đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nhận xét khả năng phản ứng với các kích thích giác quan của con khá nhạy bén.

Những tiếp xúc trực tiếp từ cha mẹ là điều mà không món đồ chơi nào có thể thay thế hoàn toàn.

3. Hỗ trợ sự phát triển thể chất

Một cái ôm dịu dàng và những chuyển động nhẹ có thể giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đầy hơi hoặc đau bụng. Nhiều em bé thường khóc, đạp chân và ngủ không yên do cảm giác khó chịu ở vùng bụng.

Khi được bế, sự khó chịu trong cơ thể có thể phần nào được xoa dịu, giúp bé ăn ngon và ngủ yên hơn. Nhờ đó, hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn, hỗ trợ quá trình tăng trưởng của trẻ.

4. Mang lại cảm giác an toàn

Khi còn trong bụng mẹ, em bé luôn được bao bọc chặt chẽ. Sau khi chào đời và bước vào một không gian rộng lớn, trẻ rất dễ cảm thấy sợ hãi.

Con của một người bạn tôi trong hai tuần đầu sau sinh cũng thường xuyên giật mình, tay chân vung mạnh mỗi khi được đặt xuống giường. Nhưng chỉ cần được ôm sát vào ngực người lớn, bé nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cơ thể ấm áp, mùi hương quen thuộc và vòng tay của cha mẹ đem đến cho trẻ cảm giác an toàn, giảm bớt nỗi sợ hãi và sự bồn chồn không rõ nguyên nhân, qua đó bảo vệ sự phát triển tâm lý của bé.

5. Giúp bé ngủ ngon hơn

Khi cảm thấy an toàn, trẻ dễ bước vào giấc ngủ sâu hơn. Cảm giác được ôm trọn trong vòng tay phần nào tái hiện môi trường bao bọc trong tử cung, giúp bé ngủ yên.

Giấc ngủ sâu và đầy đủ cũng là một trong những điều kiện quan trọng để trẻ nhỏ phát triển thể chất.

Trong ba tháng đầu, cha mẹ có thể đáp ứng nhu cầu được ôm của bé

Một số nghiên cứu về nuôi dạy trẻ cho rằng tiếp xúc và ôm ấp là một trong những cách tốt để xây dựng cảm giác an toàn cho em bé.

Giai đoạn từ 0 đến 3 tháng đôi khi được gọi là “tam cá nguyệt thứ tư” hay “thời kỳ mang thai bên ngoài tử cung”. Trong thời gian này, nhu cầu được bảo vệ và trấn an của trẻ rất cao.

Vì vậy, cha mẹ có thể ôm con nhiều hơn, đáp ứng mong muốn được ở gần người chăm sóc. Những em bé được ôm ấp đầy đủ và được phản hồi kịp thời thường có ánh mắt linh hoạt, cảm xúc ổn định hơn.

Ở giai đoạn này, cha mẹ không nhất thiết phải vội vàng huấn luyện con tự ngủ. Khi bé cần được ôm, mẹ có thể ôm con vì vòng tay của mẹ chính là một trong những cách vỗ về hiệu quả nhất.

Sau ba tháng, có thể từ từ hướng dẫn bé hình thành thói quen ngủ

Khi trẻ được ba tháng tuổi, nhịp ngủ bắt đầu có những thay đổi. Lúc này, cha mẹ có thể từng bước hướng dẫn để con hình thành thói quen ngủ phù hợp hơn.

Một bà mẹ tên Lâm bắt đầu điều chỉnh cách ru ngủ khi con vừa tròn ba tháng. Thay vì đợi đến lúc bé ngủ thật sâu mới đặt xuống, chị chỉ bế đến khi con lim dim, mí mắt nặng nhưng chưa chìm hẳn vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.

Chị kiên trì cho con làm quen từng bước, không ép bé phải ngừng ngủ trên tay ngay lập tức.

Nếu sau ba tháng, trẻ vẫn luôn được bế trong suốt giấc ngủ, bé có thể ngày càng phụ thuộc vào vòng tay người lớn và khó học cách tự nối tiếp các chu kỳ ngủ. Khi ấy, việc ru con ngủ về sau có thể trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cha mẹ nên điều chỉnh từ từ, không cần đột ngột chấm dứt hoàn toàn việc bế ngủ. Có thể bắt đầu bằng cách bế đến khi con buồn ngủ nhưng chưa ngủ say, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống và tiếp tục vỗ về để bé dần thích nghi với việc ngủ trên giường.

Mỗi em bé có tốc độ thích nghi khác nhau. Điều quan trọng là cha mẹ kiên nhẫn, không trách mắng và không cho rằng con đang cố tình làm khó mình.

Con cứ đặt xuống là tỉnh không hẳn vì đã bị chiều hư. Đối với một em bé mới đến với thế giới, vòng tay cha mẹ chính là nơi quen thuộc và an toàn nhất. Khi được ôm ấp, phản hồi và yêu thương đầy đủ, trẻ sẽ dần xây dựng cảm giác an toàn bên trong, từ đó từng bước học cách ngủ độc lập hơn.

Nguồn: Sohu