Con 3 tháng tuổi nhập viện cấp cứu, tôi như ngây dại khi phát hiện thứ nước lạ "người phụ nữ đó" lén cho con mình mỗi đêm

Vừa sinh con đầu lòng được 3 tháng, Mai rơi vào trạng thái khủng hoảng vì sự can thiệp quá đà của mẹ chồng mình, bà Trọng.

Là người trẻ có kiến thức, Mai nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp khoa học. Con vẫn đang bú không cho uống nước lọc hay bất kỳ nước trước 6 tháng, không ăn dặm sớm, không nằm than...

Nghe thì có vẻ lắm thứ nhưng thật ra đó toàn là những thứ cơ bản mà Mai nghĩ mình cần rõ ràng với mẹ chồng ngay từ đầu.

Thế nhưng, bà Trọng lại giữ khư khư tư tưởng cũ. Bà liên tục thở dài:

"Sữa mày nóng thế làm sao con nó lớn được!"

"Thời xưa tao nuôi 3 đứa cho uống thuốc cam từ 1 tháng tuổi, đứa nào cũng béo mầm!"

"Không cho nó ăn bột thì đến bao giờ mới cứng được cái cổ?"

Dù Mai đã giải thích hết lời, thậm chí nhờ bác sĩ tư vấn trực tiếp, bà Trọng vẫn tỏ thái độ hậm hực, cho rằng con dâu "mới đẻ đã đòi làm thầy thiên hạ".

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ khi bé Bo tròn 3 tháng. Bé bắt đầu có hiện tượng trớ sữa liên tục, bụng trướng cứng và đêm nào cũng khóc thắt ruột thắt gan. Ban đầu, Mai nghĩ có thể do bé vào giai đoạn Colic nên chỉ cố gắng xoa dịu, trấn an con thôi.

Nhưng rồi, bằng linh cảm của 1 người mẹ mới sinh con non nớt, Mai bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lấn cấn. Mỗi lần Mai đi tắm hoặc tranh thủ ngủ chợp mắt, bà Trọng lại rất hăng hái xung phong vào bế cháu.

Có lần, Mai đang ngủ thì giật mình bật dậy, thấy con đang thè lưỡi chép chép như vừa uống thứ gì đó, Mai hỏi thì mẹ chồng gạt đi: "Tôi vỗ về cho cháu tôi ngủ thôi, cô cứ làm như tôi là mẹ mìn không bằng!"

Thấy chồng cũng gạt đi bảo vợ "nhạy cảm quá đà", Mai cũng nghĩ do mình nhạy cảm quá và nhưng cảm giác không yên trong tâm trí khiến cô quyết định đặt một chiếc camera ngay sát nôi của con.

Chiếc camera này có thiết kế khá dễ thương nên nếu không phải người quá rành về công nghệ thì sẽ nhầm lẫn là 1 món đồ chơi treo nôi của bé.

Chiều hôm đó, bé Bo lên cơn sốt cao, đi ngoài ra máu và có dấu hiệu co giật. Mai hốt hoảng bế con vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy cấp.

Bác sĩ kết luận b é bị nhiễm trùng đường ruột nặng.

Nằm gục ở hàng ghế bệnh viện, Mai sực nhớ ra chiếc camera. Cô lau nước mắt, tay bế con nhỏ, tay mở app xem lại lịch sử trên camera. Những hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại, toàn thân run lên bần bật vì phẫn nộ.

Trong clip bà Trọng lén lút lấy từ trong túi áo ra một chén trà. Bà dùng thìa lén đút liên tục 5-6 thìa vào miệng đứa trẻ mới 3 tháng tuổi.

Thứ nước đó chính là thuốc cam gì đó không rõ nguồn gốc mà bà hay kể ngày xưa cho bố Bo ăn nên mới bụ bẫm.

Khi bà Trọng cùng người chồng hối hả chạy vào viện, bà vẫn nhanh miệng trách con dâu: "Đấy, tao đã bảo do sữa mày nóng, mày đẻ mổ toàn hóa chất nó đi vào sữa rồi mà mày không nghe! Giờ hành khổ cháu tao!"

Ngay trước mặt đông đảo bác sĩ, y tá và các phụ huynh khác, Mai không khóc nữa. Cô giơ thẳng màn hình điện thoại đang phát đoạn video cận cảnh hành động của mẹ chồng.

Mặt bà Trọng cắt không còn một giọt máu. Chồng Mai sững sờ, quay sang nhìn mẹ mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bác sĩ trưởng khoa nhìn clip cũng phải lắc đầu ngao ngán: "Bà làm thế này là rất hại đường ruột và hệ tiêu hóa của em bé đấy ạ".

Ngay sau khi con xuất viện, Mai thu dọn toàn bộ đồ đạc, dứt khoát bế con về nhà đẻ và ra điều kiện cuối cùng, một là chuyển ra ở riêng hoàn toàn và cấm mẹ chồng can thiệp vào việc nuôi con, hai là ký đơn ly hôn. Mai hiểu, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu này sẽ chỉ có thể leo thang chứ không có cách nào cải thiện khí mà kể từ nay trở đi, cô sẽ luôn đề phòng bà. Dứt khoát 1 lần để không phá nát mọi thứ.