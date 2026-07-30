Trong bức ảnh tốt nghiệp lớp mầm non, bé Đinh Đinh (3 tuổi) là đứa trẻ duy nhất mím chặt môi khi chụp hình.

Ban đầu, mẹ bé chỉ nghĩ con hay xấu hổ. Nhưng đến kỳ nghỉ hè, khi đón con về chăm sóc, chị mới tá hỏa phát hiện: Mỗi lần con mở miệng lại tỏa ra một mùi hôi rất khó chịu.

"Chắc dạo này con ăn nhiều đồ nóng?" – Nghĩ vậy, chị đổi sang loại kem đánh răng khử mùi mạnh hơn và tự tay nấu các món dễ tiêu. Thế nhưng, mùi chua nồng như trứng thối pha lẫn rau củ mục vẫn không hề giảm.

Đêm đó, nhân lúc con ngủ say, chị rọi đèn vạch miệng con ra xem thì rụng rời tay chân: Gần như toàn bộ răng của con đều lốm đốm màu vàng nâu. Riêng mấy chiếc răng hàm bên trong đã mục thành những hố đen xì.

Sáng hôm sau, chị tức tốc đưa con đến Bệnh viện Nhi khoa Hàng Châu. Sau khi dùng dụng cụ nha khoa thăm khám, bác sĩ Tôn Thuận Đào – Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt của viện không khỏi nhíu mày.

Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình sụp đổ: Bé có 20 chiếc răng sữa thì đã sâu tới 16 chiếc . Trong đó, 6 chiếc bị sâu nặng ăn sâu vào tủy, gây viêm quanh cuống răng mãn tính. Đây chính là "nguồn gốc" của mùi hôi do vi khuẩn liên tục phân hủy các mô tủy răng đã chết.

Hàm răng hỏng nặng vì được chiều sai cách

"Có phải gia đình hay cho bé ăn đồ ngọt và ít khi đánh răng không?" – Trước câu hỏi của bác sĩ, người nhà chỉ biết im lặng cúi đầu.

Bố mẹ đi làm xa nên Đinh Đinh sống với ông bà từ nhỏ. Vì thương cháu, ông bà cưng chiều hết mực. Cháu thích ăn ngọt là ông bà chiều ngay: Trong nhà lúc nào cũng sẵn vài thùng kẹo mút, tủ lạnh thì chất đầy hoa quả xay và nước ngọt. Việc đánh răng hằng ngày chỉ làm cho có lệ. Buổi tối thấy cháu mè nheo đòi ngủ, ông bà chỉ cho súc miệng qua loa rồi thôi.

"Tình trạng này có từ lâu rồi, nhưng chúng tôi nghĩ trước sau gì cháu cũng thay răng nên không để ý..." – Bà nội bé tự trách mình.

Bác sĩ Tôn Thuận Đào nhấn mạnh:

"Nhiều phụ huynh nghĩ răng sữa hỏng thì chờ thay răng mới là xong. Đây là sai lầm rất lớn. Răng sữa chính là 'nền móng' của răng vĩnh viễn. Khi vết sâu ăn vào tủy, nó sẽ làm hỏng mầm răng bên dưới, khiến răng vĩnh viễn sau này mọc lệch hoặc làm xương hàm phát triển bất thường."

Ngoài ra, nếu răng sữa rụng quá sớm, các răng bên cạnh sẽ xô lệch về khoảng trống đó. Hậu quả là răng vĩnh viễn mọc chen chúc, lệch khớp cắn, làm biến dạng khuôn mặt (như lẹm cằm, lệch mặt) và gây ngọng, hôi miệng... những yếu tố dễ làm trẻ mất tự tin sau này.

Trường hợp của Đinh Đinh không hề hiếm gặp. Bác sĩ Tôn cho biết, chỉ trong nửa tháng đầu kỳ nghỉ hè, số lượng trẻ đến khám sâu răng tại khoa đã tăng 50% so với tháng trước.

Theo Báo cáo Dịch tễ Sức khỏe Răng miệng Toàn quốc (Trung Quốc) :

70,9% trẻ 5 tuổi bị sâu răng sữa.

Trung bình mỗi trẻ bị sâu 4,24 chiếc răng .

Đáng lo ngại: Chỉ 4,1% số răng sâu của trẻ 5 tuổi được đưa đi trám hoặc điều trị.

Do trẻ nhỏ chưa biết diễn đạt rõ ràng, mỗi khi ê buốt hay đau răng, trẻ chỉ biết quấy khóc. Cha mẹ thường nhầm tưởng con "giở tính ăn vạ" nên bỏ qua, khiến bệnh càng lúc càng nặng.

Bảo vệ răng cho con: Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Trước thực trạng này, cơ quan y tế Trung Quốc đã đưa phòng chống sâu răng vào danh sách ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch sức khỏe trẻ em giai đoạn 2026–2030. Bác sĩ Tôn cho biết: "Sâu răng giống như hiệu ứng domino, hỏng một chiếc sẽ kéo theo cả hàm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn từ sớm."

Để giữ gìn nụ cười cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

Chú ý vệ sinh buổi tối: Mùa hè trẻ ăn nhiều đồ lạnh, đồ ngọt. Cần đặc biệt giữ thói quen đánh răng trước khi đi ngủ . Ban đêm lượng nước bọt giảm, khả năng tự làm sạch của khoang miệng kém đi, đạm và đường thừa đọng ở kẽ răng sẽ nhanh chóng lên men sinh axit gây sâu răng.

Ăn đồ ngọt đúng cách: Không nhất thiết cấm tuyệt đối, nhưng nên cho trẻ ăn đồ ngọt vào các bữa ăn chính , ăn xong phải súc miệng ngay.

Khám răng định kỳ: Đưa trẻ đi kiểm tra nha khoa 6 tháng/lần để phát hiện và xử lý sớm các vết sâu.

Nguồn: Sohu