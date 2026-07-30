Có mẹ là Youtuber từng kiếm 20 tỷ, cậu cả nhà Thơ Nguyễn sinh ra đã ngậm thìa vàng, có ngay 200.000m2 đất

Từng là một trong những YouTuber đời đầu tại Việt Nam Thơ Nguyễn giờ đây đã bước sang một chương hoàn toàn mới của cuộc đời khi trở thành mẹ của một bé trai.

Youtuber Thơ Nguyễn bật mí số tiền khủng suốt nhiều năm làm Youtube

Sau nhiều năm kín tiếng, nữ Youtuber bất ngờ chia sẻ về khối tài sản tích lũy được trong thời gian hoạt động trên nền tảng Youtube, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo chia sẻ của Thơ Nguyễn, sau khoảng 8 năm gắn bó với Youtube, tổng thu nhập của cô vào khoảng 20 tỷ đồng trong 8 năm hoạt động. Sau khi trừ các khoản chi phí vận hành, sản xuất nội dung, nhân sự và thuế, cô dồn toàn bộ số tiền còn lại để mua đất.

"Trộm vía có những lô mình đầu tư tăng giá 10 lần. Chứ nếu làm Youtube mà mình mua túi hiệu, kim cương thì chắc không còn rồi" - mẹ 1 con chia sẻ.

Chính quyết định đầu tư này đã giúp Thơ Nguyễn sở hữu quỹ đất lớn sau nhiều năm làm nghề. Nữ Youtuber nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh về các mảnh đất rộng rãi thênh thang. Cô cũng không ngần ngại cho biết gần như toàn bộ số tiền tích lũy được từ Youtube đều được chuyển thành tài sản là đất thay vì các món đồ xa xỉ.

Bé Youtuber sinh ra đã ngậm thìa vàng, có trong tay 20 hecta đất

Đầu năm 2026, Thơ Nguyễn thông báo đã sinh con trai đầu lòng và chính thức bước vào hành trình làm mẹ. Cậu bé được cô trìu mến gọi là "em bé Youtube", nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của nữ Youtuber, con trai cô chào đời tại "phòng tổng thống" của một bệnh viện quốc tế, được chăm sóc trong điều kiện cao cấp ngay từ những ngày đầu tiên. Thơ Nguyễn cũng hài hước thừa nhận con mình là một em bé "ngậm thìa vàng", không chỉ bởi điều kiện sinh ra mà còn vì khối tài sản mà cô đã tích lũy trước đó.

Nữ Youtuber từng tiết lộ gia đình có nhiều người hỗ trợ công việc và sở hữu khoảng 20 hecta đất. Vì vậy, ngay khi vừa chào đời, cậu bé đã được cộng đồng mạng ví von là "thiếu gia ngậm thìa vàng", khi mẹ Thơ nói vui rằng con "sinh ra đã có 20 hecta đất" (200.000 m2 đất). Đây cũng là thành quả của nhiều năm Thơ Nguyễn kiên trì đầu tư bất động sản thay vì chi tiêu cho các món hàng xa xỉ.

Youtuber Thơ Nguyễn mua đất để canh tác, trồng sầu riêng... Hiện tại cô sở hữu khoảng 20 hecta đất.

Sau khi sinh con, trang cá nhân của Thơ Nguyễn ngập tràn hình ảnh về cuộc sống làm mẹ. Khác với thời kỳ liên tục xuất hiện cùng các video triệu lượt xem, cô hiện dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh hình ảnh "em bé Youtube", Thơ Nguyễn cũng thường xuyên đăng tải khung cảnh khu đất rộng lớn, không gian sống yên bình, vườn cây và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Những bài đăng này nhận được nhiều sự quan tâm bởi cho thấy lựa chọn sống khác biệt của nữ Youtuber sau khi rời ánh đèn mạng xã hội.

Vừa sinh con xong, mẹ bỉm đã mạnh tay chi gần 200 triệu để "nâng cấp" nhan sắc

Bên cạnh hành trình làm mẹ, Thơ Nguyễn còn gây chú ý khi quyết định chi gần 200 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ chỉ sau khoảng 2 tháng sinh con.

Nữ Youtuber cho biết cô muốn tranh thủ làm đẹp khi con còn nhỏ và cũng xem đây là món quà dành cho bản thân sau hành trình mang thai, sinh nở nhiều vất vả. Cô nhắn nhủ: "Mẹ yêu con nhưng mẹ cũng yêu bản thân mình".

Sau khi hồi phục, diện mạo của hot mom được nhiều người nhận xét thanh thoát và trẻ trung hơn với những đường nét hài hòa. Hiện tại, ngoài việc chăm sóc con trai đầu lòng, Thơ Nguyễn cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và nhan sắc ngày càng thăng hạng trên trang cá nhân.