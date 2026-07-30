6 sai lầm ở cữ dễ mắc phải người lớn tuổi trong nhà vẫn cố kiết làm theo

Mới hôm rồi, có một mẹ bỉm ở Quảng Đông - Trung Quốc lên mạng than thở thế này:

"Còn đúng một tuần nữa là hết cữ, tôi mới ngửa người ra biết là... ở cữ vẫn được tắm! Bị sốc nhiệt luôn các mẹ ạ.

Chuyện là lúc mới sinh xong, mẹ chồng bảo kiêng nước tuyệt đối, cấm không cho tắm rửa gì cả. Làm cả tháng trời người ngợm rít rát, ngứa ngáy không chịu nổi. Sau hỏi cô bạn thân mới biết nó vẫn tắm rửa sạch sẽ suốt thời gian ở cữ mà có sao đâu!"

Thực ra, các cụ ngày xưa bắt kiêng khem cũng vì thương con thương cháu thôi. Có điều, nhiều quan niệm giờ đã quá cũ và sai lệch rồi. Chị em mình giờ phải tỉnh táo, có kiến thức khoa học một chút kẻo lại tự hành hạ bản thân nhé.

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến nhất mà mẹ bỉm nào cũng nên biết.

6 "Cái Bẫy" Khi Ở Cữ Rất Hay Mắc Phải

1. Ở cữ là cấm tắm rửa

Sự thật là: Mẹ hoàn toàn có thể tắm , miễn là tắm bằng vòi hoa sen (tắm đứng) chứ không ngâm mình trong bồn. Tắm xong dùng khăn khô lau người thật nhanh để không bị nhiễm lạnh. Tắm rửa sạch sẽ vừa giúp máu huyết lưu thông, vừa làm tinh thần sảng khoái, cơ thể mới nhanh hồi phục được.

2. Lúc nào cũng phải bịt kín cửa nẻo

Sự thật là: Đóng chặt cửa vì sợ trúng gió chỉ khiến phòng ủ khí ngột ngạt, thiếu oxy, cực kỳ không tốt cho cả mẹ lẫn bé. Cứ mở cửa cho không khí trong phòng được thông thoáng, miễn là tránh để gió lùa trực tiếp vào người là được.

3. Bắt nằm bẹp trên giường cả ngày

Sự thật là: Ở cữ là phải nghỉ ngơi kết hợp vận động nhẹ nhàng. Cứ nằm lì một chỗ rất dễ dẫn đến nguy cơ hình thành cục máu đông, làm cơ thể chậm phục hồi hơn đấy.

4. Cứ tròn 30 ngày là "xổ cữ"

Sự thật là: Dân gian hay gọi là "tháng ở cữ" (30 ngày). Nhưng thực tế sau 30 ngày, tử cung và các cơ quan bên trong của nhiều mẹ vẫn chưa hồi phục xong đâu. Theo y học, thời gian ở cữ chuẩn phải là 42 ngày (khoảng 6 tuần). Nhất là các mẹ sinh mổ, vết thương cần nhiều thời gian hơn nên đừng vội "xổ cữ" sớm quá nhé.

5. Nhồi nhét uống canh hầm thật đậm đặc cho nhiều sữa

Sự thật là: Canh hầm quá đặc chứa rất nhiều mỡ. Mẹ uống vào không chỉ dễ bị tắc tia sữa, viêm tuyến sữa mà còn khiến sữa quá nhiều chất béo, làm bé bị béo phì hoặc khó tiêu. Cứ ăn uống thanh nhẹ, đủ chất là tốt nhất.

6. Nắng nóng mấy cũng cấm bật điều hòa

Sự thật là: Ở cữ vào mùa hè mà không bật điều hòa thì đúng là "tra tấn". Nóng bức ngột ngạt chỉ làm mẹ thêm bực bội, dễ trầm cảm. Cứ bật điều hòa lên cho mát mẻ, chỉ cần chỉnh nhiệt độ vừa phải và không chĩa thẳng luồng gió vào hai mẹ con là hoàn toàn yên tâm.

Ở Cữ Khoa Học: Vừa Khỏe Cho Mẹ, Vừa Tốt Cho Con

Bỏ qua những hủ tục lạc hậu không có nghĩa là coi thường người lớn. Chúng ta hiểu tấm lòng của các cụ, nhưng cần giải thích và áp dụng cách chăm sóc khoa học hơn:

Nói "KHÔNG" với: Ở cữ ở bẩn - Ở cữ ủ nóng - Ở cữ nhồi ăn.

Giữ người ngợm sạch sẽ, phòng ốc thoáng mát, ăn uống lành mạnh.

Giữ tâm lý thật thoải mái. Chứ cứ ép mình vào mấy cái luật lệ cổ xưa rồi rước ức chế vào người thì chỉ làm cơ thể lâu hồi phục hơn mà thôi.

Lời Kết

Ở cữ tuy chỉ kéo dài hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng lại là thời điểm "vàng" để cơ thể người phụ nữ tái tạo lại sức khỏe.

Kiêng khem đúng cách, ở cữ khoa học sẽ giúp chị em tránh được các bệnh hậu sản về sau, khỏe mạnh đi cùng con suốt chặng đường dài. Đừng để vì thiếu hiểu biết mà để lại mầm bệnh cho bản thân nhé các mẹ!

Nguồn: Tổng hợp