Nhiều người nghĩ trẻ sơ sinh đi bơi chỉ là "nghịch nước cho vui". Nhưng thực ra, đây là một phương pháp hỗ trợ bé phát triển rất tốt nếu làm đúng cách.

Dưới đây là những tư vấn từ Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Quang Tú (Hồ Nam - Trung Quốc) dành cho các ông bố, bà mẹ trẻ.

Có phải em bé bẩm sinh đã biết bơi?

Đúng một nửa! Trẻ sơ sinh có phản xạ bơi lội tự nhiên (tự vẫy tay chân, tự nín thở khi ngụp nước). Phản xạ này sẽ mất đi khi bé được 4–6 tháng tuổi .

Tuy nhiên, bé thân thuộc với nước không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Bố mẹ tuyệt đối không được lơ là khi cho con xuống nước!

Lợi Ích Cực Tốt Khi Cho Trẻ Bơi Sớm

1. Đẩy nhanh hết vàng da: Vận động dưới nước giúp máu lưu thông, bé đi phân su nhanh hơn, từ đó giảm tích tụ bilirubin và bớt vàng da sinh lý.

2. Giảm đầy hơi, giúp bé ăn ngon: Áp lực nhẹ của nước massage bụng cho bé, kích thích tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, quấy khóc.

3. Tăng sức đề kháng: Bơi lội là bài tập thể dục tuyệt vời giúp bé luyện cơ hô hấp, tăng dung tích phổi và ít ốm vặt hơn.

4. Nhanh biết lật, biết lẫy: Tập bơi giúp cơ cổ, lưng và tay chân bé cứng cáp hơn, nhờ đó bé sẽ nhanh biết ngẩng đầu và lật người.

5. "Luyện não" từ sớm: Cảm giác về nhiệt độ, dòng chảy và lực đẩy của nước kích thích các giác quan, giúp não bộ của bé phản xạ nhanh nhạy và tập trung hơn.

6. Giúp bé ngủ ngon, sâu giấc: Sau khi vận động vừa sức dưới nước, bé sẽ cảm thấy dễ chịu, đêm ngủ ngoan và ít quấy khóc hơn.

Nguyên Tắc Bơi An Toàn Bố Mẹ Bắt Buộc Phải Biết

Cảnh báo: Bơi sai cách (nước quá nóng/lạnh, bơi quá lâu, không giám sát) có thể gây nguy hiểm cho bé!

3 thông số cần nhớ trước khi cho bé bơi

Nhiệt độ nước: Chuẩn nhất là 37–38°C (tương đương nhiệt độ nước ối trong bụng mẹ).

Thời gian: Chỉ nên cho bé bơi 5–10 phút/lần . Mới tập thì bơi ngắn hơn.

Thời điểm: Cho bơi sau khi bú 30–60 phút . Tránh bơi khi bé quá no (dễ trớ) hoặc quá đói (bé mất sức).

Khi nào TẠM DỪNG không cho bé bơi?

Bé đang ốm, sốt, ho, tiêu chảy hoặc da đang bị tổn thương.

Vừa tiêm phòng: Không tắm trong 24h và không bơi trong 72h.

Điều kiện bơi: Bé sinh đủ tháng, khỏe mạnh, ra đời trên 24h và rốn đã ổn định.

Nguyên tắc an toàn vệ sinh

Mỗi bé 1 hồ riêng (hoặc dùng màng lót thay mới) để tránh nhiễm trùng chéo.

Người lớn luôn quan sát và đứng trong tầm tay với (dưới 1m) tới bé.

Bơi xong nên massage nhẹ nhàng giúp bé thư giãn.

Đừng ham cho con bơi quá lâu!

Nhiều bố mẹ thấy con thích thú nên cố để bé ở dưới nước thêm chút nữa. Nhưng thể lực trẻ sơ sinh rất yếu, bơi lâu sẽ khiến bé bị kiệt sức.

Thà cho bé bơi ngắn mà thường xuyên, còn hơn bơi 1 lần quá lâu.

Cách nhận biết bé đã mệt: Khi bé bắt đầu quấy khóc, giãy giụa hoặc nét mặt căng thẳng, bố mẹ hãy bế bé ra khỏi nước ngay nhé!

Nguồn: Sohu