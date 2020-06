Con 2 tháng tuổi bị xuất huyết não vì 1 thói quen kiêng khem khá phổ biến của người mẹ trong thời gian ở cữ

Kiêng khem trong thời gian ở cữ sau sinh của các bà mẹ đã trở thành một điều quen thuộc và phổ biến. Nhưng kiêng cữ thế nào cho đúng lại không phải bà mẹ nào cũng biết. Nhiều người vì những quan điểm kiêng kỵ phản khoa học đã vô tình khiến sức khỏe của em bé sơ sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây, một bà mẹ họ Lâm (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc đã đưa con nhỏ 2 tháng tuổi đến bệnh viện kiểm tra. Em bé khi mới sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thời gian trước cô đột nhiên phát hiện con bị chảy máu ở đầu lưỡi. Sau vài lần như vậy, cô Lâm lo lắng đưa con đi khám.

Em bé được tiến hành chụp CT và bác sĩ kết luận đứa trẻ bị xuất huyết não do thiếu vitamin K. Sau khi tiếp nhận điều trị, tình trạng bệnh của bé đã được kiểm soát.

Em bé 2 tháng tuổi bị xuất huyết não.

Ngoài em bé của cô Lâm, trong thời gian đó bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp em bé sơ sinh khác với bệnh trạng tương tự. Các bác sĩ sau khi tìm hiểu về thói quen ăn uống của các bà mẹ sau sinh thì đã tìm ra được nguyên do của vấn đề.

Nguồn cơn chính bởi các bà mẹ này có cách kiêng khem trong ăn uống rất phản khoa học. Họ đều có một đặc điểm chung là không ăn rau xanh trong thời gian ở cữ sau sinh.

Trên thực tế vẫn còn không ít các phụ nữ sau sinh cho rằng ăn rau xanh sẽ gây lạnh bụng và đi ngoài cho em bé. Quan niệm đó hoàn toàn sai, không chỉ khiến người mẹ gặp vấn đề về tiêu hóa như táo bón, thậm chí còn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe em bé. Một trong số đó là khả năng thiếu vitamin K dẫn đến xuất huyết. Bởi vitamin K có chủ yếu trong các loại rau, đặc biệt là rau xanh.

Vai trò của vitamin K đối với trẻ sơ sinh

Vitamin K là một chất mà cơ thể cần để hình thành cục máu đông và cầm máu. Điều đáng tiếc là cơ thể không thể tổng hợp được loại vitamin này mà chỉ có thể bổ sung vitamin K là từ thực phẩm ăn vào.

Đối với trẻ sơ sinh, khi được sinh ra, cơ thể chỉ có một lượng rất nhỏ vitamin K được lưu trữ. Chính điều này có thể dẫn đến các vấn đề chảy máu nghiêm trọng nếu không được bổ sung vitamin K kịp thời. Trong đó, đặc biệt cần quan tâm chính là nguy cơ xuất huyết não do thiếu vitamin K.

Cách phòng ngừa xuất huyết não do thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh

Một điều may mắn là có thể phòng ngừa xuất huyết não do thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh dễ dàng bằng một mũi tiêm vitamin K vào cơ bắp ở đùi. Chính mũi tiêm này ngay sau khi sinh sẽ bảo vệ em bé của bạn khỏi nguy cơ xuất huyết nói chung do thiếu vitamin K.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho trẻ được tiếp xúc da kề da ngay lập tức với mẹ, việc tiêm vitamin K có thể trì hoãn đến 6 giờ sau khi sinh.

Ngoài ra, bà mẹ sau sinh cho con bú mẹ hoàn toàn cần phải có một chế độ ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ đó mới có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe và tăng cường sữa mẹ về cả số lượng và chất lượng.