Có thứ xiềng xích, gông cùm mang tên "sự hi sinh cao cả của mẹ"

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà văn Hoàng Anh Tú, một bức thư dài của một bạn trẻ đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Không phải là câu chuyện về bạo lực thể xác, cũng không phải sự thiếu thốn vật chất, mà là một dạng tổn thương âm ỉ hơn: bị “trói buộc” bởi chính sự hy sinh của mẹ.

Bạn trẻ ấy kể rằng mình đã phải chọn học đại học thật xa, tận Đà Nẵng, chỉ để rời khỏi ngôi nhà của chính mình. Một ngôi nhà không nghèo, bố là người kiếm tiền đầy đủ, nhưng lại luôn phủ kín bởi bầu không khí nặng nề.

Người mẹ trong câu chuyện là hình mẫu quen thuộc: tằn tiện đến mức cực đoan. Có áo mới không mặc, cất đi rồi tiếp tục mặc áo cũ sờn vai. Mâm cơm có thịt ngon thì dành hết cho chồng con, còn mình gặm xương, ăn phần thừa. Nếu chỉ dừng ở đó, có lẽ đó vẫn là hình ảnh của một người mẹ đáng thương, đáng trân trọng.

Nhưng vấn đề không nằm ở sự hy sinh, mà nằm ở cách người mẹ sử dụng sự hy sinh ấy như một thứ “vũ khí”.

Mỗi lần con muốn mua sách, mỗi lần bố muốn tiêu một khoản nhỏ, mẹ lại thở dài, nhắc đi nhắc lại về việc mình đã phải nhịn ăn, mặc áo rách như thế nào. Bữa cơm gia đình không còn là nơi quây quần, mà trở thành “phiên tòa” của những lời trách móc. Niềm vui nhỏ bé của chồng con đều bị phủ bóng bởi cảm giác tội lỗi.

Người bố trong câu chuyện, một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ lại sống như một “người có lỗi” ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mọi nhu cầu cá nhân đều bị quy chụp là ích kỷ, là vô tâm.

Đỉnh điểm là khi bạn trẻ rời nhà đi học xa. Tưởng như khoảng cách địa lý sẽ giúp mọi thứ dễ thở hơn, nhưng không. Những cuộc điện thoại của mẹ vẫn kéo theo cảm giác nặng nề: “Ở nhà mẹ ăn mì tôm, đau dạ dày không dám đi khám vì để tiền cho con…”. Những lời nói ấy khiến từng đồng tiền sinh hoạt phí trở thành “mũi kim” đâm vào lòng.

Bạn trẻ ấy thậm chí đã nôn ra ngay trong nhà vệ sinh sau khi nhận tiền, vì không chịu nổi cảm giác mình đang “ăn bám” trên sự khổ sở của mẹ.

Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu thốn, mà là cảm giác không được phép hạnh phúc.

Khi “sự hy sinh” trở thành gánh nặng tinh thần

Câu chuyện này nói thật ra không hề hiếm hoi gì, có những bậc cha mẹ tin rằng hy sinh càng nhiều thì tình yêu càng lớn. Nhưng họ quên mất một điều quan trọng tình yêu không nên khiến người nhận cảm thấy tội lỗi.

Một người mẹ có thể chọn sống tiết kiệm, chịu phần thiệt thòi cho con. Nhưng khi sự hy sinh ấy luôn được nhắc lại, được “kể công”, được dùng để kiểm soát cảm xúc và hành vi của người khác, thì nó không còn là tình yêu vô điều kiện nữa.

Nó trở thành áp lực.

Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường mang theo cảm giác:

Luôn thấy mình “mắc nợ” cha mẹ

Không dám tận hưởng niềm vui cá nhân

Dễ tự trách và tự phủ nhận bản thân

Khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành

Thậm chí, như bạn trẻ trong câu chuyện, có thể hình thành nỗi sợ hôn nhân, bởi hình mẫu gia đình đã gắn liền với sự ngột ngạt và tổn thương.

Sự hi sinh "độc hại"

Không phải mọi sự hy sinh đều độc hại. Nhưng sự hy sinh trở nên độc hại khi:

Biến thành công cụ gây áp lực : “Tất cả là vì con” nhưng kèm theo trách móc.

Phủ nhận nhu cầu cá nhân của người khác : không cho phép chồng con có niềm vui riêng.

Tạo cảm giác tội lỗi liên tục : khiến người thân cảm thấy mình đang sống “sai”.

Đặt mình vào vị trí nạn nhân : để nhận lại sự thương hại và phục tùng.

Ở đây, vấn đề không phải là người mẹ không yêu con. Ngược lại, có thể bà yêu theo cách bà hiểu là đúng. Nhưng cách thể hiện ấy lại vô tình làm tổn thương chính những người bà muốn bảo vệ.

Có một sự thật không dễ nghe, đó là không phải cứ là mẹ thì mọi hành động đều đúng.

Xã hội thường tôn vinh sự hy sinh của người mẹ đến mức mặc định rằng con cái phải biết ơn vô điều kiện. Nhưng biết ơn không đồng nghĩa với việc chấp nhận bị tổn thương.

Một gia đình lành mạnh không phải là nơi một người chịu đựng tất cả, còn những người khác phải sống trong cảm giác mắc nợ.

Một gia đình lành mạnh là nơi:

Mỗi người đều được tôn trọng

Niềm vui không bị đánh đổi bằng sự dằn vặt

Tình yêu không đi kèm với điều kiện hay áp lực

Lời kết

Bức thư của bạn trẻ không phải để chỉ trích mẹ mình, mà là một tiếng thở dài. Một lời cầu xin: “Xin mẹ đừng hy sinh theo cách khiến con không thể thở.”

Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là bạn đã hy sinh bao nhiêu, mà là sự hy sinh đó có khiến con bạn cảm thấy được yêu thương… hay đang bị trói buộc.

Bởi vì, cuối cùng, điều một đứa trẻ cần không phải là một người mẹ “vĩ đại”, mà là một người mẹ khiến nó cảm thấy an toàn khi được là chính mình.