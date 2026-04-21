“Tôi sống còn không bằng thú cưng của các con!”: Hai con ăn lẩu hết gần 1,4 triệu đồng, người mẹ đơn thân buồn rầu

Nhắc đến chuyện “so sánh người với thú cưng”, trước đây trên mạng đã không ít lần xuất hiện những câu nói kiểu như:

“Bạn đối xử tốt với thú cưng vậy, có đối xử với bố mẹ như thế không?”

“Bạn tắm cho thú cưng, có từng rửa chân cho mẹ chưa?”

Những câu này nghe qua đã thấy khá… vô lý.

Cũng có kiểu phụ huynh thấy con cái ra ngoài ăn uống chút đồ ngon là lại khó chịu, không muốn con sống thoải mái. Gặp những trường hợp như vậy, tốt nhất là bỏ qua, vì mục đích của họ chỉ là gây mâu thuẫn.

Nhưng câu chuyện lần này thì khác.

Ban đầu cứ tưởng lại là một phụ huynh “khó tính”, nhưng càng đọc càng thấy vấn đề không nằm ở người mẹ. Ngược lại, hành động của hai cô con gái khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

Một người mẹ đơn thân và hai cô con gái

Câu chuyện bắt đầu khá đơn giản.

Một người mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Với hoàn cảnh như vậy, nhiều người nghĩ rằng các con sẽ biết tiết kiệm và trân trọng mẹ hơn.

Bởi chính các con là người chứng kiến từng ngày mẹ vất vả nuôi mình trưởng thành.

Bữa lẩu gần 1,4 triệu và cú sốc của người mẹ

Một ngày nọ, hai chị em đi ăn lẩu, tiêu hết hơn 400 tệ (khoảng gần 1,4 triệu đồng) , còn vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Người mẹ nhìn thấy, tâm trạng lập tức sụp đổ.

Ban đầu, nhiều người nghĩ có lẽ bà chỉ “khó chịu” vì con tiêu tiền. Thực ra, thỉnh thoảng ăn một bữa ngon cũng không có gì đáng nói.

Nhưng những gì người mẹ chia sẻ sau đó mới thực sự khiến người ta chạnh lòng.

Hóa ra, người mẹ không có công việc ổn định. Suốt nhiều năm nuôi con, bà vẫn phải thuê nhà, không có tiền tiết kiệm, cuộc sống luôn trong tình trạng eo hẹp.

Bà từng hy vọng khi các con trưởng thành, cuộc sống sẽ khá hơn, không cần giàu sang, chỉ cần ổn định, có thể cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, sống yên ổn là đủ.

Thế nhưng sau khi đi làm, hai cô con gái lại gần như không quan tâm đến gia đình.

Họ còn mang về nuôi một chú chó và trong mắt người mẹ, chú chó đó còn sống tốt hơn cả bà.

“Tôi sống không bằng thú cưng”

Đó là câu nói đau lòng nhất mà người mẹ thốt ra. Sau khi có thu nhập, hai con không hề chia sẻ gánh nặng gia đình. Tiền thuê nhà, điện nước… vẫn do người mẹ gánh như trước. Trong khi đó, tiền của hai con chủ yếu dùng cho bản thân.

Họ thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, mua đồ ăn ngon cho chó. Thậm chí, đồ ăn thừa không ăn hết cũng không đưa cho mẹ, mà vứt vào thùng rác, nơi người mẹ nhiều lần phải nhặt lại những miếng pizza hay khoai còn dang dở.

Giọt nước tràn ly

Lần này, việc hai con tiêu gần 1,4 triệu cho một bữa ăn mà không hề nghĩ đến mẹ đã trở thành giọt nước tràn ly.

Người mẹ đưa ra “tối hậu thư”: Từ nay, hai con phải chia tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt.

Nếu một bữa ăn còn có thể chi gần 1,4 triệu đồng, thì không có lý do gì không đóng góp cho gia đình. Nếu không làm được, thì hãy dọn ra ngoài ở.

Lời kết

Nuôi con khôn lớn đã khó, nhưng khi con trưởng thành lại không biết nghĩ cho cha mẹ, nỗi đau ấy còn lớn hơn.

Không phải người mẹ này cần con kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần các con biết quan tâm, phụ giúp, cùng nhau vun vén cho gia đình có lẽ bà đã thấy đủ.

Không phải nói rằng một bữa ăn gần 1,4 triệu là không thể, nhưng với hoàn cảnh như vậy, số tiền ấy hoàn toàn có thể dùng vào những việc ý nghĩa hơn.

Nguồn: Sohu