Nuôi dạy kiểu lười: Tư duy mới của các bà mẹ thông minh

Sau khi làm mẹ, bạn có cảm thấy thời gian lúc nào cũng không đủ?

Mỗi ngày quay cuồng như con thoi quanh con: từ ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh đến học hành, vui chơi… lúc nào cũng lo làm chưa đủ tốt. Nhưng càng cẩn thận, càng dễ rơi vào lo âu, mệt mỏi, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải là một người mẹ “đạt chuẩn” hay không.

Thực ra, chỉ cần đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận ra: những bà mẹ thực sự biết nuôi con lại chính là những người… biết “lười”.

Họ không phải vô trách nhiệm, mà là nắm được cách nuôi dạy thông minh hơn, dùng những phương pháp tưởng như “lười”, nhưng lại âm thầm giúp con trở nên độc lập và tự tin hơn.

Bạn có để ý không?

Đôi khi bạn càng không can thiệp, con lại càng tự làm được nhiều việc.

“Lười” trong chuyện ăn uống – cho con cơ hội tự làm

Ví dụ chuyện ăn uống.

Nhiều bố mẹ sợ con ăn không đủ, sợ bẩn quần áo nên luôn đút từng thìa. Kết quả là gì? Trẻ quen được đút, dần mất hứng thú với việc ăn, thậm chí kén ăn, biếng ăn.

Trong khi đó, có những bà mẹ chọn “lười” hơn: bày sẵn thức ăn, để con tự bốc, tự xúc, dù có lem nhem khắp mặt mũi cũng không vội lau ngay.

Điều thú vị là trong quá trình “tự do khám phá” đó:

Trẻ rèn được phối hợp tay - mắt

Biết tự quyết định ăn bao nhiêu

Và lại càng chủ động ăn hơn

Cái “lười” này thực chất là trao không gian để con trưởng thành.

“Lười” trong lúc chơi – không vội sửa sai

Khi con chơi đồ chơi, nhiều người lớn thường không nhịn được mà xen vào:

“Phải xếp thế này!”

“Không đúng, con đặt sai rồi!”

Nhưng bạn có để ý không? Chỉ cần bạn can thiệp, sự tập trung của con lập tức biến mất. Có thể con đang suy nghĩ cách xếp khối cao hơn, nhưng “sự giúp đỡ” của bạn lại cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Những bà mẹ khéo sẽ chọn cách đứng bên quan sát. Dù con xếp lệch, xếp sai, họ cũng không vội sửa. Bởi họ hiểu rằng: trẻ học cách giải quyết vấn đề chính từ những lần thử sai như vậy.

Sự đồng hành “không làm phiền” này còn có giá trị hơn mọi lời dạy.

“Lười” trong xử lý cảm xúc – không vội dỗ ngay

Khi con khóc, phản xạ của nhiều bố mẹ là chạy đến dỗ ngay: “Đừng khóc nữa, mẹ mua kẹo cho nhé!”. Nhưng nếu lặp lại lâu dài, trẻ sẽ nghĩ: khóc là cách duy nhất để đạt được điều mình muốn.

Ngược lại, những bà mẹ “biết lười” sẽ quan sát trước: Con đói? Buồn ngủ? Hay chỉ muốn gây chú ý? Nếu chỉ là cảm xúc thoáng qua, họ có thể chờ 1–2 phút rồi mới phản hồi, cho con cơ hội tự bình tĩnh lại.

Dần dần, trẻ sẽ hiểu rằng: không cần khóc vẫn được thấu hiểu, và cảm xúc cũng có thể tự điều chỉnh.

Đó chính là bài học về trì hoãn thỏa mãn, giúp trẻ hình thành sự ổn định nội tâm.

“Lười” trong việc làm mẹ hoàn hảo

Điều đáng học nhất ở những bà mẹ này là họ không theo đuổi sự hoàn hảo.

Họ chấp nhận:

Nhà có lúc bừa bộn

Bản thân đôi khi mất bình tĩnh

Không thể làm tốt mọi thứ mọi lúc

Họ hiểu rằng, điều con cần không phải là một người mẹ hoàn hảo, mà là một người mẹ thật, vui vẻ và có cảm xúc. Khi mẹ không còn tự ép mình quá mức, bầu không khí gia đình cũng nhẹ nhàng hơn. Trẻ nhìn thấy mẹ đọc sách, vận động, trò chuyện với bạn bè… từ đó cũng học được cách chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Lời kết

Nuôi con không nhất thiết phải tự tay làm mọi thứ.

Đôi khi, “lười” một chút lại là một dạng trí tuệ.

Hãy cho con thêm không gian, và cho chính mình thêm khoảng thở. Bạn sẽ nhận ra, đứa trẻ từng khiến bạn lo lắng đủ điều, đang âm thầm lớn lên, biết tự suy nghĩ, biết tự chăm sóc bản thân.

Và đó, có lẽ chính là món quà bất ngờ đẹp nhất trên hành trình làm cha mẹ.

Nguồn: Sohu