Cô bé 12 tuổi thành công chinh phục đỉnh cao mạo hiểm thác Đỗ Quyên cùng "Cha con vạn dặm"

Hành trình vượt lên chính mình của người cha thiết kế tour và cô con gái nhỏ

Được biết đến là CEO của Jungle Boss Tour - đơn vị chuyên khai thác các tour du lịch mạo hiểm, Lưu Lê Dũng từng đặt chân đến vô số hang động sâu thẳm và chinh phục những địa hình hiểm trở, thế nhưng chuyến đi vạn dặm lần này lại mang đến cho anh một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Bởi người bạn đồng hành kề vai sát cánh chính là cô con gái nhỏ Ruby (12 tuổi).

Nhà Thám Hiểm Lê Lưu Dũng cùng con gái Ruby 12 tuổi

Đây là một bài test "hạng nặng" về cả thể lực lẫn tinh thần với 4 thử thách liên hoàn:

Mở đầu là chặng Đu dây mạo hiểm (Canyoning) 200m dọc theo vách đá – thử thách được đánh giá là nặng đô và bào mòn thể lực nhất. Theo chia sẻ, bình thường nhà thám hiểm Lê Lưu Dũng thực hiện một mình chỉ mất khoảng 25-30 phút. Thế nhưng, khi đồng hành cùng con gái, hai bố con đã mất đến 3 tiếng đồng hồ treo mình lơ lửng trên vách đá. Đằng sau lớp đồ bảo hộ là sự lo lắng tột độ của người cha. Sự khắc nghiệt của địa hình đã khiến Ruby rơi nước mắt đến 2 lần. Nhưng vượt lên trên nỗi sợ, cô bé đã kiên cường bám trụ và chạm đích an toàn.

Hình: Thử thách đu dây mạo hiểm (Canyoning) 200m

Ngay sau những giọt nước mắt là nụ cười rạng rỡ khi hai bố con bước vào thử thách thứ hai: Nấc thang lên thiên đường. Đây là hệ thống cầu thang treo băng ngang Thác Đỗ Quyên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trái với sự căng thẳng ban đầu, Ruby tỏ ra vô cùng hào hứng, thích thú và tận hưởng trọn vẹn cảm giác "cực đã" khi dạo bước giữa lưng chừng trời.

Thử thách nấc thang lên thiên đường

Tuy nhiên, thử thách cam go nhất vẫn còn ở phía trước khi hai bố con phải đối mặt với Leo núi Via Ferrata 301 bậc ngược lên đỉnh thác. Via Ferrata là loại hình leo núi mạo hiểm đã phát triển mạnh tại châu Âu (Ý, Áo, Thụy Sĩ) và Trung Quốc, yêu cầu người tham gia chinh phục vách đá thông qua hệ thống cáp thép, bậc bám và thiết bị bảo hộ cố định. Bộ môn này đòi hỏi nền tảng thể lực cực tốt, tinh thần vững vàng và kỷ luật an toàn tuyệt đối. Trước một vách đá vắt kiệt sức lực, những giọt nước mắt của cô bé 12 tuổi lại rơi thêm một lần nữa. Thế nhưng, không lùi bước, Ruby vẫn nỗ lực bám từng bậc thép để leo lên tới đỉnh.

Thử thách Leo núi Via Ferrata 301 bậc ngược lên đỉnh thác.

Cuối cùng, phần thưởng ngọt ngào nhất cho hai trái tim quả cảm là thử thách Trượt Zipline 85m băng qua dòng thác để trở về điểm xuất phát. Cảm giác lao đi giữa không trung mát mẻ, nhẹ nhàng đến như một món quà tuyệt vời nhất để ăn mừng chiến thắng của hai cha con.

"Sức mạnh" từ tình yêu thương và 5 ly... Matcha Latte

Trải qua hàng giờ đồng hồ lơ lửng giữa vách đá, chính tình cảm gia đình đã trở thành sức mạnh tinh thần giúp cô bé 12 tuổi chiến thắng thể lực. Nhớ lại khoảnh khắc xót xa khi thấy con rơi nước mắt, anh Lê Lưu Dũng bộc bạch: "Mình từng có chút hối hận khi đưa con vào thế khó, rất đau lòng và thương con. Nhưng mình luôn sát cánh sát để con an tâm. Ở nhà, Ruby vốn nhút nhát, nhưng vì rất thương ba nên con đã nỗ lực hết mình gạt đi nước mắt".

Không chỉ được tiếp sức bởi tình yêu thương dành cho ba, Ruby còn có một động lực vô cùng đáng yêu khác để không bỏ cuộc. Trong suốt chặng đường bám vách đá, anh Dũng đã liên tục hô to lời hứa thưởng "5 ly matcha latte" - thức uống yêu thích của con gái - để giúp cô bé quên đi nỗi sợ. Khép lại chuỗi thử thách khắc nghiệt, người cha nghẹn ngào: "Hành trình này tuy mệt mỏi, nhưng con đã chứng minh được sự can đảm tuyệt vời. Cuối cùng, hai ba con đã hoàn thành trọn vẹn thử thách và điều quan trọng nhất là cả hai đều an toàn".

Nhìn lại hành trình đầy tự hào khi con gái trở thành người nhỏ tuổi nhất hoàn thành cung đường mạo hiểm này, anh Lê Lưu Dũng xúc động chia sẻ: "Ẩn sâu trong mỗi đứa trẻ là cả một thế giới bao la, nơi chứa đựng cả một bầu trời của ước mơ hoài bão, của tình yêu thương, của sự tử tế, của lòng can đảm và của sự tự tin. Thế giới của các con luôn là một điều bí ẩn đang chờ ngày được khai phóng.

Mỗi hành trình lớn lên cùng con sẽ dạy cho chính chúng ta trưởng thành hơn và hiểu hơn về thế giới bí ẩn đầy thú vị ấy. Hãy luôn cho con những cơ hội để được thể hiện mình, được đồng hành và được dẫn dắt. Và biết đâu rằng, qua những hành trình ấy, chúng ta những người trưởng thành có thể tìm thấy một hình ảnh khác ở bên trong các con và giúp con khai phóng những vẻ đẹp của tâm hồn con trẻ mà ta chưa từng nhìn thấy".

Ekip Cha Con Vạn Dặm cùng hành trình Chinh Phục Thác Đỗ Quyên

Với những cảm xúc chân thật, từ sự lo lắng, sợ hãi, những giọt nước mắt cho đến nụ cười tự hào rạng rỡ, hành trình bứt phá giới hạn của nhà thám hiểm Lê Lưu Dũng và bé Ruby chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất của "Cha con vạn dặm" mùa 3.