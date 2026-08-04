Một trường hợp bé gái 9 tuổi xuất hiện kinh nguyệt sớm vừa ghi nhận tại Trung Quốc là lời cảnh báo giá rẻ cho nhiều phụ huynh. Những thói quen tưởng chừng vô hại như ăn nhiều tinh bột, thức muộn, dùng đồ nhựa hay bật đèn ngủ... lại chính là "ngòi nổ" dẫn đến tình trạng dậy thì sớm ở trẻ.

Mới đây, bé Tiểu Lệ (9 tuổi 7 tháng) được mẹ đưa đến khám bệnh tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Quản (Trung Quốc) trong tình trạng đã xuất hiện kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Kết quả thăm khám phá gia đình không từ bàng hoàng:

Thể trạng: Bé cao 140cm, nặng 45kg, chỉ số BMI đạt 22,9 (thuộc nhóm béo phì).

Tuổi thọ: Đã đạt được 12 tuổi 3 tháng , vượt xa so với tuổi thực.

Dự báo chiều cao: Đĩa tăng trưởng của bé gần như đã đóng lại. Trẻ chỉ còn khoảng 10cm tiềm năng phát triển, thấp hơn 8cm so với chiều cao di chuyển.

Mẹ bệnh nhi liên tục khóc vì bối rối, bởi gia đình vốn rất cẩn thận, hiếm khi cho con ăn gà rán hay các loại trái cây ép chín bằng hóa chất.

Những "thủ phạm" ẩn giấu trong ngày sinh hoạt

Theo các bác sĩ, việc loại bỏ gà rán hay thực phẩm biến đổi gen là chưa đủ. Rà Giảm lại sinh hoạt của bệnh nhi, các chuyên gia chỉ ra chuỗi thói quen tưởng bình thường nhưng khi cộng lại gây ra hậu quả lớn:

1. Khẩu phần ăn quá nhiều tinh bột (Carbohydrate)

Bé ăn rất khỏe, mỗi bữa ăn hết 2 bát cơm đầy, thường xuyên ăn thêm bánh mì, bánh ngọt vào bữa phụ. Lượng tinh bột dư thừa làm tăng tiết insulin, phối hợp với hormone sinh dục Đưa tốc độ hóa xương nhanh hơn. Trẻ trông có vẻ “chóng lớn” nhưng thực chất là xương đang bị ép “chín sớm”.

2. Thức dậy muộn, lười vận động và béo phì

Trẻ thường xuyên làm bài tập đến 23h, cuối tuần chỉ ở nhà xem tivi, lướt video ngắn. Cơ chế muộn màng có thể bỏ lỡ "khung giờ vàng" tiết hormone tăng trưởng (GH) từ 22h - 2h sáng. Lười vận động ngoài trời tạo mỡ thừa tích tụ. Béo phì thích tế bào mỡ tiết ra enzyme aromatase - chất chuyển hóa androgen thành estrogen, làm sụn tăng trưởng nhanh chóng đóng lại.

3. Tác động từ bản đồ và môi trường sống

Văn phòng phẩm có mùi thơm: Trẻ dùng thường xuyên qua bi, địa chỉ có mùi thơm đậm. Mùi hương này chứa nhiều thành phần Phthalates (chất làm dẻo) - một loại chất gây rối loạn nội tiết, mô phỏng estrogen và làm rối loạn trục trặc nội tiết của trẻ.

Cốc nhựa thân thiện với chất lượng: Trẻ uống nước bằng tinh bột nhựa PC (Polycarbonate). Loại nhựa này khi đào nước ấm/nóng sẽ giải phóng Bisphenol A (BPA) - chất giả estrogen mạnh.

Tiếp xúc với nội dung lớn: Việc làm nhanh video ngắn hoặc xem phim ngôn ngữ trước khi ngủ tạo ra kích thích giác mạnh. Những hình ảnh này hoạt động qua thần kinh thị giác, kích thích trục Hạ đồi - Tuyến Yên - Tuyến sinh dục hưng phấn sớm.

Kích hoạt đèn ngủ suốt đêm: sáng ban đêm làm suy giảm melatonin - hormone có vai trò "ham" phát triển ánh sáng sinh dục. Khi mất đi chốt chặn này, tiến trình dậy thì sẽ diễn ra nhanh hơn.

Tác hại của dậy thì sớm

Hậu quả lớn nhất của dậy sớm thì được rút ngắn thời gian phát triển chiều cao , trẻ suy nghĩ khi trưởng thành thường thấp hơn đáng kể so với tiềm năng di truyền. Bên cạnh đó, những thay đổi thể chất quá sớm nên bạn bè đồng sáng dễ thương trẻ trêu đùa, dẫn đến tâm lý tự động, khủng hoảng và lo âu.

Tiêu chuẩn nhận biết dậy sớm thì ở trẻ

Các chuyên gia Y tế khuyến mãi, dậy thì sớm được tính toán khi trẻ xuất hiện các đặc sản giáo dục thứ phát trước 7,5 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai .

Cha mẹ có thể tự kiểm tra cho con qua quy tắc 4 bước "Nhìn - Sờ - Hỏi - Đo" :

- Đối với bé gái (dưới 7,5 tuổi):

Gián & Sờ: bọ hung lên, xuất hiện rắn ở vú, chạm vào vết loét.

Hỏi & Quan sát: Quần lót có nhiều dịch vụ bất ngờ. Nếu trẻ xuất hiện chảy máu đạo hoặc có kinh nguyệt trước 10 tuổi thì cần cực kỳ cảnh giác.

- Đối thoại với bé trai (dưới 9 tuổi):

Hướng & Sờ: Tinh hoàn to ra (thể tích trên 4ml hoặc đường kính trên 2,5cm), dương vật dài ra.

Nghe & Quan sát: Xuất hiện sừng hầu, giọng nói trở nên trầm hoặc yếu giọng.

- Dấu hiệu chung ở cả nam và nữ:

Đo chiều cao: Tốc độ tăng chiều cao bất thường (trên 7cm/năm ở giai đoạn từ 3–10 tuổi).

Thay đổi tâm lý: Trẻ đột nhiên có các biểu hiện kháng, xấu hổ, né tránh việc tắm rửa cùng người.

Lời cho phụ huynh

Nếu phát hiện con có một dấu hiệu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay Khoa Nội tiết Nhi hoặc Khoa Phát triển Nhi khoa tại các bệnh viện uy tín. Tại đây, trẻ sẽ được tiêm X-quang tuổi trẻ, siêu âm và làm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân và có hướng can thiệp kịp thời (như tiêm thuốc tăng dậy nếu có chỉ định).

Nguồn: Sohu