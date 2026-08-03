Tác giả: Mẹ Tiểu Thư Trùng - Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm của bạn trong việc nuôi dạy con cái.

Tôi tin rằng rất nhiều bà mẹ từng bị câu nói này làm cho hoảng loạn và cuốn vào vòng xoáy do dự, lo âu: “Ba tuổi không chia phòng, năm tuổi hối không kịp” .

Nhiều người mẹ xung quanh tôi, bao gồm cả tôi trước đây đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Ai cũng nghĩ rằng càng cho con ngủ riêng sớm, con sẽ càng độc lập; chỉ sợ chậm một bước thôi là con sẽ trở nên nhút nhát, bám mẹ và thua ngay từ “vạch xuất phát” của sự trưởng thành. Thế là không ít phụ huynh nhắm mắt nhắm mũi, ép con chia phòng ngủ riêng khi mới 3–4 tuổi.

Dù đêm nào con cũng khóc lóc, đập cửa kêu cứu, họ vẫn sắt đá đóng chặt cửa không quan tâm, lặp đi lặp lại lời dạy rằng con phải mạnh mẽ, phải độc lập.

Thực ra, sau mười mấy năm nuôi dạy con, tôi xin nói một câu thật lòng: Việc chia phòng ngủ riêng chưa bao giờ có một độ tuổi tiêu chuẩn nào cả. Sự độc lập do gượng ép mà có đều là “độc lập giả tạo”, nó chỉ âm thầm rút cạn cảm giác an toàn của đứa trẻ mà thôi.

Tại sao không khuyến khích cha mẹ gượng ép phân phòng ngủ riêng với con?

Rất nhiều góc nhìn sai lầm trong việc nuôi dạy con thực sự đã làm hại không biết bao nhiêu đứa trẻ. Cái gọi là "3 tuổi bắt buộc phải ngủ riêng" hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở khoa học nào.

Xét dưới góc độ tâm lý học trẻ em, sự độc lập của một đứa trẻ chưa bao giờ được rèn luyện bằng việc “đẩy chúng ra xa”. Sự tự tin và nền tảng quý giá nhất trong thời thơ ấu chính là sự đồng hành và phản hồi vững chãi từ cha mẹ.

Nếu ở giai đoạn tâm hồn trẻ còn mong manh, cực kỳ phụ thuộc vào cha mẹ mà lại ép phân phòng, cố tình đẩy con ra xa, đứa trẻ sẽ không trở nên dũng cảm hơn, mà chỉ trở nên kìm nén, tự ti.

Nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn tự ngủ, không quấy không khóc, thực ra là vì bắt buộc phải hiểu chuyện .

Trong lòng chúng sẽ âm thầm chôn giấu một nỗi sợ hãi: Hóa ra những lúc mình sợ hãi, bố mẹ sẽ không bảo vệ mình.

Lâu dần, trẻ sẽ hình thành tính cách “độc lập giả tạo” — bên ngoài nhìn có vẻ hiểu chuyện, tự lập, nhưng bên trong lại cực kỳ thiếu thốn tình thương. Khi lớn lên, trẻ dễ trở nên nhạy cảm, hay lo âu, không dám tin tưởng người khác và có thói quen chịu đựng tủi thân một mình.

Bé lớn nhà tôi, tôi chưa bao giờ dùng biện pháp cứng rắn để ép con ngủ riêng. Hồi con học lớp lá (mẫu giáo lớn), em gái ra đời, cả nhà vẫn chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi chỉ thỉnh thoảng gợi mở, trò chuyện với con về chủ đề trưởng thành.

Tôi bảo con rằng: Tự ngủ là dấu hiệu của việc con đã lớn, là một điều rất giỏi và rất tự hào. Tôi từ từ tạo cho con sự mong đợi, làm bước đệm và cùng con đếm ngược từng ngày.

Vừa vào lớp 1, con đã chủ động đề nghị muốn tự ngủ một phòng. Đêm đó con ngủ rất ngoan, suốt quá trình không khóc không quấy. Sự độc lập thực sự xuất phát từ bên trong mới là sự độc lập vững chắc nhất.

Trẻ ngủ cùng mẹ và trẻ tự ngủ một mình: Khi lớn lên khoảng cách thực sự rất lớn

Nhiều cha mẹ luôn trăn trở: Trẻ chia phòng ngủ sớm thực sự sẽ xuất sắc hơn sao? Trẻ cứ ngủ cùng mẹ mãi thực sự sẽ yếu đuối hơn sao?

Thực ra hoàn toàn không phải như vậy!

Tâm lý học từ lâu đã có kết luận chung được công nhận, nhà tâm lý học John Bowlby cũng từng đề cập: Cảm giác an toàn vững chắc nhất trong thời thơ ấu của trẻ phần lớn đến từ sự đồng hành thân mật với mẹ trước khi đi ngủ.

Nhiều sự tựa vào và vỗ về ấm áp trong đêm chính là nền tảng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khả năng chịu đựng áp lực (kháng đứt gãy/kháng thất bại) suốt đời của đứa trẻ.

Nói một cách đơn giản: Những đứa trẻ lúc nhỏ được tiếp nhận cảm xúc, khi sợ hãi có người ở bên, lớn lên sẽ tự tin hơn, dám bứt phá hơn.

Những đứa trẻ được phản hồi dịu dàng, khi yếu đuối có chỗ dựa nâng đỡ sẽ có tính cách cởi mở hơn, gặp chuyện dám bày tỏ, biết cách giao tiếp và đối xử với mọi người cũng thiện lương, thẳng thắn hơn.

Trái lại, những đứa trẻ bị cha mẹ gượng ép đẩy ra xa, bắt phải độc lập từ quá sớm, nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, có thể tự đi ngủ, nhưng thực chất cảm giác an toàn trong lòng đã âm thầm đứt gãy.

Loại trẻ này dễ hình thành “độc lập giả tạo” : Bề ngoài nhìn mạnh mẽ, chuyện gì cũng tự gánh vác, nhưng nội tâm lại cực kỳ nhạy cảm, dễ lo âu, gặp chuyện không dám cầu cứu và cũng không tin tưởng ai.

Vì vậy, tôi luôn nhấn mạnh: Việc chia phòng thực sự không cần phải vội, không cần phải ép, cứ hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên!

Cho phép con quay về ngủ cùng bất cứ lúc nào

Gia đình tôi luôn kiên trì nguyên tắc này: Dù con đã chia phòng thành công, đã tự ngủ được rồi, nhưng nếu gặp trường hợp đặc biệt, con hoàn toàn có thể quay lại ngủ cùng bố mẹ.

Khi con trải qua 3 giai đoạn then chốt dưới đây, chúng ta hãy cho phép con sẵn sàng quay về ngủ chung:

1. Giai đoạn ốm đau, cơ thể không khỏe

Khi con ốm, cơ thể mệt mỏi, nội tâm lại càng mong manh, nhạy cảm hơn. Lúc này, sự đồng hành, thân nhiệt và lời vỗ về nhẹ nhàng của mẹ là sự chữa lành mà thuốc men không thể thay thế được.

Mỗi lần con nhà tôi ốm, tôi đều chủ động ngủ cùng. Ban đêm canh giờ đo nhiệt độ, đắp chăn, an ủi tâm trạng con. Sự đồng hành dịu dàng có thể giải tỏa rất lớn sự lo âu của trẻ, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Một đứa trẻ được yêu thương trọn vẹn những lúc yếu đuối, nền tảng nội tâm sẽ ngày càng vững vàng.

2. Giai đoạn mới đi học, cần thích nghi

Thời điểm mới khai giảng ở trường mầm non hay vào lớp 1, trẻ phải đối mặt với môi trường hoàn toàn mới, bạn học lạ lẫm và những quy tắc nghiêm ngặt, tâm lý sợ xa cách cha mẹ sẽ đạt đến đỉnh điểm. Ban ngày căng thẳng cả ngày, ban đêm trẻ rất cần cảm giác an toàn để chữa lành.

Khi con gái nhỏ của tôi mới vào lớp 1, bé rất không thích nghi được với cuộc sống tiểu học, ban đêm ngủ luôn chập chờn. Tôi bảo con quay về ngủ cùng mẹ, ở trên giường trò chuyện, kiên nhẫn nghe con trút hết những chuyện vặt ở trường. Đợi đến khi cảm xúc của con hoàn toàn thả lỏng, thích nghi hoàn toàn với môi trường mới, chẳng cần tôi giục, con lại chủ động quay về phòng mình ngủ.

3. Giai đoạn gặp tổn thương, áp lực, rơi vào khoảng trầm

Bị cô giáo trách mắng, mâu thuẫn với bạn bè, áp lực học hành... trong lòng trẻ sẽ tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Lúc này, việc chủ động đòi ôm, đòi ngủ cùng là con đang tìm một lối thoát cho cảm xúc.

Ngay cả khi các con đã dần lớn lên, bước vào tuổi dậy thì, những lúc áp lực lớn, tôi vẫn cho phép con qua chen chúc cùng giường lớn với bố mẹ. Trầm lặng lắng nghe con trải lòng, kiên nhẫn hướng dẫn con. Những đứa trẻ được cha mẹ hứng đỡ cảm xúc mới dám tự tin bày tỏ, trưởng thành lành mạnh, không gặp chuyện là tự dằn xót, kìm nén bản thân.

Kết

Những đứa trẻ lúc nhỏ được mẹ dịu dàng hứng đỡ những sợ hãi, tổn thương và yếu đuối, khi lớn lên sẽ tự mang trong mình sự vững vàng, khả năng chịu đựng áp lực tốt và tính cách rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trên con đường trưởng thành của con, bớt đi một chút cưỡng ép cứng nhắc, thêm vào một chút bao dung dịu dàng, thong thả đồng hành cùng con lớn lên, đó chính là cách nuôi dạy tốt nhất.

Nguồn: Sohu