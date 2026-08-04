"Bố đơn thân nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh khoe công chúa út hơn 1 tuổi: "Cục Bông" trắng muốt, giống ba như tạc, bám ba nhất nhà

Mới ngày nào doanh nhân Đỗ Quang Vinh - con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), chia sẻ khoảnh khắc lần đầu bế con gái út trên tay khiến mạng xã hội xôn xao, thì giờ đây cô bé đã hơn 1 tuổi, ngày càng bụ bẫm, lanh lợi và sở hữu vẻ ngoài khiến nhiều người thích thú vì được nhận xét là "bản sao của ba".

Trên trang cá nhân, vị doanh nhân sinh năm 1989 viết những dòng đầy tình cảm dành cho con gái út: "Một năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Cục Bông của ba trộm vía vừa ngoan, vừa yêu, vừa tươi và giống ba, bám ba nhất. Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho em đến bên ba, cảm ơn toàn gia đình đã luôn ủng hộ, đồng hành, chăm sóc em và cảm ơn em đã luôn thương yêu ba. Cầu chúc cho em từ dấu mốc tính tuổi này sẽ luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, đáng yêu, xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc và một đời bình an".

Những chia sẻ giản dị nhưng chan chứa yêu thương nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người nhận xét hình ảnh của Đỗ Quang Vinh ngày càng gần gũi với vai trò một ông bố bỉm sữa, luôn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con.

Bé Bông có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to, sống mũi và nụ cười được nhận xét giống bố. Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là cô bé rất quấn bố, thường xuyên được ba bế bồng, ôm ấp trong mọi khoảnh khắc.

Bố bỉm 3 con - doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng tiết lộ chính con gái út là người "bám ba nhất" trong ba anh em. Từ khi bé chào đời, doanh nhân trẻ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con, cho con ăn, đưa con đi chơi hay đơn giản là ôm con ngủ. Hình ảnh ấy giúp công chúng thấy một ông bố bỉm sữa Đỗ Quang Vinh đời thường, nhẹ nhàng và giàu tình cảm hơn sau vẻ ngoài của một doanh nhân bận rộn.

Bé Bông chào đời vào khoảng giữa tháng 5/2025 và là con thứ ba của Đỗ Quang Vinh. Trước đó, anh đã là bố của cặp song sinh nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Gấu và Thỏ.

Hiện nay, cặp song sinh đã khoảng 6 tuổi. Hai bé ngày càng lớn, ngoan ngoãn, tự lập và thường xuyên xuất hiện cùng bố trong các hoạt động gia đình cũng như những chuyến du lịch.

Đáng chú ý, từ khi em gái út ra đời, Gấu và Thỏ được nhận xét rất ra dáng anh chị. Qua những hình ảnh được chia sẻ, hai bé luôn ân cần bên em, cùng chơi, dỗ em cười và không giấu được sự yêu thương dành cho cô em gái nhỏ. Sự gắn bó của ba anh em khiến nhiều người dành lời khen cho cách Đỗ Quang Vinh nuôi dạy con, xây dựng một gia đình tràn ngập tình yêu thương.

Là doanh nhân, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Đỗ Quang Vinh vẫn ưu tiên dành thời gian cho các con. Anh nhiều lần chia sẻ rằng các con chính là động lực để bản thân nỗ lực mỗi ngày.

Từ những khoảnh khắc chăm sóc bé Bông đến việc đồng hành cùng Gấu và Thỏ trong học tập, vui chơi, hình ảnh "ông bố đơn thân" của doanh nhân Quang Vinh ngày càng nhận được nhiều thiện cảm. Với sự xuất hiện của cô công chúa út Bông, tổ ấm nhỏ của Đỗ Quang Vinh càng thêm trọn vẹn, ấm áp và ngập tràn tiếng cười.