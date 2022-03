Chuyên gia da liễu cảnh báo: Không làm việc này mỗi sáng, làn da bạn sẽ lão hóa nhanh gấp đôi bình thường

Kem dưỡng chống nhăn vùng mắt Redermic C Eyes La Roche-Posay có chứa Vitamin C mạnh mẽ chống nếp nhăn, hoặc kem dưỡng mắt làm sáng da Olay Eyes cũng chứa Vitamin C, Niacinamide và Caffeine; có thể cải thiện nếp nhăn cũng như quầng thâm quanh mắt.